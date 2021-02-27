Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко
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Станом на суботу, 27 лютого, вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше прищепили жінок, ніж чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, від початку кампанії прищепили 3 051 людину, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.
"Наразі щеплення проводилися 33 мобільними бригадами з імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомив Ляшко.
Найбільша кількість щеплених за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).
Будь ласка, зачекайте...
Когда был ОДИН заболевших бананофикусом, они ввели на год карантин и положили в локдаун 40-миллионную страну! А от вакцины пострадали только за одни сутки уже семеро!
Только сутки. Уже СЕМЬ.
Каждые три с половиной часа один украинец прощается со своим здоровьем, которое вчера было абсолютно нормальным, а теперь...
КАЖДЫЙ ТРИ ЧАСА! И ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ СУТКИ!
И оно блеет что "не надо паники, не надо волноваться".
НАДО, ИДИТЬЕГОМАТЬ, ВОЛНОВАТЬСЯ!!!
В тюрьме, коррумпированный лживый убийца, сидеть УЖЕ должен!!!
Немедленно должно быть прекращено вакцинирование не прошедшей испытания, не преквалифицированной вакциной!
КОРРУПЦИЯ УБИВАЕТ! В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!
П. С. И это только то, что они ВЫНУЖДЕНЫ официально признать. Только представьте себе, о чём они ещё умалчивают. Представьте реальную картину!
https://fb.watch/3VOVL3GYWI/
А потому, что в нашей стране законодательно закреплено неравенство женщин и мужчин. Все равны, но женщины - равнее (естественно, после начальников )
вроде же говорили, шо медикии и пожилые люди первыми,
а тут невнятное какое то кудахтанье - "больше прививают женщин".
Непонятно другое, они всего то одну паллету с вакциной привезли, а такая помпа: "Вакцинация в Украине....", "33 бригады...", "по всей Украине....".
Плюс какая то непонятная статистика "женщины/мужчины" - лишь бы дать какую то статистику, в стиле "процесс идет", "мы все контролируем"....
Зеленский, Степанов, Ляшко наживают миллионы на жизнях и здоровье украинцев!
Можливо це і на краще.
- Почему дорогостоящая вакцина распространяется абсолютно бесплатно, а теми же масками, которые требуют от граждан разных стран, не смогли обеспечить никого?
- Почему государства так сильно обеспокоены здоровьем граждан, что во время жёсткой изоляции были закрыты все спортивные площадки, школы, тренажёрные залы, парки и другие важные общественные места, но были открыты все алкомаркеты и банки?
- Почему вдруг государства стран мира так сильно обеспокоилось заботой о людях, что готовы "вылезти вон" из шкуры, но причинить благо, тогда как пенсионеры считают последние копейки на буханку хлеба и трусятся над тем, чтобы оплатить коммунальные налоги?
Давайте поразмыслим вместе над таким сложным ребусом и попытаемся найти ответ до тех пор, пока всеобъемлющая забота не зайдёт слишком далеко... Так далеко и глубоко, как это ощутили некоторые жители Китая, идущие враскорячку по улице.
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ПРУФ: Мозг взрослого мужчины в среднем на 11-12 % тяжелее и на 10 % больше по объёму, чем у женщины. Статистической разницы между соотношением размеров тела и мозга у мужчин и женщин не обнаружено.
Тому що це - індивідуальне.
Куда не звонил - нигде не делают, только медиков порят за отказы от вакцинаций и плохое проведение агитации за вакцинацию индийским шмурдяком.
"Конечно, очень приятно, когда в первую очередь подумали о медработников. Это выглядит благородно и, на первый взгляд, рационально. Медики на передовой, и им первым нужна защита. Но. Большое "но"..Большинство медиков уже переболели, особенно медперсонал, работающий с больными COVID-19, сотрудники экстренной медпомощи и семейные врачи. Тех же, кто еще не успел, может лучше не трогать? Если иммунная система конкретно этих людей позволяет работать с ковидом почти целый год и не болеть ... Зачем ее трогать? Такой иммунной системе нужно лишь удивиться и порадоваться за медработников. Их надо вакцинировать? С какой целью? Конечно, медики, которые еще не болели и имеют сопутствующие болезни, однозначно нуждаются в вакцине, но (опять "но") организаторы программы сделали все, чтобы вакцине не доверяли, в первую очередь медики. В частности именно индийской CoviShield.
Что это за вакцина? Почему Украина получила не брендовые, более или менее проверенные и внедренные в мире вакцины, а что-то неизвестное? Почему регистрация состоялась с нарушениями действующего законодательства? Почему обязательства на этот продукт оформлен на некоего студента индуса? На сколько добровольцах испытания, лишь на 1-1,5 тысячах? Проверяли вакцину на группе пожилых людей?
CoviShield может быть нормальной и безопасной вакциной, но убедится в этом нет возможности. Сами медики антипрививочниками никогда не были, но им нужно быть убежденными в том, что завезенный продукт является безопасным.
А делают вокруг у нас все так, чтобы прививочной программе не доверяли... даже медики!!!"
- Я себе відчуваю чудово!
- А як вас звати?
- Я себе відчуваю чудово!
- Скажіть коли вам ввели вакцину?
- Я себе відчуваю чудово!
- З вами все гаразд?
- Я себе відчуваю чудово! Пацієнт посміхається.