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Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко

Станом на суботу, 27 лютого, вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше прищепили жінок, ніж чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, від початку кампанії прищепили 3 051 людину, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.

"Наразі щеплення проводилися 33 мобільними бригадами з імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомив Ляшко.

Найбільша кількість щеплених за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).

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Топ коментарі
+11
Женщин догнать легче! Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5800
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27.02.2021 11:05
+6
Женщины отбиться не могут от подделки,которую даже индусам не кололи?
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27.02.2021 11:06
+4
Интересно Беленюк сможет отнюхать вакцинированньіх от невакцинировпнньіх?
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27.02.2021 11:28
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Женщин догнать легче! Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5800
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27.02.2021 11:05 Відповісти
А вот если б заявили, что прививают больше мужчин, то сразу начались бы вопли о сексизме, угнетении женщин, нарушении их прав и т.д. Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7973
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27.02.2021 16:41 Відповісти
Так в чем дело?! Давай поднимем хай, что вакцинируют женщин, а нам, мужукам, хоть ложись и помирай! Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 462 Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 462 Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 462
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27.02.2021 16:43 Відповісти
Это верная идея. Если молчать - то дискриминация мужчин по половому признаку только усилится.
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27.02.2021 16:53 Відповісти
Женщины отбиться не могут от подделки,которую даже индусам не кололи?
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27.02.2021 11:06 Відповісти
Ума нема - вважай каліка.
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27.02.2021 11:10 Відповісти
Всего лишь сутки прошли с момента начала вакцинации украинцев индийским шмурдяком "божья благодать" кустарного производства. И уже они вынуждены официально сообщить, что поступило СЕМЬ сообщений о побочных последствиях этой вакцины.

Когда был ОДИН заболевших бананофикусом, они ввели на год карантин и положили в локдаун 40-миллионную страну! А от вакцины пострадали только за одни сутки уже семеро!

Только сутки. Уже СЕМЬ.

Каждые три с половиной часа один украинец прощается со своим здоровьем, которое вчера было абсолютно нормальным, а теперь...
КАЖДЫЙ ТРИ ЧАСА! И ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ СУТКИ!

И оно блеет что "не надо паники, не надо волноваться".

НАДО, ИДИТЬЕГОМАТЬ, ВОЛНОВАТЬСЯ!!!
В тюрьме, коррумпированный лживый убийца, сидеть УЖЕ должен!!!
Немедленно должно быть прекращено вакцинирование не прошедшей испытания, не преквалифицированной вакциной!

КОРРУПЦИЯ УБИВАЕТ! В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!

П. С. И это только то, что они ВЫНУЖДЕНЫ официально признать. Только представьте себе, о чём они ещё умалчивают. Представьте реальную картину!
https://fb.watch/3VOVL3GYWI/
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27.02.2021 11:34 Відповісти
просто в больницах работает больше женщин...санитарками и медсестрами...а прививают в первую очередь медперсонал.
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27.02.2021 11:14 Відповісти
В ЗСУ и МВД, где сейчас активно проводится вакцинация, большинство сотрудников - мужчины. Но прививают первых женщин (естественно, после командного состава). Где равноправие? Почему нет заседаний ВР по поводу сексизма? Почему эту ситуацию не клеймят позором на ток-шоу? Где заявления европейских правозащитных организаций?
А потому, что в нашей стране законодательно закреплено неравенство женщин и мужчин. Все равны, но женщины - равнее (естественно, после начальников Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7055 )
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27.02.2021 16:48 Відповісти
впечатляет все - темпы особенно.
вроде же говорили, шо медикии и пожилые люди первыми,
а тут невнятное какое то кудахтанье - "больше прививают женщин".
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27.02.2021 11:15 Відповісти
Потому что медперсонал в основном, женщины!
Непонятно другое, они всего то одну паллету с вакциной привезли, а такая помпа: "Вакцинация в Украине....", "33 бригады...", "по всей Украине....".
Плюс какая то непонятная статистика "женщины/мужчины" - лишь бы дать какую то статистику, в стиле "процесс идет", "мы все контролируем"....
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27.02.2021 12:11 Відповісти
Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5443
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27.02.2021 11:21 Відповісти
из поликлиники звонят пожилым пенсам с предложением сделать прививку индийским шмурдяком - все отказываются....ждут пфайзер говорят
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27.02.2021 11:21 Відповісти
Для Пфайзера, в Украине, ОДИН, подаренный посольством США, контейнер. Для сведения, Литва, отказалась от Пфайзера, т. к. не может обеспечить логистику. Украина сможет? Колоться размороженным, опасно.
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27.02.2021 11:34 Відповісти
Я уколов не боюсь- если надо-уколюсь!
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27.02.2021 11:21 Відповісти
индийский ШМУРДЯК закупленный по ЗАВЫШЕННЫМ ценам
Зеленский, Степанов, Ляшко наживают миллионы на жизнях и здоровье украинцев!
Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4325
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27.02.2021 11:22 Відповісти
Прошел фейк ,что Ираиль передаст 10лим доз пфайзера,но дороже!
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27.02.2021 11:23 Відповісти
Ну, несколько сотен, а может, и тысяч доз вакцины Пфайзер, привезут в Украину Зеля и члены Зе-команы. В своих организмах.
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27.02.2021 11:31 Відповісти
Интересно Беленюк сможет отнюхать вакцинированньіх от невакцинировпнньіх?
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27.02.2021 11:28 Відповісти
Он разве что Киву после заседания в ВР сможет унюхать.
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27.02.2021 11:32 Відповісти
Темпи вражають, має бути 12тис чоловік в день а вони роблять менше 600. Це вони так підготувалися, що до звичайних громадян черга ніколи не дійде. Складається враження що вони це все затягують щоб на цьому ще заробити.
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27.02.2021 11:32 Відповісти
"...не дійде..."
Можливо це і на краще.
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27.02.2021 15:00 Відповісти
Чому це на краще? Вакцинація добровільна і я маю бажання вакцинуватися вакциною пфайзер чи астразенекас яку держава купить за мої податки.
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27.02.2021 15:36 Відповісти
А чего как-то тихо о китайской вакцине, за которую и денежку, не кислую, заплатили? Читаешь разное, говорят, что заплатили банкроту. Как можно сразу стать банкротом, получив миллиард гривен? Или это "Наш ответ Керзону", т. е. ответка Китая за "Мотор сич"?
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27.02.2021 11:40 Відповісти
Банкротом была фирма Богатырёвой. Теперь уже - нет...
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27.02.2021 14:01 Відповісти
Да идите в жопу со своим шмурядком.
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27.02.2021 11:42 Відповісти
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ЗАБОТЕ НА ЗАСЫПКУ
- Почему дорогостоящая вакцина распространяется абсолютно бесплатно, а теми же масками, которые требуют от граждан разных стран, не смогли обеспечить никого?
- Почему государства так сильно обеспокоены здоровьем граждан, что во время жёсткой изоляции были закрыты все спортивные площадки, школы, тренажёрные залы, парки и другие важные общественные места, но были открыты все алкомаркеты и банки?
- Почему вдруг государства стран мира так сильно обеспокоилось заботой о людях, что готовы "вылезти вон" из шкуры, но причинить благо, тогда как пенсионеры считают последние копейки на буханку хлеба и трусятся над тем, чтобы оплатить коммунальные налоги?
Давайте поразмыслим вместе над таким сложным ребусом и попытаемся найти ответ до тех пор, пока всеобъемлющая забота не зайдёт слишком далеко... Так далеко и глубоко, как это ощутили некоторые жители Китая, идущие враскорячку по улице.
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27.02.2021 11:43 Відповісти
Можно подробней о причинах походки жителей Китая.
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27.02.2021 15:03 Відповісти
Согластно медицинским данным у женщин мозг меньше. Не просто так женщин везде притесняют.
===========
ПРУФ: Мозг взрослого мужчины в среднем на 11-12 % тяжелее и на 10 % больше по объёму, чем у женщины. Статистической разницы между соотношением размеров тела и мозга у мужчин и женщин не обнаружено.
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27.02.2021 11:47 Відповісти
Додай ще що у жінок інстинктивно-гормональна поведінка. І тому їх легше застрашити (вони ведуться на хуцпу без етапу роздумування правда/брехня). Тому й беруть на понти тих кого легше.
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27.02.2021 12:23 Відповісти
На Цензорі теж є така лохушка, яка вірить в будь яку хуцпу від будь якого троля під німецьким або американським проксі. Справжня знахідка для шахраїв та маніпуляторів.
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28.02.2021 00:16 Відповісти
Це зовсім не означає, що особи чоловічої статі - розумніші.
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27.02.2021 18:43 Відповісти
Згоден повністью! Але це означає що особи жіночої статі - ......, ніж особи чоловічої. Додумайте самі. Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5375
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27.02.2021 18:55 Відповісти
Я такого якраз і не стверджувала. Так що мені додумувати нема чого. Я ніколи тему =хто розумніший - чоловіки чи жінки= не піднімаю.
Тому що це - індивідуальне.
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27.02.2021 19:06 Відповісти
Врут!
Куда не звонил - нигде не делают, только медиков порят за отказы от вакцинаций и плохое проведение агитации за вакцинацию индийским шмурдяком.
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27.02.2021 11:49 Відповісти
///Цитата:
"Конечно, очень приятно, когда в первую очередь подумали о медработников. Это выглядит благородно и, на первый взгляд, рационально. Медики на передовой, и им первым нужна защита. Но. Большое "но"..Большинство медиков уже переболели, особенно медперсонал, работающий с больными COVID-19, сотрудники экстренной медпомощи и семейные врачи. Тех же, кто еще не успел, может лучше не трогать? Если иммунная система конкретно этих людей позволяет работать с ковидом почти целый год и не болеть ... Зачем ее трогать? Такой иммунной системе нужно лишь удивиться и порадоваться за медработников. Их надо вакцинировать? С какой целью? Конечно, медики, которые еще не болели и имеют сопутствующие болезни, однозначно нуждаются в вакцине, но (опять "но") организаторы программы сделали все, чтобы вакцине не доверяли, в первую очередь медики. В частности именно индийской CoviShield.
Что это за вакцина? Почему Украина получила не брендовые, более или менее проверенные и внедренные в мире вакцины, а что-то неизвестное? Почему регистрация состоялась с нарушениями действующего законодательства? Почему обязательства на этот продукт оформлен на некоего студента индуса? На сколько добровольцах испытания, лишь на 1-1,5 тысячах? Проверяли вакцину на группе пожилых людей?
CoviShield может быть нормальной и безопасной вакциной, но убедится в этом нет возможности. Сами медики антипрививочниками никогда не были, но им нужно быть убежденными в том, что завезенный продукт является безопасным.
А делают вокруг у нас все так, чтобы прививочной программе не доверяли... даже медики!!!"
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27.02.2021 15:19 Відповісти
Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9642
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27.02.2021 11:55 Відповісти
А де ж всі остальніанонсовані бригади?
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27.02.2021 16:34 Відповісти
- Ми з радіо НВ. Як ви себе почуваєте шановний після вакцинації Болівудом?

- Я себе відчуваю чудово!
- А як вас звати?
- Я себе відчуваю чудово!
- Скажіть коли вам ввели вакцину?
- Я себе відчуваю чудово!
- З вами все гаразд?
- Я себе відчуваю чудово! Пацієнт посміхається.
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27.02.2021 16:56 Відповісти
Важно помнить что ни один из шмурдяков - ни асразенекский, ни пфайзерский - не проходили тестирования на возможную канцерогенность (для этого требуется несколько лет).
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27.02.2021 22:29 Відповісти
 
 