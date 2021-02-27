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Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении

С апреля текущего года в приложении "Дія" будет доступна функция оплаты налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"В апреле мы запускаем в приложении "Дія" возможность в несколько кликов оплачивать налоги для ФЛП. Это вообще иная культура. Заходишь - приложение само "понимает", сколько денег там у тебя поступило в банк для того, чтобы автоматически рассчитывать налог. Приложение автоматически все видит. Если у тебя деньги были получены не электронно, ты можешь ввести, оплатить, - карточка уже привязана, или добавить в один клик, или в Apple Pay, Google Pay оплатить. То есть в два-три клика у тебя оплачены налоги", - рассказал Федоров.

В данное время на портале государственных услуг "Дія" в списке проектов цифровой трансформации есть раздел "Цифровая трансформация администрирования налогов, сборов, платежей, единого взноса (е-налоги)".

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Сейчас там представлены 7 подпроектов, которые охватывают: введение обновленных электронных услуг кабинета налогоплательщика на базе единого государственного веб-портала административных услуг; автоматизацию функций, связанных с мониторингом результативности рассмотрения судами налоговых споров, проведением налоговых проверок, принятием, хранением и обменом информацией по стандартам CRS и CbC (международный обмен финансовой информацией) и проч.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Как нам практически насильно всовывают всем шпиончика. Никак не угомонятся.
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27.02.2021 23:20
+6
_Боранам рекламируют электронный ошейник: налетай, разбирай... с рюшечками, с бубенцами - выбирай! А закончится это - тотальным контролем государства над индивидуумом - тоталитаризмом и пистецом. Дураки ещё не осознали: категорически нельзя бандитской власти позволять усиливать контроль над людьми! Ну штош... не доходит через голову - дойдёт через шкуру. Вот только поздно уже будет дёргаться когда всем ошейники наденут.
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27.02.2021 23:31
+4
некому будет скоро Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 7105
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27.02.2021 23:14
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некому будет скоро Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 7105
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27.02.2021 23:14 Ответить
Как нам практически насильно всовывают всем шпиончика. Никак не угомонятся.
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27.02.2021 23:20 Ответить
На х.й мне ваша долбаная дия, если мне нечем оплачивать? Дайте ЗАРАБОТАТЬ..., а как оплачивать я и сам разберусь...
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27.02.2021 23:24 Ответить
Платіть чим побільше,бо олігархам і іншим особам,потрібно щось їсти. Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 8382
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27.02.2021 23:29 Ответить
_Боранам рекламируют электронный ошейник: налетай, разбирай... с рюшечками, с бубенцами - выбирай! А закончится это - тотальным контролем государства над индивидуумом - тоталитаризмом и пистецом. Дураки ещё не осознали: категорически нельзя бандитской власти позволять усиливать контроль над людьми! Ну штош... не доходит через голову - дойдёт через шкуру. Вот только поздно уже будет дёргаться когда всем ошейники наденут.
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27.02.2021 23:31 Ответить
В Дії сховані трояни і хто її установить той лошара.
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27.02.2021 23:34 Ответить
баранпрениматели...
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27.02.2021 23:37 Ответить
Ідея непогана, тільки ще цього вистачало для звітності перед податковою...
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27.02.2021 23:40 Ответить
Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 559
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27.02.2021 23:45 Ответить
Нахрен мне нужно, чтобы какое то приложение приложение само "понимало" сколько денег там у меня поступило в банк? Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 8458
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27.02.2021 23:46 Ответить
Вони й так знають, бо все проводиться через ІПН
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27.02.2021 23:50 Ответить
прєдпрініматєлі платять, влада краде.
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27.02.2021 23:55 Ответить
_Грабит! Это самые настоящие бандиты. И вот теперь эти бандиты хотят ещё большего контроля над народом... Такое намерение не вызывает у меня ни малейшего сочувствия!
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28.02.2021 00:07 Ответить
Большинство ФОПов на едином налоге. О чем вот здесь вот написано я вообще не понимаю, интересно понимает ли он...
Заходишь - приложение само "понимает", сколько денег там у тебя поступило в банк для того, чтобы автоматически рассчитывать налог. Приложение автоматически все видит. Если у тебя деньги были получены не электронно, ты можешь ввести, оплатить

Единый налог у ФОПа зависит от минимальной зарплаты на 1 января и от ставки. О каких деньгах, поступивших в банк, вообще идет речь? Что за бред? Снова аргентинскую муку завезли?
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28.02.2021 01:27 Ответить
Хорошо перенимать, все что уже создано.
тем более язык практически одинаковый и законы Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 9497
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28.02.2021 03:45 Ответить
Это конечно не аналог Андроида сделать и послать некоторых на 3 известные буквы, как делает Китай.
но всё же прорыв!!!!
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28.02.2021 03:47 Ответить
вот шоб я делал без дии, бедный, несчастный? И как же я до сих пор плачу налоги онлайн без всяких дий, а?
Главное не говорите зебилам, шо это возможно было и без дий - пусть нахаваются тотального контроля через одно-единственное монопольное приложение, пусть прочувствуют, идиоты, свой выбор.
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28.02.2021 10:28 Ответить
примера с "системоутворчим" приватбанком зебилам было недостаточно. Про вирусы "петя-нонпетя" уже забыли, где главным разносчиком было монопольный гос-говнокод.
Похоже, дебилизм не лечится, объяснять что-либо бессмысленно.
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28.02.2021 10:38 Ответить
А РАНЬШЕ РАБЫ НАЛОГИ НЕ ПЛАТИЛИ !)
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28.02.2021 11:59 Ответить
ППЦ як в усіх горить від прогресу та успіхів України.
А це єдине міністерство яке справді працює так як це просто іт компанія якій дали можливість...
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28.02.2021 20:32 Ответить
Глядя на комментарии, понимаешь, как много еще у нас отсталой есесерщины. А создание цифрового ведомства и его продукции это главная (возможно единственная) заслуга Зеленского. Это надо осознать и принять.
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28.02.2021 21:41 Ответить
 
 