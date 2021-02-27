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Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку

З квітня поточного року в додатку "Дія" буде доступна функція оплати податків для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

"У квітні ми запускаємо в додатку "Дія"можливість у кілька кліків оплачувати податки для ФОП. Це взагалі інша культура. Заходиш - додаток сам "розуміє", скільки грошей там у тебе надійшло в банк для того, щоб автоматично розраховувати податок. Додаток автоматично все бачить.

Якщо у тебе гроші були отримані не електронно, ти можеш ввести, оплатити, - картка вже прив'язана, або додати в один клік, або в Apple Pay, Google Pay оплатити. Тобто в два-три кліка у тебе сплачено податки" , - розповів Федоров.

Зараз на порталі державних послуг "Дія" в списку проєктів цифрової трансформації є розділ "Цифрова трансформація адміністрування податків, зборів, платежів, єдиного внеску (е-податки)".

Зараз там представлені 7 підпроєктів, які охоплюють: введення оновлених електронних послуг кабінету платника податків на базі єдиного державного веб-порталу адміністративних послуг; автоматизацію функцій, пов'язаних з моніторингом результативності розгляду судами податкових спорів, проведенням податкових перевірок, прийняттям, зберіганням і обміном інформацією за стандартами CRS і CbC (міжнародний обмін фінансовою інформацією) тощо.

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Топ коментарі
+9
Как нам практически насильно всовывают всем шпиончика. Никак не угомонятся.
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27.02.2021 23:20
+6
_Боранам рекламируют электронный ошейник: налетай, разбирай... с рюшечками, с бубенцами - выбирай! А закончится это - тотальным контролем государства над индивидуумом - тоталитаризмом и пистецом. Дураки ещё не осознали: категорически нельзя бандитской власти позволять усиливать контроль над людьми! Ну штош... не доходит через голову - дойдёт через шкуру. Вот только поздно уже будет дёргаться когда всем ошейники наденут.
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27.02.2021 23:31
+4
некому будет скоро Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 7105
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27.02.2021 23:14
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некому будет скоро Предприниматели смогут оплачивать налоги в приложении "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 7105
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27.02.2021 23:14 Відповісти
Как нам практически насильно всовывают всем шпиончика. Никак не угомонятся.
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27.02.2021 23:20 Відповісти
На х.й мне ваша долбаная дия, если мне нечем оплачивать? Дайте ЗАРАБОТАТЬ..., а как оплачивать я и сам разберусь...
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27.02.2021 23:24 Відповісти
Платіть чим побільше,бо олігархам і іншим особам,потрібно щось їсти. Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 8382
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27.02.2021 23:29 Відповісти
_Боранам рекламируют электронный ошейник: налетай, разбирай... с рюшечками, с бубенцами - выбирай! А закончится это - тотальным контролем государства над индивидуумом - тоталитаризмом и пистецом. Дураки ещё не осознали: категорически нельзя бандитской власти позволять усиливать контроль над людьми! Ну штош... не доходит через голову - дойдёт через шкуру. Вот только поздно уже будет дёргаться когда всем ошейники наденут.
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27.02.2021 23:31 Відповісти
В Дії сховані трояни і хто її установить той лошара.
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27.02.2021 23:34 Відповісти
баранпрениматели...
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27.02.2021 23:37 Відповісти
Ідея непогана, тільки ще цього вистачало для звітності перед податковою...
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27.02.2021 23:40 Відповісти
Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 559
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27.02.2021 23:45 Відповісти
Нахрен мне нужно, чтобы какое то приложение приложение само "понимало" сколько денег там у меня поступило в банк? Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 8458
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27.02.2021 23:46 Відповісти
Вони й так знають, бо все проводиться через ІПН
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27.02.2021 23:50 Відповісти
прєдпрініматєлі платять, влада краде.
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27.02.2021 23:55 Відповісти
_Грабит! Это самые настоящие бандиты. И вот теперь эти бандиты хотят ещё большего контроля над народом... Такое намерение не вызывает у меня ни малейшего сочувствия!
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28.02.2021 00:07 Відповісти
Большинство ФОПов на едином налоге. О чем вот здесь вот написано я вообще не понимаю, интересно понимает ли он...
Заходишь - приложение само "понимает", сколько денег там у тебя поступило в банк для того, чтобы автоматически рассчитывать налог. Приложение автоматически все видит. Если у тебя деньги были получены не электронно, ты можешь ввести, оплатить

Единый налог у ФОПа зависит от минимальной зарплаты на 1 января и от ставки. О каких деньгах, поступивших в банк, вообще идет речь? Что за бред? Снова аргентинскую муку завезли?
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28.02.2021 01:27 Відповісти
Хорошо перенимать, все что уже создано.
тем более язык практически одинаковый и законы Підприємці зможуть оплачувати податки в додатку "Дія", - Федоров - Цензор.НЕТ 9497
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28.02.2021 03:45 Відповісти
Это конечно не аналог Андроида сделать и послать некоторых на 3 известные буквы, как делает Китай.
но всё же прорыв!!!!
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28.02.2021 03:47 Відповісти
вот шоб я делал без дии, бедный, несчастный? И как же я до сих пор плачу налоги онлайн без всяких дий, а?
Главное не говорите зебилам, шо это возможно было и без дий - пусть нахаваются тотального контроля через одно-единственное монопольное приложение, пусть прочувствуют, идиоты, свой выбор.
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28.02.2021 10:28 Відповісти
примера с "системоутворчим" приватбанком зебилам было недостаточно. Про вирусы "петя-нонпетя" уже забыли, где главным разносчиком было монопольный гос-говнокод.
Похоже, дебилизм не лечится, объяснять что-либо бессмысленно.
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28.02.2021 10:38 Відповісти
А РАНЬШЕ РАБЫ НАЛОГИ НЕ ПЛАТИЛИ !)
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28.02.2021 11:59 Відповісти
ППЦ як в усіх горить від прогресу та успіхів України.
А це єдине міністерство яке справді працює так як це просто іт компанія якій дали можливість...
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28.02.2021 20:32 Відповісти
Глядя на комментарии, понимаешь, как много еще у нас отсталой есесерщины. А создание цифрового ведомства и его продукции это главная (возможно единственная) заслуга Зеленского. Это надо осознать и принять.
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28.02.2021 21:41 Відповісти
 
 