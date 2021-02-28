С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба
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С 1 марта текущего года для граждан Украины открывается безвизовый режим поездок в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства. С 1 марта стартуют 2 безвиза", - отметил Кулеба.
Он уточнил, что речь идет о поездках в Гренаду и заморские территории Нидерландов (Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба).
Кроме этого, по информации Кулебы, с 1 марта Грузия отменяет ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.
В Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.
А подвимося на дати - 3 лютого санкції на Медедчука, а 22 лютого - виселяють Бурбака з Конча-Заспи... Й прихилок йому дає посольство США... не двадцять днів усе те прилітало але на 20 день Вовка наважився заместі слєди... А Єрмак у ці 20 днів намагався укоськати белінгкотів...
і не тільки медведчук щодня бачить підтримку з того боку, його кум, не забуває - і вистрілює і зажигає... вибухова енергія прилітає
Як випливає з інтерактивної карти МЗС, на якій деталізовано умови в'їзду до різних країн, для заморських територій Нідерландів вочевидь діють такі самі вимоги, як і для в'їзду до Нідерландів - лише для окремих категорій, з тестом та самоізоляцією.https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/28/7285013/
Но!!!
Но Великобритания это игрок, это СУБЪЕКТ, а не объект мировой политики. Они непременно начнут создавать вокруг себя конфигурацию. Для начала это существующее Британское содружество. Но есть рядом Польша, страны Балтии и Скандинавии...