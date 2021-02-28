РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5146 посетителей онлайн
Новости Общество
14 747 60
безвизовый режим (1541) Кулеба Дмитрий (2635)

С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба

С 1 марта текущего года для граждан Украины открывается безвизовый режим поездок в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства. С 1 марта стартуют 2 безвиза", - отметил Кулеба.

Он уточнил, что речь идет о поездках в Гренаду и заморские территории Нидерландов (Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба).

Кроме этого, по информации Кулебы, с 1 марта Грузия отменяет ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Какая важная информация. Это как раз то, чего мы так долго ждали....
показать весь комментарий
28.02.2021 13:56
+11
А Сомали?
показать весь комментарий
28.02.2021 13:56
+10
на фото опзж электорат 100% чистой отборной ваты
показать весь комментарий
28.02.2021 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая важная информация. Это как раз то, чего мы так долго ждали....
показать весь комментарий
28.02.2021 13:56 Ответить
читаем заголовок - климкин возвращается...этим она важна
показать весь комментарий
28.02.2021 13:57 Ответить
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3250567
показать весь комментарий
28.02.2021 14:03 Ответить
Я уже в черзі за квитком стою. З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5145
показать весь комментарий
28.02.2021 14:31 Ответить
Забронируй и на меня, Я на Кюрасао тебе деньги отдам.
показать весь комментарий
28.02.2021 16:00 Ответить
в европу безвиза уже нет
показать весь комментарий
28.02.2021 18:05 Ответить
А Сомали?
показать весь комментарий
28.02.2021 13:56 Ответить
Сомали для кацапов, оставьте.
показать весь комментарий
28.02.2021 15:09 Ответить
Фрейд отдыхает )
показать весь комментарий
28.02.2021 13:57 Ответить
А Климкин при чем?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:01 Ответить
Я хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.
показать весь комментарий
28.02.2021 14:02 Ответить
С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Климкин - Цензор.НЕТ 6833
показать весь комментарий
28.02.2021 14:03 Ответить
Ну эти то точно о Кюрасао не слыхали. Ни о острове, ни о коктейле...
показать весь комментарий
28.02.2021 14:06 Ответить
на фото опзж электорат 100% чистой отборной ваты
показать весь комментарий
28.02.2021 14:11 Ответить
Юрий Бутусов: экс-начальник ГУР МО Василий Бурба дал показания в ГБР и ГПУ о предательстве Зеленского
В Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.
показать весь комментарий
28.02.2021 14:04 Ответить
https://ua24ua.net/yuriy-butusov-eks-nachalnik-gur-mo-vasiliy-burba-dal-pokazaniya-v-gbr-i-gpu-o-predatelstve-zelenskogo/
показать весь комментарий
28.02.2021 14:05 Ответить
'Чому я цю новину вкинула у цю тему ? Ключове тут стало для мене слово КУЛЕБА - Памятаєте, як він обіцяв, що щось ПРИЛЕТИТЬ у відповідь від уХйла за Медведчука ... Кравчук сказав що гинуть зараз наші воїни - оце й прилетіло...
А подвимося на дати - 3 лютого санкції на Медедчука, а 22 лютого - виселяють Бурбака з Конча-Заспи... Й прихилок йому дає посольство США... не двадцять днів усе те прилітало але на 20 день Вовка наважився заместі слєди... А Єрмак у ці 20 днів намагався укоськати белінгкотів...
показать весь комментарий
28.02.2021 15:21 Ответить
Очень толсто
показать весь комментарий
28.02.2021 16:25 Ответить
не дуже, канєшно, но спроба є..
і не тільки медведчук щодня бачить підтримку з того боку, його кум, не забуває - і вистрілює і зажигає... вибухова енергія прилітає
показать весь комментарий
28.02.2021 17:59 Ответить
Всі вказані у статті території - дуже гарні елітні курорти. Навіть людині із середнім за українськими стандартами достатком (1000+ Е/місяць) там робити немає чого
показать весь комментарий
28.02.2021 14:06 Ответить
тут не весь текст Кулеби до так і до того ще- "у тім, у зв'язку з пандемією це не означає можливості вільних туристичних поїздок вже з 1 березня.
Як випливає з інтерактивної карти МЗС, на якій деталізовано умови в'їзду до різних країн, для заморських територій Нідерландів вочевидь діють такі самі вимоги, як і для в'їзду до Нідерландів - лише для окремих категорій, з тестом та самоізоляцією.https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/28/7285013/
показать весь комментарий
28.02.2021 14:14 Ответить
Ураааааааа!
показать весь комментарий
28.02.2021 14:11 Ответить
Афшоры там есть?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:15 Ответить
Порошенко и Байден украли 100 миллиардов долларов.Афера столетия для быдла... С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4830
показать весь комментарий
28.02.2021 14:11 Ответить
тыщщу! Тыщщу миллиардов украли! Каждый!!
показать весь комментарий
28.02.2021 14:37 Ответить
Дівчатка, ви з глузду зʼїхали?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:51 Ответить
... и зарыли под вигмамом индийского вождя.Теперь ждать международный скандал.))
показать весь комментарий
28.02.2021 14:44 Ответить
"Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!"
показать весь комментарий
28.02.2021 15:46 Ответить
А шо це Клімкіна наче вітром здуло?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:11 Ответить
Зелемойские почему Порошенко не сидить у буцыгарни? С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6168
показать весь комментарий
28.02.2021 14:12 Ответить
Вам не Климкин надо,вам нужен Плешивый хмырь Мавзолея безвизовый таракан С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1775
показать весь комментарий
28.02.2021 14:14 Ответить
Рыдаю от счастья
показать весь комментарий
28.02.2021 14:22 Ответить
В українців дуже маленькі зарплати... Туди можуть собі дозволити літати казнокради на зразок наших депутатів, суддів, прокурорів та їх синочків, дочок та коханок. При зарплаті в 200 доларів і платіжках за газ та електрику на рівні в 150 баксів нікуди не поїдеш навіть по Україні на екскурсію...
показать весь комментарий
28.02.2021 14:32 Ответить
Не согласна вообще. Есть масса вариантов путешествовать дёшево. Просто не знаю, разумно ли это, рисковать здоровьем во время пандемии. Когда нет никакой иммунной защиты.
показать весь комментарий
28.02.2021 16:29 Ответить
На холодець?
показать весь комментарий
28.02.2021 14:47 Ответить
давно хотел на Кюросао
показать весь комментарий
28.02.2021 14:49 Ответить
Получу пенсию....куплю костюм с отливом...и рвану в Кюрасао... З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5305
показать весь комментарий
28.02.2021 14:51 Ответить
Пенсионеры от этого в восторге, бла нах.
показать весь комментарий
28.02.2021 15:16 Ответить
Пенсионеры от этого не в восторге. На Кюрасао полно солдат НАТО
показать весь комментарий
28.02.2021 15:54 Ответить
Пенсионер-пенсионеру рознь. не забывай это. Не все пенсионеры Совки.
показать весь комментарий
28.02.2021 15:58 Ответить
Обидно, понятно. Совкам же был положен бесплатный санаторий на Кюрасао.
показать весь комментарий
28.02.2021 16:42 Ответить
Не придуривайся, я по поводу твоего сарказма пенсионеров и НАТО а не Кюрасао.
показать весь комментарий
28.02.2021 16:54 Ответить
Договорились. Пенсионерам безвиз на Кюрасаю ничем не угрожает. Зря ты был в восторге.
показать весь комментарий
28.02.2021 18:03 Ответить
Петро в ЕС безвиз пропихнул - достижение "зе"- в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба,,,м-да
показать весь комментарий
28.02.2021 15:16 Ответить
Безвиз с ЕС начал лоббировать еще Ющенко 12 лет назад . И если бы он остался у руля в 2010 году то безВиз бы мы получили в 2014 году вместе с молдаванами . Но в результате после последовавших событий только благодаря Майдану мы его получили спустя 11 лет а не благодаря сооснователю партии рыгов Пэдро мальдивскому
показать весь комментарий
28.02.2021 16:14 Ответить
Ага, то всё простые украинцы сделали Порох тут ні до чого З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9331
показать весь комментарий
28.02.2021 16:49 Ответить
Так я про то что таки да , почти не при чем .Он просто умело оседлал то что до него начали претворять в жизнь еще ,,клятый папередник" Виктор Андреевич и за что простые украинцы спустя 4 года встали на Майдане . Так что за безвиз нужно благодарить украинский Народ в первую очередь, потом Виктора Ющенко как главного идейного вдохновителя , а Петю просто как активного участника безвизовой эпопеи
показать весь комментарий
28.02.2021 18:00 Ответить
Простые украинцы тупо голосуют за тех, кто обещает закончить войну и/или разобраться с папередниками. На большее способны только не простые украинцы.
показать весь комментарий
28.02.2021 20:21 Ответить
Или закончить ато за две недели .И дать всем зажить по-новому З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3743
показать весь комментарий
28.02.2021 21:08 Ответить
Совершенно верно. Большинство оно такое.
показать весь комментарий
28.02.2021 21:48 Ответить
Не спорьте с конченной кремледрочеркой. Которой Порох постоянно срет в штаны.))))
показать весь комментарий
28.02.2021 22:57 Ответить
Но у тебя валька без пресвятого отца Пэдро и солнце не встанет З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5768
показать весь комментарий
01.03.2021 22:26 Ответить
Хочется спросить пана Кулебу , а накой черт тогда президент Вова своим указом ввел односторонний безВиз для граждан следующих стран- Великобритания , Австралия , Новая Зеландия ....это что такая форма дипломатического самоуничижения ? Или для нас критически важным является поток туристов и инвестиций из этих стран ? Так за все предыдущие 7 лет от них инвестиций , военной помощи и туристов было как от козла молока. У главы МИД нет нужной статистики ?
показать весь комментарий
28.02.2021 16:21 Ответить
Это не самоуничижение, а протянутая рука дружбы, я так это понимаю. А односторонний безвиз рано или поздно, но станет обоюдным.
показать весь комментарий
28.02.2021 16:32 Ответить
Односторонний безвиз .История . В 2005 году президент Виктор Ющенко вводит односторонний безвиз с США , ЕС включая Великобританию , Ирландию и северную Ирландию , а также Канадой . На сегодняшний день спустя 15 лет удалось достичь встречного соглашения для наших граждан лишь с Европейским союзом после 12 лет длительных переговоров и серьезных изменений в законодательстве Украины . С остальными странами как то США , Великобритания и Канада переговоры либо даже НЕ начинались либо зашли в тупик по вине ИМЕННО наших партнеров а НЕ по нашей вине .Зачем вводить односторонний безвиз в очередной раз если он доказал свою полную несостоятельность и не принес каких либо экономических , политических , коммуникационных, культурных и других выгод для нашей страны?
показать весь комментарий
28.02.2021 17:48 Ответить
Времена меняются. Раньше Украина была таким же сателлитом нарассеи, как и Беларусь, то есть , по факту, зависимым государством. Сейчас же все изменилось .Это , если правильно использовать, может иметь вес при установлении такой мелочи, в глобальном отношении, как безвиз. Конечно, появились новые препятствия в виде пандемий, но , надеюсь это разрешится. Возможно, понадобится ещё и какой-то 'паспорт здоровья', как ещё один гвоздь в принципы провозглашающих себя основоположниками демократии.
показать весь комментарий
28.02.2021 18:06 Ответить
Нет думаю там все очень сложно и беспросветно на сегодня .И к сожалению дело там не в пандемии, а в старых классических стереотипах .А они более живучие чем вирусы . Именно поэтому из за этих стереотипов Великобритания уперлась и отказывается предоставлять безвиз для украинцев . А эпидемиологическая обстановка там еще хуже чем у нас уже достаточно давно . А надежд на преодоление этих стереотипов нашими партнерами очень и очень мало . Поэтому введение ответного визового режима со всеми визовыми для нас странами, а также империей -агрессором считаю делом правильным и необходимым .Исключение только может касаться США -для этой страны вообще можно было бы ввести на дипломатическом и политическом уровне определение -страна привилегированный партнер Украины , вот в этом отдельном случае следовало бы сохранить односторонний безвиз НО не более
показать весь комментарий
28.02.2021 18:23 Ответить
У Великобритании сейчас много внутренних проблем, после выхода страны из ЕС.
Но!!!

Но Великобритания это игрок, это СУБЪЕКТ, а не объект мировой политики. Они непременно начнут создавать вокруг себя конфигурацию. Для начала это существующее Британское содружество. Но есть рядом Польша, страны Балтии и Скандинавии...
показать весь комментарий
28.02.2021 18:44 Ответить
Тут речь идет исключительно о безвизовых поездках граждан а не о международной геополитике . геополитика это несколько другое . Внутренние проблемы? ОКей ...можно дружить и с визами и без них НО исключительно на взаимной основе
показать весь комментарий
28.02.2021 19:18 Ответить
Уже все офшоры сделали безвизовыми?
показать весь комментарий
28.02.2021 19:17 Ответить
 
 