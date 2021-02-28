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безвізовий режим (994) Кулеба Дмитро (3172)

З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба

З 1 березня поточного року для громадян України відкривається безвізовий режим поїздок до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. З 1 березня стартують 2 безвізи", - зазначив Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про поїздки до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).

Крім цього, за інформацією Кулеби, з 1 березня Грузія скасовує низку обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба
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Топ коментарі
+13
Какая важная информация. Это как раз то, чего мы так долго ждали....
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28.02.2021 13:56
+11
А Сомали?
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28.02.2021 13:56
+10
на фото опзж электорат 100% чистой отборной ваты
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28.02.2021 14:11
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Какая важная информация. Это как раз то, чего мы так долго ждали....
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28.02.2021 13:56 Відповісти
читаем заголовок - климкин возвращается...этим она важна
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28.02.2021 13:57 Відповісти
Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3250567
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28.02.2021 14:03 Відповісти
Я уже в черзі за квитком стою. З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5145
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28.02.2021 14:31 Відповісти
Забронируй и на меня, Я на Кюрасао тебе деньги отдам.
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28.02.2021 16:00 Відповісти
в европу безвиза уже нет
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28.02.2021 18:05 Відповісти
А Сомали?
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28.02.2021 13:56 Відповісти
Сомали для кацапов, оставьте.
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28.02.2021 15:09 Відповісти
Фрейд отдыхает )
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28.02.2021 13:57 Відповісти
А Климкин при чем?
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28.02.2021 14:01 Відповісти
Я хату покинул, пошел воевать
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.
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28.02.2021 14:02 Відповісти
С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Климкин - Цензор.НЕТ 6833
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28.02.2021 14:03 Відповісти
Ну эти то точно о Кюрасао не слыхали. Ни о острове, ни о коктейле...
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28.02.2021 14:06 Відповісти
на фото опзж электорат 100% чистой отборной ваты
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28.02.2021 14:11 Відповісти
Юрий Бутусов: экс-начальник ГУР МО Василий Бурба дал показания в ГБР и ГПУ о предательстве Зеленского
В Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.
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28.02.2021 14:04 Відповісти
https://ua24ua.net/yuriy-butusov-eks-nachalnik-gur-mo-vasiliy-burba-dal-pokazaniya-v-gbr-i-gpu-o-predatelstve-zelenskogo/
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28.02.2021 14:05 Відповісти
'Чому я цю новину вкинула у цю тему ? Ключове тут стало для мене слово КУЛЕБА - Памятаєте, як він обіцяв, що щось ПРИЛЕТИТЬ у відповідь від уХйла за Медведчука ... Кравчук сказав що гинуть зараз наші воїни - оце й прилетіло...
А подвимося на дати - 3 лютого санкції на Медедчука, а 22 лютого - виселяють Бурбака з Конча-Заспи... Й прихилок йому дає посольство США... не двадцять днів усе те прилітало але на 20 день Вовка наважився заместі слєди... А Єрмак у ці 20 днів намагався укоськати белінгкотів...
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28.02.2021 15:21 Відповісти
Очень толсто
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28.02.2021 16:25 Відповісти
не дуже, канєшно, но спроба є..
і не тільки медведчук щодня бачить підтримку з того боку, його кум, не забуває - і вистрілює і зажигає... вибухова енергія прилітає
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28.02.2021 17:59 Відповісти
Всі вказані у статті території - дуже гарні елітні курорти. Навіть людині із середнім за українськими стандартами достатком (1000+ Е/місяць) там робити немає чого
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28.02.2021 14:06 Відповісти
тут не весь текст Кулеби до так і до того ще- "у тім, у зв'язку з пандемією це не означає можливості вільних туристичних поїздок вже з 1 березня.
Як випливає з інтерактивної карти МЗС, на якій деталізовано умови в'їзду до різних країн, для заморських територій Нідерландів вочевидь діють такі самі вимоги, як і для в'їзду до Нідерландів - лише для окремих категорій, з тестом та самоізоляцією.https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/28/7285013/
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28.02.2021 14:14 Відповісти
Ураааааааа!
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28.02.2021 14:11 Відповісти
Афшоры там есть?
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28.02.2021 14:15 Відповісти
Порошенко и Байден украли 100 миллиардов долларов.Афера столетия для быдла... С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4830
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28.02.2021 14:11 Відповісти
тыщщу! Тыщщу миллиардов украли! Каждый!!
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28.02.2021 14:37 Відповісти
Дівчатка, ви з глузду зʼїхали?
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28.02.2021 14:51 Відповісти
... и зарыли под вигмамом индийского вождя.Теперь ждать международный скандал.))
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28.02.2021 14:44 Відповісти
"Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!"
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28.02.2021 15:46 Відповісти
А шо це Клімкіна наче вітром здуло?
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28.02.2021 14:11 Відповісти
Зелемойские почему Порошенко не сидить у буцыгарни? С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6168
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28.02.2021 14:12 Відповісти
Вам не Климкин надо,вам нужен Плешивый хмырь Мавзолея безвизовый таракан С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1775
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28.02.2021 14:14 Відповісти
Рыдаю от счастья
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28.02.2021 14:22 Відповісти
В українців дуже маленькі зарплати... Туди можуть собі дозволити літати казнокради на зразок наших депутатів, суддів, прокурорів та їх синочків, дочок та коханок. При зарплаті в 200 доларів і платіжках за газ та електрику на рівні в 150 баксів нікуди не поїдеш навіть по Україні на екскурсію...
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28.02.2021 14:32 Відповісти
Не согласна вообще. Есть масса вариантов путешествовать дёшево. Просто не знаю, разумно ли это, рисковать здоровьем во время пандемии. Когда нет никакой иммунной защиты.
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28.02.2021 16:29 Відповісти
На холодець?
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28.02.2021 14:47 Відповісти
давно хотел на Кюросао
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28.02.2021 14:49 Відповісти
Получу пенсию....куплю костюм с отливом...и рвану в Кюрасао... З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5305
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28.02.2021 14:51 Відповісти
Пенсионеры от этого в восторге, бла нах.
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28.02.2021 15:16 Відповісти
Пенсионеры от этого не в восторге. На Кюрасао полно солдат НАТО
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28.02.2021 15:54 Відповісти
Пенсионер-пенсионеру рознь. не забывай это. Не все пенсионеры Совки.
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28.02.2021 15:58 Відповісти
Обидно, понятно. Совкам же был положен бесплатный санаторий на Кюрасао.
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28.02.2021 16:42 Відповісти
Не придуривайся, я по поводу твоего сарказма пенсионеров и НАТО а не Кюрасао.
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28.02.2021 16:54 Відповісти
Договорились. Пенсионерам безвиз на Кюрасаю ничем не угрожает. Зря ты был в восторге.
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28.02.2021 18:03 Відповісти
Петро в ЕС безвиз пропихнул - достижение "зе"- в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба,,,м-да
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28.02.2021 15:16 Відповісти
Безвиз с ЕС начал лоббировать еще Ющенко 12 лет назад . И если бы он остался у руля в 2010 году то безВиз бы мы получили в 2014 году вместе с молдаванами . Но в результате после последовавших событий только благодаря Майдану мы его получили спустя 11 лет а не благодаря сооснователю партии рыгов Пэдро мальдивскому
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28.02.2021 16:14 Відповісти
Ага, то всё простые украинцы сделали Порох тут ні до чого З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9331
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28.02.2021 16:49 Відповісти
Так я про то что таки да , почти не при чем .Он просто умело оседлал то что до него начали претворять в жизнь еще ,,клятый папередник" Виктор Андреевич и за что простые украинцы спустя 4 года встали на Майдане . Так что за безвиз нужно благодарить украинский Народ в первую очередь, потом Виктора Ющенко как главного идейного вдохновителя , а Петю просто как активного участника безвизовой эпопеи
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28.02.2021 18:00 Відповісти
Простые украинцы тупо голосуют за тех, кто обещает закончить войну и/или разобраться с папередниками. На большее способны только не простые украинцы.
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28.02.2021 20:21 Відповісти
Или закончить ато за две недели .И дать всем зажить по-новому З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3743
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28.02.2021 21:08 Відповісти
Совершенно верно. Большинство оно такое.
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28.02.2021 21:48 Відповісти
Не спорьте с конченной кремледрочеркой. Которой Порох постоянно срет в штаны.))))
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28.02.2021 22:57 Відповісти
Но у тебя валька без пресвятого отца Пэдро и солнце не встанет З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5768
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01.03.2021 22:26 Відповісти
Хочется спросить пана Кулебу , а накой черт тогда президент Вова своим указом ввел односторонний безВиз для граждан следующих стран- Великобритания , Австралия , Новая Зеландия ....это что такая форма дипломатического самоуничижения ? Или для нас критически важным является поток туристов и инвестиций из этих стран ? Так за все предыдущие 7 лет от них инвестиций , военной помощи и туристов было как от козла молока. У главы МИД нет нужной статистики ?
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28.02.2021 16:21 Відповісти
Это не самоуничижение, а протянутая рука дружбы, я так это понимаю. А односторонний безвиз рано или поздно, но станет обоюдным.
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28.02.2021 16:32 Відповісти
Односторонний безвиз .История . В 2005 году президент Виктор Ющенко вводит односторонний безвиз с США , ЕС включая Великобританию , Ирландию и северную Ирландию , а также Канадой . На сегодняшний день спустя 15 лет удалось достичь встречного соглашения для наших граждан лишь с Европейским союзом после 12 лет длительных переговоров и серьезных изменений в законодательстве Украины . С остальными странами как то США , Великобритания и Канада переговоры либо даже НЕ начинались либо зашли в тупик по вине ИМЕННО наших партнеров а НЕ по нашей вине .Зачем вводить односторонний безвиз в очередной раз если он доказал свою полную несостоятельность и не принес каких либо экономических , политических , коммуникационных, культурных и других выгод для нашей страны?
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28.02.2021 17:48 Відповісти
Времена меняются. Раньше Украина была таким же сателлитом нарассеи, как и Беларусь, то есть , по факту, зависимым государством. Сейчас же все изменилось .Это , если правильно использовать, может иметь вес при установлении такой мелочи, в глобальном отношении, как безвиз. Конечно, появились новые препятствия в виде пандемий, но , надеюсь это разрешится. Возможно, понадобится ещё и какой-то 'паспорт здоровья', как ещё один гвоздь в принципы провозглашающих себя основоположниками демократии.
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28.02.2021 18:06 Відповісти
Нет думаю там все очень сложно и беспросветно на сегодня .И к сожалению дело там не в пандемии, а в старых классических стереотипах .А они более живучие чем вирусы . Именно поэтому из за этих стереотипов Великобритания уперлась и отказывается предоставлять безвиз для украинцев . А эпидемиологическая обстановка там еще хуже чем у нас уже достаточно давно . А надежд на преодоление этих стереотипов нашими партнерами очень и очень мало . Поэтому введение ответного визового режима со всеми визовыми для нас странами, а также империей -агрессором считаю делом правильным и необходимым .Исключение только может касаться США -для этой страны вообще можно было бы ввести на дипломатическом и политическом уровне определение -страна привилегированный партнер Украины , вот в этом отдельном случае следовало бы сохранить односторонний безвиз НО не более
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28.02.2021 18:23 Відповісти
У Великобритании сейчас много внутренних проблем, после выхода страны из ЕС.
Но!!!

Но Великобритания это игрок, это СУБЪЕКТ, а не объект мировой политики. Они непременно начнут создавать вокруг себя конфигурацию. Для начала это существующее Британское содружество. Но есть рядом Польша, страны Балтии и Скандинавии...
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28.02.2021 18:44 Відповісти
Тут речь идет исключительно о безвизовых поездках граждан а не о международной геополитике . геополитика это несколько другое . Внутренние проблемы? ОКей ...можно дружить и с визами и без них НО исключительно на взаимной основе
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28.02.2021 19:18 Відповісти
Уже все офшоры сделали безвизовыми?
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28.02.2021 19:17 Відповісти
 
 