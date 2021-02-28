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З 1 березня стартують 2 безвізи для українців, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
З 1 березня поточного року для громадян України відкривається безвізовий режим поїздок до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).
Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. З 1 березня стартують 2 безвізи", - зазначив Кулеба.
Він уточнив, що йдеться про поїздки до Гренади і заморських територій Нідерландів (Аруба і Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба).
Крім цього, за інформацією Кулеби, з 1 березня Грузія скасовує низку обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.
Топ коментарі
+13 Шура Балаганов 5be505ed
показати весь коментар28.02.2021 13:56
+11 Valery Greff
показати весь коментар28.02.2021 13:56
+10 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар28.02.2021 14:11
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Будь ласка, зачекайте...
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.
В Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который обладает информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является, на данный момент, машина, предоставленная посольством США.
А подвимося на дати - 3 лютого санкції на Медедчука, а 22 лютого - виселяють Бурбака з Конча-Заспи... Й прихилок йому дає посольство США... не двадцять днів усе те прилітало але на 20 день Вовка наважився заместі слєди... А Єрмак у ці 20 днів намагався укоськати белінгкотів...
і не тільки медведчук щодня бачить підтримку з того боку, його кум, не забуває - і вистрілює і зажигає... вибухова енергія прилітає
Як випливає з інтерактивної карти МЗС, на якій деталізовано умови в'їзду до різних країн, для заморських територій Нідерландів вочевидь діють такі самі вимоги, як і для в'їзду до Нідерландів - лише для окремих категорій, з тестом та самоізоляцією.https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/28/7285013/
Но!!!
Но Великобритания это игрок, это СУБЪЕКТ, а не объект мировой политики. Они непременно начнут создавать вокруг себя конфигурацию. Для начала это существующее Британское содружество. Но есть рядом Польша, страны Балтии и Скандинавии...