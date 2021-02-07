Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що про безвізовий режим з США говорити поки не доводиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів в інтерв'ю "Радио Свобода".

"Я, чесно вам скажу, зараз це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися цього. Але я за те, щоб ставити перед собою амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз із США не йдеться, але можуть бути програми мобільності, за якими люди зможуть більше подорожувати в Америку, а американці більше подорожувати в Україну. Нам це дуже потрібно", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Новій Зеландії та країн Аравійського півострова.

Також читайте: Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз