Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що про безвізовий режим з США говорити поки не доводиться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів в інтерв'ю "Радио Свобода".
"Я, чесно вам скажу, зараз це питання нереальне, щоб його порушити і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися цього. Але я за те, щоб ставити перед собою амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз із США не йдеться, але можуть бути програми мобільності, за якими люди зможуть більше подорожувати в Америку, а американці більше подорожувати в Україну. Нам це дуже потрібно", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Новій Зеландії та країн Аравійського півострова.
Будь ласка, зачекайте...
Бо якщо американці вводили санкції проти громадян України з припискою, де сказано, що в нас діють "мережі російського впливу"....
Про який безвіз мова ?
Про яке НАТО ???
Обладателям вида на жительство необходимо запрашивать визу либо в стране проживания, либо в той стране, гражданами которой они являются.
Однако если Вы обладаете видом на жительство в стране, заключившей договор безвизового въезда с США, то лучше запрашивать визу именно в этой стране: процедура оформления визы в этом случае максимально упрощена и облегчена.
Уверен, Коломойский в их числе!
Альтернатива - безвиз с Гондурасом!
Мы Демократическая страна, с верховенством законов. Наши люди добрые, честные, дiвчата гарнi ...
Или для США не это нужно? Тогда страна идет не в ту сторону.
формируетдолжен формировать лично президент. А президент у нас во внешней политике не просто ноль, но даже величина отрицательная.
Бо раніше кацапам давали на раз а наших мурижили....
Сподіваюсь що після відомих подій все буде з точністю до навпаки
А все тому, що всі брудні справи кремль проводив через своїх агентів з нашими паспортами.
А тому для США ми були таким собі Сомалі, а росіяни - білі та пухнасті.
Ось і маємо тепер такі наслідки.
Добре що захват Крима та зусилля Порошенка та Ко не пройшли даром і у США нарешті збагнули хто їх реальний ворог.