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США (6785) безвізовий режим (514) Кулеба Дмитро (1737)

Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що про безвізовий режим з США говорити поки не доводиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів в інтерв'ю "Радио Свобода".

"Я, чесно вам скажу, зараз це питання нереальне, щоб його порушити  і відразу вирішити. Колись ми, безумовно, будемо домагатися цього. Але я за те, щоб ставити перед собою амбітні, але реалістичні цілі. Тому зараз про безвіз із США не йдеться, але можуть бути програми мобільності, за якими люди зможуть більше подорожувати в Америку, а американці більше подорожувати в Україну. Нам це дуже потрібно", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Новій Зеландії та країн Аравійського півострова.

Також читайте: Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз

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Топ коментарі
+12
Передайте этому идиоту, что стране третьего мира, США не дадут безвиз, как и австралия, канада, япония и тд. Нужно подымать уровень жизни людей, а не грабить их.
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07.02.2021 09:45
+9
Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8559

Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2458
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07.02.2021 09:33
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Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4150
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07.02.2021 09:53 Відповісти
Сейчас главное помощь Байдена, в том числе оружием, необходимо как можно больше уничтожать расиський доморощенный фашизм, а там всё со временем
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07.02.2021 09:30 Відповісти
коментар відмічено як спам
беня любит Дэлавер. Клоун тоже. Прекрасная альтернатива.
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07.02.2021 09:31 Відповісти
программа мобильности и..ВИЗА.. Кулеба ты слегка попарился какие мобильности без ВИЗЫ....
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07.02.2021 09:32 Відповісти
Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8559

Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2458
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07.02.2021 09:33 Відповісти
Так ми брати, чи нi?
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07.02.2021 09:34 Відповісти
Твои браты на том берегу амура бамбук грызут
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07.02.2021 10:26 Відповісти
Звісно, не реальний.
Бо якщо американці вводили санкції проти громадян України з припискою, де сказано, що в нас діють "мережі російського впливу"....
Про який безвіз мова ?
Про яке НАТО ???
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07.02.2021 09:35 Відповісти
Безвізовий режим маріонетка глобалістів чжоу бай-ден встановлюватиме з чорними, мусульманськими та латиноськими країнами. Україна йому до сраки, але тутешні корисні ідіоти глобалістів цього іще не втямили.
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07.02.2021 14:17 Відповісти
І шо? Бісвіс на хліб не намажеш, кажуть ЗЕлохи.
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07.02.2021 09:38 Відповісти
Альтернатива - визовый режим.
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07.02.2021 09:40 Відповісти
пан реаліст хоче поставити перед Україною реалістичну ціль у питанні безвізу із США-нема на що сподіватись, будь спок. Американці давно і прискіпливо дивляться до всіх приїзджих. В них вироблена процедура. Їх метою є недопущення в Америку деструктивних елементів. З України в тому числі. Це небажані гості. Ось у ленки бондаренко дочка громадянка америки, ленка приїде туди і буде гадити про США, про зовнішнє управління Америкою, І ще таких в Україні набереться дві три тисячі. А то відомий депутат з Слуги народу, який в минулому судимий за тяжкий злочин хвастається, що він був запрошений на звану вечерю до Трампа. Це ж аморально. Він купив же білет там же, де і тарута з СтальЮ в якогось попандопулоса і вони вїзджали без віз, без обмеження, однак в цьому швидко навели порядок, а у нас поки буде такий пан реаліст віщувати, то реально не тільки америка заборонить вїзджати, але і весь цивілізований світ. Пора реалісту йти у відставку.
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07.02.2021 09:40 Відповісти
И дочка у любительницы рашистов Снежаны Егоровой , оказывается тоже в США живет постоянно
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07.02.2021 13:05 Відповісти
Если ещё с США будет безвиз, то здесь точно одни пенсионеры останутся. Кто же таких как Кулеба кормить будет?
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07.02.2021 09:41 Відповісти
имешь ввиду "патриотов " от опзж? Разве в Ростов по програме мобильности кулебовой низя попасть?
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07.02.2021 10:18 Відповісти
Вот тут ты не прав. Мусора, судьи, прокурвы, таможенники и другие кровососы, больше нихера не умеют как обдирать людей. В Америке надо работать, а это они не умеют. К тому же по блату там не принимают на крутые должности.
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07.02.2021 09:48 Відповісти
Є багато способів як поїхати в Штати,хто хоче той і добивається своїм каналом
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07.02.2021 09:43 Відповісти
Передайте этому идиоту, что стране третьего мира, США не дадут безвиз, как и австралия, канада, япония и тд. Нужно подымать уровень жизни людей, а не грабить их.
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07.02.2021 09:45 Відповісти
Есть альтернатива безвизу с США - безвиз с Сомали!! Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6333
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07.02.2021 09:46 Відповісти
Ну у вас на лаптестане уже есть
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07.02.2021 10:27 Відповісти
Для нас альтернатива безвизу с США -безвиз с паРашей . Кулеба про этот факт предпочел подзабыть .Тому кто хочет иметь безвиз с США нужно или трусы надеть или крестик снять .
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07.02.2021 14:54 Відповісти
100% треба закривати кордон з расією. Та і з Бєларусью треба обмежувати шастання туди-сюди
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07.02.2021 18:50 Відповісти
Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9670Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5475
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07.02.2021 09:50 Відповісти
Хоча насправді головний ворог США - це тоталітарний комуністичний китай, але чжо від них через синочка хунтера грошики чималі отримав, тому на китай він не наїжджатиме. Він, будучи агентом китайського впливу, вже скасував указ Трампа, яким заборонявся доступ іноземцям в енергетичний сектор США. А раха буде для дєрьмократів зручним хлопчиком для биття, хоча Україні від цього не буде ні холодно, ні жарко.
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07.02.2021 14:21 Відповісти
Вы верите Лента.ру???
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07.02.2021 22:33 Відповісти
Быдлу Путлера не светит даже приезд в США Щтирлицов и прочих Крыс... Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9846 Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9846
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07.02.2021 09:51 Відповісти
Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2995 Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1406
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07.02.2021 09:53 Відповісти
покуда ривень жизни не подтянется хотя бы до румунского, виз не буде...а Кулеба молодец, креативный...
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07.02.2021 09:54 Відповісти
А как у вас, на свинособакии?
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07.02.2021 10:28 Відповісти
говорят пихтовое масло при анальных трещинах самое оно... Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2884 попробуй, хуже точно не будет...
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07.02.2021 11:30 Відповісти
Смотрю, у тебя, старый петух, огромный опыт общения с кедрами, бутылка не мешает? Освоился?
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07.02.2021 11:46 Відповісти
во обиженника плющит, хе-хе... Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6314
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07.02.2021 14:47 Відповісти
Ты на каком языке вещаешь, казламордое?
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07.02.2021 15:08 Відповісти
Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9697 Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6528 Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6528
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07.02.2021 09:54 Відповісти
11 миллионов наберет Байден из рюсскава говна... Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7153
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07.02.2021 09:55 Відповісти
С 36 странами мира США заключили договор безвизового въезда. Однако речь идет исключительно о гражданах этих стран.
Обладателям вида на жительство необходимо запрашивать визу либо в стране проживания, либо в той стране, гражданами которой они являются.
Однако если Вы обладаете видом на жительство в стране, заключившей договор безвизового въезда с США, то лучше запрашивать визу именно в этой стране: процедура оформления визы в этом случае максимально упрощена и облегчена.
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07.02.2021 09:57 Відповісти
Попасть в США по РАБссиянскому паспорту будет НЕВОЗМОЖНО Крысы МАВЗОЛЕЙНЫЕ... Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8799 Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8799
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07.02.2021 10:00 Відповісти
Консульство США будет работать только в Питере и Мацкве... Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6611остальное Байден ЗАКРОЕТ.. Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 703 Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 703
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07.02.2021 10:01 Відповісти
Демократической партии США нужны мигранты, но не из Восточной Европы. Потому что они обычно голосуют за республиканцев.
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07.02.2021 10:11 Відповісти
Те кто голосует за демократов- из Латинской Америки)))) и как правило не работают а сидят на пособиях с налогов людей которые работают, голосовали за Трампа. Интересно как сейчас демократы будут выполнять свои обещалки..... Маск уже сваливает в техас. Да и знаменитости многие продают свои виллы в калифорнии. Самый большой налог на недвижимость...
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07.02.2021 11:21 Відповісти
Петя же не говорил что безвизовый режим с ЕС нереален ? Так почему эти гринпоцы такое заявляют ? Сделайте безвиз с США будет аналогичное достижение.
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07.02.2021 10:12 Відповісти
клоуни натомість зроблять безвіз с Афганістаном, Сомалі та Нігерією - ібо "какая разніца"
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07.02.2021 18:54 Відповісти
Уже давно есть альтернатива поездкам в США по визам - безвизовые путешествия в РФ.
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07.02.2021 10:19 Відповісти
На магадан?
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07.02.2021 10:30 Відповісти
можна ще в ОРДЛО - екстріму буде більше ніж на американських гірках (які до того ж російські)
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07.02.2021 18:55 Відповісти
Лукавит. Или брешет. Для отдельных лиц, даже без диппаспорта безвизы в штаты - запросто!
Уверен, Коломойский в их числе!
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07.02.2021 10:21 Відповісти
Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива

Альтернатива - безвиз с Гондурасом!
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07.02.2021 10:22 Відповісти
У вас в лаптерейхе уже давно
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07.02.2021 10:31 Відповісти
ну да, там и ехать - через границу перебраться, а дальше гондурас с любителями сала
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07.02.2021 12:51 Відповісти
Вам любителям чеченской бутылки, только гондурас и зимбабве, лапти завяжи, говноед
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07.02.2021 14:17 Відповісти
При президенті Порошенко безвіз з США був би можливим, згадаймо, як сміялися російські ЗМІ коли тільки велися розмови про безвіз з ЄС і як вони завили, коли безвіз став реальністю. Таке саме було би і з США, але маємо преЗедента і маємо те, що маємо...
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07.02.2021 10:24 Відповісти
Нестор,с таким погоняло,и нести такую чушь и ахинею?Каой Петя добился бы безвиза с США?Это надо совсем не иметь мозгов,чтоб так лизать...Мы сейчасдаже не страна третьего мира.Мы полигон для амбиций и хотелок тех же США и кацапов.Страна,где президентов ставят олигархи,даже заикаться не должна о безвизе с США.
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07.02.2021 14:04 Відповісти
При сечоволом Хетьмане НЕ смогли даже ввести визы с рашкой .Какой безВиз с США ?
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07.02.2021 14:58 Відповісти
По ходу чужую закладку нашел Кулеба
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07.02.2021 10:33 Відповісти
Почему нереален?
Мы Демократическая страна, с верховенством законов. Наши люди добрые, честные, дiвчата гарнi ...
Или для США не это нужно? Тогда страна идет не в ту сторону.
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07.02.2021 10:37 Відповісти
Хто в тємє, той знає, що штати зараз стрімко перетворюються на китай. Хто в тємє, той знає, що справедливих судів там вже немає. Це продемонстрували, зокрема, останні президентські вибори. А також літньо-осінні погроми та вбивства, влаштовані блм-щиками та соросівською антіфою. Владу в США остаточно захопили глобалісти, яким чхати на закон, і це вони демонструють, затіявши імпічмент президента, який вже не на посаді. Як це не парадоксально, але у нас в Україні зара більше свободи й демократії, аніж в США. Це не жарт. Виборчі фальсифікації таких масштабів у нас наразі неможливі. Наразі. У нас не цькують білих людей, прибульці поки що не сіли нам на голову, лгбт-свинота не нав'язала поки що нам своєї програми. У нас наразі люди не бояться висловлювати на роботі свої політичні погляди, як це зара має місце в США. У нас не озвучуються плани відправлення білих дітей в спецтабори для перевиховання - такі голоси вже всерйоз лунають в Сполучених Штатах.
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07.02.2021 14:38 Відповісти
Может сконцентрируетесь наконец в подъеме экономики страны и повышении зарплат и пенсий, а не разгонять работоспособное население по другим странам?
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07.02.2021 10:38 Відповісти
За что вам ее поднимать? Ведь никто не митингует, не перекрывает трассы с требованием повышения зарплат! Все хотят халявного газа, электроэнергии , отсутствия фискализации и дешовых евроблях.
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07.02.2021 10:47 Відповісти
ніяких зарплат не вистачить якщо тарифи будуть підійматись необмеженно
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07.02.2021 18:59 Відповісти
они и сконцентрировались на подъеме. Только не экономики, а своих прибылей за счет уничтожения энергетики, устранения конкурентов в медиапространстве и много чего другого. Аваков обеспечивает подъем своим французским друзьям, зеленский - друзьям израильским. Так что все нормально, подъем идет в рост. Так что есть смысл тем, кто еще может работать и зарабатывать ехать отсюда.
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07.02.2021 10:53 Відповісти
Меле шо попало...
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07.02.2021 10:41 Відповісти
забудьте пока о безвизе... у всех на повестке дня - безвирусизм...
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07.02.2021 10:45 Відповісти
Достойная альтернатива безвизу с США - безвиз с Габоном, чтобы сюда понаехало столько габонских гадюк, чтобы хватило запихнуть за пазуху каждому падлючему ЗЕ-клоуну из мерзкого ЗЕ-шапито, а проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню - даже две, потому что одна - сама может отравиться таким гавнищем.
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07.02.2021 10:50 Відповісти
Альтернатива є - назвати себе афроукраїнцем-представником сексменшин - віза в США забезпечена. Але кажуть, тепер в посольстві США такі твердження будуть провіряти прямо на місці. У спеціальній кімнаті сидить негр, перевдягнутий на бабу...
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07.02.2021 10:55 Відповісти
Бизвиз это хорошо ,но в Мире сейчас такое состояние ,что без надобности лучше сидеть дома , 🏡 🤦☹️
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07.02.2021 11:06 Відповісти
Кулеба - не Дед Мороз. Якого милого с утра воскресенья нам лепят его сказки? Или это альтернатива кварталу? Согласен, он умнее этих сказочных дятлов, но все же ...
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07.02.2021 11:17 Відповісти
А мне Кулеба нравится! Единственный чувак, который работает в интересах Украины. Что ему сейчас можно поставить в упрек? Да ничего, если учесть, что он работает в ватном по саму сраку правительстве, а международную политику формирует должен формировать лично президент. А президент у нас во внешней политике не просто ноль, но даже величина отрицательная.
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07.02.2021 11:29 Відповісти
Даремно насміхаєтесь над Кулебою. Наприклад, безвіз з Канадою дуже реальний. Чим не альтернатива. А там вже як хто влаштується. Навіть зараз є досить легальних програм працевлаштування і навчання для українців як в Канаді, так США. Тому спочатку Канада, а потім США.
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07.02.2021 11:35 Відповісти
Такой же реальный как и с США . Вероятно только после полноценного членства в ЕС . А с США нет гарантий что даже уже после вступления Украины в ЕС .Проверено Болгарией и Румынией .У них до сих пор нет безвиза с США .А с Канадой они получили толи в 2017 , толи в 2018 году через 15 лет после вступления в ЕС
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07.02.2021 15:02 Відповісти
Рачку замочим и будет бисвиссс с Америкой.
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07.02.2021 11:38 Відповісти
Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива - безвиз с паРашей, - Кулеба.
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07.02.2021 11:46 Відповісти
Альтернатива - 10-летняя виза. Мой ребенок получил за 15 минут.
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07.02.2021 11:57 Відповісти
ну якщо будуть більш-менш вільно давати багаторазові візи - то це майже безвіз.
Бо раніше кацапам давали на раз а наших мурижили....
Сподіваюсь що після відомих подій все буде з точністю до навпаки
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07.02.2021 19:03 Відповісти
Ну у ребёнка в компании отказов еще не было. Все, кто хотел, получили.
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07.02.2021 19:15 Відповісти
ну дітей та пенсіонерів може і пускають - а всім іншим не знаю. Ще не намагався туди потрапити. Але знаю з 2000-х років, що росіян туди пускали на ура, а нам відмовляли під різними приводами.
А все тому, що всі брудні справи кремль проводив через своїх агентів з нашими паспортами.
А тому для США ми були таким собі Сомалі, а росіяни - білі та пухнасті.
Ось і маємо тепер такі наслідки.
Добре що захват Крима та зусилля Порошенка та Ко не пройшли даром і у США нарешті збагнули хто їх реальний ворог.
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08.02.2021 00:24 Відповісти
Ну это я пишу ребенок, бо мне он ребенок. А так это взрослый дядька Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1027
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08.02.2021 11:56 Відповісти
Альтернатива - это Берег Слоновой Кости?
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07.02.2021 12:06 Відповісти
При Порошенко вже б було все
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07.02.2021 14:18 Відповісти
Вже було б. все ...Конечно было бы .Безвиз для всей своей семьи он бы получил быстро . А для гоев он оставил безвиз с рашкой
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07.02.2021 15:12 Відповісти
Американцы до сих пор в вопросе выдачи виз ведут себя как свиньи. Хотят - пускают, не хотят - не пускают. При этом не утруждают себя объяснением причин для отказа.
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07.02.2021 23:36 Відповісти
 
 