Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что о безвизовом режиме с США говорить пока не приходится.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".
Я, честно вам скажу, сейчас этот вопрос нереален, чтобы его поднять и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться этого. Но я за то, чтобы ставить перед собой амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, по которым люди смогут больше путешествовать в Америку, а американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно", - сообщил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.
Пожалуйста, подождите...
Бо якщо американці вводили санкції проти громадян України з припискою, де сказано, що в нас діють "мережі російського впливу"....
Про який безвіз мова ?
Про яке НАТО ???
Обладателям вида на жительство необходимо запрашивать визу либо в стране проживания, либо в той стране, гражданами которой они являются.
Однако если Вы обладаете видом на жительство в стране, заключившей договор безвизового въезда с США, то лучше запрашивать визу именно в этой стране: процедура оформления визы в этом случае максимально упрощена и облегчена.
Уверен, Коломойский в их числе!
Альтернатива - безвиз с Гондурасом!
Мы Демократическая страна, с верховенством законов. Наши люди добрые, честные, дiвчата гарнi ...
Или для США не это нужно? Тогда страна идет не в ту сторону.
формируетдолжен формировать лично президент. А президент у нас во внешней политике не просто ноль, но даже величина отрицательная.
Бо раніше кацапам давали на раз а наших мурижили....
Сподіваюсь що після відомих подій все буде з точністю до навпаки
А все тому, що всі брудні справи кремль проводив через своїх агентів з нашими паспортами.
А тому для США ми були таким собі Сомалі, а росіяни - білі та пухнасті.
Ось і маємо тепер такі наслідки.
Добре що захват Крима та зусилля Порошенка та Ко не пройшли даром і у США нарешті збагнули хто їх реальний ворог.