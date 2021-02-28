Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации"
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В Беларуси фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матчей национального чемпионата из-за "политической ситуации в стране".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Трибуна".
Бойкот объявили фанаты футбольных клубов: "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно), "Слуцк" и БАТЭ (Борисов). По данным белорусской службы "Радио Свобода", к нему присоединились болельщики "Торпедо-БелАЗ" из Жодино, клубов "Минск" и "Торпедо" (Минск), "Молодечно" и ряда других команд.
Фанаты заявили, что не будут посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд "до полной победы народа". "Считаем, что это будет кощунством по отношению к ребятам из нашего и других фанатских движений, репрессированных за последние полгода по притянутым за уши поводам", - написали ультрас брестского "Динамо".
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Бойкоты футбольных матчей в связи с репрессиями против участников акций протеста начались еще в конце 2020 года. Среди осужденных по разным обвинениям в Беларуси есть и представители фанатского движения. Перед восстановлением сезона болельщики подтвердили свою позицию.
С августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. Они проходят и в воскресенье 28 февраля - как правило, в форме небольших походов или сборов в микрорайонах. Общенациональная акция протеста назначена на 25 марта, когда в Беларуси отмечают День Воли.
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