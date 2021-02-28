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Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации"

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт За рубежом

В Беларуси фанаты нескольких футбольных клубов объявили о бойкоте матчей национального чемпионата из-за "политической ситуации в стране".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Трибуна".

Бойкот объявили фанаты футбольных клубов: "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно), "Слуцк" и БАТЭ (Борисов). По данным белорусской службы "Радио Свобода", к нему присоединились болельщики "Торпедо-БелАЗ" из Жодино, клубов "Минск" и "Торпедо" (Минск), "Молодечно" и ряда других команд.

Фанаты заявили, что не будут посещать ни домашние, ни гостевые матчи своих команд "до полной победы народа". "Считаем, что это будет кощунством по отношению к ребятам из нашего и других фанатских движений, репрессированных за последние полгода по притянутым за уши поводам", - написали ультрас брестского "Динамо".

 
 
 
 
 
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Публикация от Dynamo Brest Fans (@brestfans98)

 
 
 
 
 
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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ты политический, ты - сдохнешь": страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии

Бойкоты футбольных матчей в связи с репрессиями против участников акций протеста начались еще в конце 2020 года. Среди осужденных по разным обвинениям в Беларуси есть и представители фанатского движения. Перед восстановлением сезона болельщики подтвердили свою позицию.

С августа прошлого года в Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. Они проходят и в воскресенье 28 февраля - как правило, в форме небольших походов или сборов в микрорайонах. Общенациональная акция протеста назначена на 25 марта, когда в Беларуси отмечают День Воли.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+8
Давайте нормальную кричалку. Харьковчане попали в самую точку!
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28.02.2021 18:00
+6
Как говорили большевики: " булыжник - оружие пролетариата". Мы это знаем прекрасно, а белорусы только начинают это понимать.
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28.02.2021 18:01
+3
Скорее так:

Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 3971
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28.02.2021 17:55
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сектор омоновцев будет Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 2126
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28.02.2021 17:53 Ответить
Скорее так:

Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 3971
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28.02.2021 17:55 Ответить
Меньше народа - больше кислорода! Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 8356
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28.02.2021 17:54 Ответить
Давайте нормальную кричалку. Харьковчане попали в самую точку!
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28.02.2021 18:00 Ответить
Как говорили большевики: " булыжник - оружие пролетариата". Мы это знаем прекрасно, а белорусы только начинают это понимать.
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28.02.2021 18:01 Ответить
А домохозяйки перестали варить бульбу. Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 9905

Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 5068
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28.02.2021 18:09 Ответить
Хоть делом займутся. Рыбалкой или сбором грибов.
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28.02.2021 18:11 Ответить
Правильно! Рабы должны мычать в стойле, вот как ты например...
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28.02.2021 20:00 Ответить
Суровые ребята.😆
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28.02.2021 18:20 Ответить
А бацька-*уйло кричали?! Якщо ні, то пшлі нах у свій рузькемір!
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28.02.2021 18:27 Ответить
О фаны это движитель политсистемы https://www.youtube.com/watch?v=5YPGy5dre5s&ab_channel=AnalyticTv
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28.02.2021 19:24 Ответить
"Назло мамі у вуха змерзну"...
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28.02.2021 19:36 Ответить
У нас фанаты титушню с беркутней гоняли а эти на футбол не ходят! Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 7679
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28.02.2021 19:40 Ответить
Ну как же так то) Бацька запретил массовые собрания, а теперь фаны игнорируют его) Бедолага с досады в знак протеста на зло всем запретит фанам собираться, что бы знали как не собираться когда надо!) Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 269
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28.02.2021 19:49 Ответить
Як діти малі. Після цього Лукашенка точно піде.
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28.02.2021 19:58 Ответить
Для того, чтобы произошла революция, нужны лидер, инициативные пассионарии, народ, который саботирует власть, заинтересованные соседи и деньги. У белорусов есть только пассинарии и заинтересованные соседи. Белорусы проиграли, потому что не могли не проиграть.
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28.02.2021 19:59 Ответить
первое фото..- уже с матча..??? Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 2870
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01.03.2021 02:28 Ответить
 
 