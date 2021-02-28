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Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт За кордоном

У Білорусі фанати декількох футбольних клубів оголосили про бойкот матчів національного чемпіонату через "політичну ситуацію в країні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Трибуна".

Бойкот оголосили фанати футбольних клубів: "Динамо" (Брест), "Неман" (Гродно), "Слуцьк" і БАТЄ (Борисов). За даними білоруської служби "Радіо Свобода", до нього приєдналися вболівальники "Торпедо-БелАЗ" з Жодіно, клубів "Мінськ" і "Торпедо" (Мінськ), "Молодечно" і низки інших команд.

Фанати заявили, що не будуть відвідувати ні домашні, ні гостьові матчі своїх команд "до повної перемоги народу". "Вважаємо, що це буде блюзнірством щодо хлопців з нашого та інших фанатських рухів, репресованих за останні півроку за притягнутими за вуха приводами", - написали ультрас брестського "Динамо".

 
 
 
 
 
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Публикация от Dynamo Brest Fans (@brestfans98)

 
 
 
 
 
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Вільярреалом", "Шахтар" - з "Ромою"

Бойкоти футбольних матчів у зв'язку з репресіями проти учасників акцій протесту почалися ще в кінці 2020 року. Серед засуджених за різними звинуваченнями в Білорусі є і представники фанатського руху. Перед відновленням сезону вболівальники підтвердили свою позицію.

З серпня минулого року в Білорусі тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка. Вони відбуваються і в неділю 28 лютого - як правило, у формі невеликих походів або зборів у мікрорайонах. Загальнонаціональну акція протесту призначено на 25 березня, коли в Білорусі відзначають День Волі.
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Топ коментарі
+8
Давайте нормальную кричалку. Харьковчане попали в самую точку!
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28.02.2021 18:00
+6
Как говорили большевики: " булыжник - оружие пролетариата". Мы это знаем прекрасно, а белорусы только начинают это понимать.
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28.02.2021 18:01
+3
Скорее так:

Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 3971
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28.02.2021 17:55
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сектор омоновцев будет Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 2126
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28.02.2021 17:53 Відповісти
Скорее так:

Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 3971
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28.02.2021 17:55 Відповісти
Меньше народа - больше кислорода! Фанаты футбольных клубов в Беларуси бойкотируют матчи "из-за политической ситуации" - Цензор.НЕТ 8356
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28.02.2021 17:54 Відповісти
Давайте нормальную кричалку. Харьковчане попали в самую точку!
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28.02.2021 18:00 Відповісти
Как говорили большевики: " булыжник - оружие пролетариата". Мы это знаем прекрасно, а белорусы только начинают это понимать.
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28.02.2021 18:01 Відповісти
А домохозяйки перестали варить бульбу. Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 9905

Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 5068
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28.02.2021 18:09 Відповісти
Хоть делом займутся. Рыбалкой или сбором грибов.
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28.02.2021 18:11 Відповісти
Правильно! Рабы должны мычать в стойле, вот как ты например...
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28.02.2021 20:00 Відповісти
Суровые ребята.😆
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28.02.2021 18:20 Відповісти
А бацька-*уйло кричали?! Якщо ні, то пшлі нах у свій рузькемір!
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28.02.2021 18:27 Відповісти
О фаны это движитель политсистемы https://www.youtube.com/watch?v=5YPGy5dre5s&ab_channel=AnalyticTv
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28.02.2021 19:24 Відповісти
"Назло мамі у вуха змерзну"...
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28.02.2021 19:36 Відповісти
У нас фанаты титушню с беркутней гоняли а эти на футбол не ходят! Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 7679
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28.02.2021 19:40 Відповісти
Ну как же так то) Бацька запретил массовые собрания, а теперь фаны игнорируют его) Бедолага с досады в знак протеста на зло всем запретит фанам собираться, что бы знали как не собираться когда надо!) Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 269
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28.02.2021 19:49 Відповісти
Як діти малі. Після цього Лукашенка точно піде.
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28.02.2021 19:58 Відповісти
Для того, чтобы произошла революция, нужны лидер, инициативные пассионарии, народ, который саботирует власть, заинтересованные соседи и деньги. У белорусов есть только пассинарии и заинтересованные соседи. Белорусы проиграли, потому что не могли не проиграть.
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28.02.2021 19:59 Відповісти
первое фото..- уже с матча..??? Фанати футбольних клубів у Білорусі бойкотують матчі "через політичну ситуацію" - Цензор.НЕТ 2870
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01.03.2021 02:28 Відповісти
 
 