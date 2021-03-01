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У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ

Во всем мире более 300 миллионов людей живут с редкой болезнью. В Украине этот показатель составляет 5% населения - 4 533 человека, 80% из них - дети.

Об этом сообщил в Facebook по случаю Дня редких болезней Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего насчитывается 6000 различных редких заболеваний, 72% из них - генетические. В Украине официально зарегистрировано 256 редких заболеваний.

"Редкие заболевания преимущественно неизлечимы. Их трудно диагностировать - в среднем на установление диагноза пациенты тратят 2-4 года. А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной опеки", - сообщили в ЦОЗ.

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Специалисты отмечают, что без регулярного лечения болезни быстро прогрессируют, влияют на качество жизни и ставят ее под угрозу.

У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Просветите плиз когда наступил ледниковый период и украинцы вымерли? Судя по цифрам в этой статейке население Украины составляет менее 100 тыщ. душ У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3909 и 4533 тяжело больны! У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8476
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28.02.2021 18:42
+9
это только те кто проходил диагностику и 7 кругов ада чтоб узнать о своем диагнозе...
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28.02.2021 18:49
+7
Кривой Рог, около 30 с лишним лет назад:
- Вовочка, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
- А если плохо?
- Пианино!
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28.02.2021 19:28
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Правила форума Совет форумчан
И мы даже знаем ентого урода?
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28.02.2021 18:43 Ответить
И к чему ты это пёрднул ? К редким заболеваниям и страданиям людей , рядовых украинцев это как относится ? Или при Барыге твоем было бы как то по другому ? Разве что пиара дешевого и понтов было бы больше . Политическим пиаром на этой боли и этих страданиях занималась лично его свиноматка (( У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5262
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28.02.2021 19:07 Ответить
А без нагадування про якогось баригу у твоєму хворому уявленні можна ?
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28.02.2021 19:30 Ответить
5% населения - 4 533 человека = население Украины около 90т человек ?
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28.02.2021 22:27 Ответить
Вы из 73%процентовых,не доходит?
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01.03.2021 18:53 Ответить
Кривой Рог, около 30 с лишним лет назад:
- Вовочка, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
- А если плохо?
- Пианино!
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28.02.2021 19:28 Ответить
Подонку, навчись правильно писати.
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28.02.2021 20:04 Ответить
Уйобку, ти, певно, не знаєш, що автоматичний редактор (чи коректор) погано сприймає літеру "А" на початку речення. І міняє на 'В".
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28.02.2021 20:09 Ответить
5%-это те украинцы, у которых хватило денег поехать на медицинскую консультацию в европу, или израиль.
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28.02.2021 18:37 Ответить
Если 5%=4533 человека, то в Украине проживает всего 90660 человек.
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28.02.2021 20:05 Ответить
Авторы этого опуса путаются в цифрах . Только официально больных РС по данным мин здравохранения Украины- 20000 чел. А список автоимунных заболеваний большой.
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28.02.2021 21:04 Ответить
У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9258
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28.02.2021 18:38 Ответить
шо за математика такая?
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28.02.2021 18:39 Ответить
Це статистика.
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28.02.2021 18:40 Ответить
В Україні менше 100000 населення?
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28.02.2021 18:59 Ответить
Є брехня, є велика брехня, а є статистика. У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2107
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28.02.2021 21:44 Ответить
Ага
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28.02.2021 21:51 Ответить
вот именно, 5% населения это много или мало относительно остального мира?
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28.02.2021 18:43 Ответить
"Если хилый- сразу в гроб "(С)
В. С. Висоцький Геній.
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28.02.2021 18:40 Ответить
СС якесь
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28.02.2021 18:42 Ответить
?
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28.02.2021 18:53 Ответить
геній для коцапів.
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28.02.2021 19:03 Ответить
Я вам не психіатр.
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28.02.2021 19:10 Ответить
Ви нам пацієнт психіатра У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 755
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28.02.2021 19:18 Ответить
)))
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28.02.2021 19:21 Ответить
боюсь он сейчас распахнёт своё Пальто...
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28.02.2021 19:23 Ответить
У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8183
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28.02.2021 19:55 Ответить
Та він вже відкрив все, що приховував У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7529
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28.02.2021 20:19 Ответить
Думаєш побачити там щось нове? Хоча "думаєш"- це не про тебе...)))
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28.02.2021 21:04 Ответить
что это? генномодифицированные продукты? вообще у нас есть хоть какой-то контроль за продуктами питания, которые у нас производят или импортируют? если кто в теме, было бы интересно узнать.
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28.02.2021 18:40 Ответить
Я не в темі, але дозволю собі відповісти.
Рідкісні хвороби насамперед генетичні, вроджені.
А вплив яких чинників призводить до такого - то серйозні вузькопрофільні дослідження.
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28.02.2021 20:15 Ответить
5% с редкими болезнями, но инвалидов намного больше...
особенно велик процент инвалидов во власти
страной руководят инвалиды
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28.02.2021 18:41 Ответить
Просветите плиз когда наступил ледниковый период и украинцы вымерли? Судя по цифрам в этой статейке население Украины составляет менее 100 тыщ. душ У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3909 и 4533 тяжело больны! У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8476
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28.02.2021 18:42 Ответить
Информацию для статьи подали из ведомства степашки. Это у них традиция -6% заболевших из 100 тысяч.

Делаем выводы - при власти в Украине собралась уникальная клика инвалидов ума и совести.
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28.02.2021 18:51 Ответить
Так. Згідно з офіційними даними Центру громадського здоров'я, в Україні проживає 90 660 жителів. З них 4 533 (5%), - хворі на рідкісні хвороби.
Ну, медики взагалі вважають, що цілком здорових людей нема, - є недообстежені.
На Цензорі, бува, таку загадкову інформацію подають...
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28.02.2021 18:54 Ответить
И мы все даже знаем ентого урода?
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28.02.2021 18:45 Ответить
Населення України 90660 людей?
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28.02.2021 18:48 Ответить
якби їх діагностували у більшого відсотка людей, то ті захворювання не вважалися б рідкими
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28.02.2021 18:48 Ответить
ті захворювання не вважалися б рідкими

*****
Рідкий понос, а захворювання, - рідкісні. У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4295
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28.02.2021 18:57 Ответить
радий, що дав тобі змогу вважати себе розумним
тримайся
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28.02.2021 19:00 Ответить
Павло Глазовий

Якось шишка здоровенна
Із ялини впала,
А в травичці при дорозі
Меншенька лежала.
- Добрий вечір вам,
сусідко, -
Меншенька озвалась.
- Тю! - обурилась велика. -
Звідки ти зірвалась?
Ой негарно, коли шишка
Горда та велика
На маленьку скромну шишку
Так по-хамськи "тика"!
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28.02.2021 19:14 Ответить
навіть ahuhu, і те поваги хоче))
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28.02.2021 19:26 Ответить
У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9230
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28.02.2021 20:00 Ответить
ще був на форумі, якийсь койотом назвався...нудив, щоб до нього на - ви...
тоже роздвоївся койот
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28.02.2021 20:35 Ответить
Якби їх діагностували у більшого відсотка - людство вимерло...
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28.02.2021 21:02 Ответить
это только те кто проходил диагностику и 7 кругов ада чтоб узнать о своем диагнозе...
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28.02.2021 18:49 Ответить
Вася , я думаю что диагностику нужно проходить сейчас либо у очень старых врачей , либо у очень молодых ( ещё не роспадлюченых ) , - либо у проверенных . А еще есть интернет !
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28.02.2021 20:00 Ответить
***
- доктор, так что у меня за хрень?
- посидите тихонько, я сейчас загляну в интернет..
- тю... так в интернет я могу и дома заглянуть..
- знаете что.. а давайте ка без самолечения... а?
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28.02.2021 20:04 Ответить
Лет пять назад обратились в соседний район . Там сразу сделали оперативное вмешательство и всё OK . , - до сих пор .
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28.02.2021 20:19 Ответить
есть врачи от Бога...а есть и не дай Бог (с последними лучше не пересекаться)
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28.02.2021 20:26 Ответить
В нашей " крутой " хирургии предлагали лазером !! удалять жировик на шее . В соседнем районе хирург удалил традиционно с удалением мешка-очага на 50 % дешевле . И три года - всё окей , - остался небольшой шрам на шее .
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28.02.2021 20:55 Ответить
"Обсипало", скрутило Івана і пішов він до "шкірного" дохтора(для грамотних, дерматолога). Той оглянув його і приписав мазь(дуже смердючу). Наказав мастити тіло з голови до ніг. Той мастив, мастив, смердів, смердів, але не допомогло. Прийшов знов, а шкірний відправив його до хірурга. Той оглянув і побачив, що одне яйце червоне і спухло. Каже Іванові, що то яйце треба видалити. Іван погодився(терпіти нема сили) і резекція допомогла. Життя налагодилось, вирішив женитись. Замовив в кравця костюм. Той його обміряв і питає в якій штанині ти носиш свою чоловічу гордість? А, пане майстер, яке то має значення?. Чоловіче, якщо я не зроблю цю штанину в паху трохи ширшою, то тобі буде натирати яйце, воно почервоніє, спухне, тебе скрутить і обсипить з голови до ніг страшними чиряками.
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28.02.2021 21:27 Ответить
***

хитрые и коварные врачи сначала расспрашивают где болит,
а потом сильно давят туда или бьют молоточком!!!
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28.02.2021 21:35 Ответить
Тю! Та ще два роки тому в Україні виявлено зехворобу! Тікі не кажіть, шо я ,ото конспірологію розподжуючу! А серіали про скотів та придурка- велосипедіста -такі нахрєначіли зебілу рейтингу!) Вава, тебе вб'ють! Тікай з села нах! І це буде не Порох!
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28.02.2021 18:50 Ответить
c математикой у "цензора" совсем хреново. ну либо население Украины сократилось больше, чем мы предполагали в самых драматических расчетах.
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28.02.2021 18:51 Ответить
Серьезная ужасная тема , а на теме один дешевый стеб или флуд . НЕ дай Бог какой то украинской семье столкнуться с такой страшной бедой как ,,редкое заболевание,, Желаю всем здоровья
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28.02.2021 18:58 Ответить
Якщо інформацію подають у недостовірно-дебільному вигляді, то на яку реакцію можна очікувати?
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28.02.2021 19:02 Ответить
Прошу прощения , но у 95 % населения планеты есть герпес , и ещё 95 % занимается самоудовлетворением . ) . Такшо - да , - остальные -- невыликовно больны . ))
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28.02.2021 19:03 Ответить
Судя по всему редкие заболевания у 73%
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28.02.2021 19:17 Ответить
++++ дякую за вірний діагноз 🤣👍🏼
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28.02.2021 19:33 Ответить
Да....
С цифрами журналюги явно не дружат.)
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28.02.2021 19:47 Ответить
Это как в игре "Испорченный телефон" . . .
Кто-то что-то не досказал, кто-то не так понял . . .

Центр общественного здоровья, как серьёзная организация, мог бы и уточнять, что болезни, как и рождения / смерти, врачи и демографы считают на определённый масштаб - в данном случае на 100 тыс. населения. Чтобы легче было сравнивать разные страны, которые по количеству жителей отличаются сильно (иногда в десятки и сотни раз).

А Цензор (редактор) мог бы тоже какую-то сноску делать, чтобы не шокировать людей такой "математикой". Ибо она потом может порождать недоверие к другой информации на этом сайте . . .
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28.02.2021 20:04 Ответить
Молодь постійно глушить півА, сідр, курять всяку гидоту, трахаються де попало, вагітні курять і п'ють та вагітніють від наріків. А шо ж ви хотіли? Дивишся на молодь особливо в спальних районах міст, аж волосся дибом стає шо з ними буде років через 10... Жах...
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28.02.2021 20:14 Ответить
Захват украинских земель транснациональными корпорациями это пестициды и гербициды, т.е. онкологические, генные и иммунные заболевания, которых белые господа не хотят в своих странах.
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28.02.2021 20:21 Ответить
Я розумію, що журналістам математика не потрібна, особливо, щоб копіювати статті.
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28.02.2021 20:45 Ответить
Кстати: быть нормальным в этой стране - тоже - диагноз! У 5% українців діагностовано рідкісні захворювання, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5302
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28.02.2021 20:50 Ответить
Например, у ЗЕлёносопельного БлаЗЕня хронический придуркулит. И не у одного его. Разве может нормальный человек публично изображать клоунскую репризу, во время которой со спущенными штанами тилипком играть на рояле? А разве могут вменяемые люди платить за билет, чтобы лицезреть подобное "искусство"? А разве может дееспособный избиратель избрать на высший государственный пост такого "деятеля искусств"? Однако и платили, и избрали, за что уже поплатились, а впредь поплатятся ещё во сто крат больше.
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28.02.2021 21:07 Ответить
І навіть якщо пройти всі кола аду, і отримати генетичне підтверження це нічого не дає... це не означає в Україні автоматичне надання інвалідності, це не означає компетентності лікарів чи допомогу держави .... це лише означає, що ти сам берешь той тягар, шукаєш інфу на закордонних сайтах, шукаєш як і що можна зробити для дитини....
І нехай у вас ніхто не хворіє, а жарти з такої тяжкої теми додають лише життя..
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28.02.2021 21:09 Ответить
Ку ку , я один из таких - попался )))
Остеомиелит меж позвоночного диска - откуда , почему , неизвестно и ни кто вылечить уже второй год не может ...
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28.02.2021 21:12 Ответить
Многие не вкурсе своих багов, нет толковых врачей.... генетика нормального и то найти сложно...
У меня с дочерью - патологическое носительство генов фолатного цикла. В таком варианте как у нас - 3% от украинской популяции...
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28.02.2021 21:26 Ответить
А я единственный наверное на всю Украину )))
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28.02.2021 21:28 Ответить
Так вот что я хочу сказать , безнаказанность наших врачей ставит многие жизни под угрозу
В Киеве меня прооперировали в одной клинике , распанахали позвоночник , зашили и домой послали , пошло осложнение , шов разошелся , так в этой клинике поняв что им не по зубам , просто сказали забыть их номер , они видите ли и так сделали все что было в ихних силах
А кто мне должен зашивать ихний бок ни кого не волнует , так и хожу с дыркой на позвоночнике , все хирурги говорят , пускай этим занимаются те кто это наделал , но они же меня послали
И вот как мне быть ???
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28.02.2021 21:21 Ответить
Чи Ви маєте від них папери на руках ? Виписку ? Перед цим - діагноз та направлення на операцію ?
Яка в Україні є наглядова служба, куди можна звернутися ? Як нема - то адвокат.
Як Ви на роботу ще ходите ?
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01.03.2021 05:32 Ответить
Да все выписки есть на руках и диагноз и направление и вся переписка в вайбере .
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02.03.2021 10:12 Ответить
І що Ви вирішили робити ?
Як Ви себе почуваєте ?

Насправді, так: мені колись в Києві видалили зуб, після того кілька днів боліло, мусила пити таблетки. Поїхала в поліклініку мого району, вони зразу спитали - де видаляли ? Мусите їхати туди і до того, хто видаляв.

Є Закон Захисту Прав Споживачів (чесно не знаю, чи він поширюється на сферу медичних послуг), на форумі є юристи / адвокати - можу підказати їхні імена. Чи маєте своїх знайомих, щоб запитати ?
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03.03.2021 02:25 Ответить
Та не чего делать , ждать пока со мной что то случится и тогда их поимеют по полной .
А так ни какие права споживача у нас не работают , только на бумаге , тем более он зав отделения МВД госпиталя , ему законы не писаны бо крыша не фиговая .
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07.03.2021 12:26 Ответить
Отже, Ви вирішили нічого не робити ?
Але як Ви себе почуваєте і ходите на роботу ?
Так не можна.
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12.03.2021 06:38 Ответить
А что я могу сделать без работы и без денег на адвоката ?
Тут на лекарства еле собираю , еще и аллименты плочу ...
Мир жесток увы ....
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13.03.2021 10:34 Ответить
Я бы назвал этого хирурга , но это будет реклама , которая не приветствуется на цензоре.
3000$ содрали и на х.. послали - весело у вас там в Киеве
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28.02.2021 21:27 Ответить
Я то записку на рабочем столе оставил кого винить в случае моей смерти , со всеми выписками и ихними переписками , но мне от этого не легче , это будет после ...
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28.02.2021 21:34 Ответить
Люди з рідкісними захворюваннями дійсно є і ці захворювання переважно не піддаються лікуванню, а потребують постійних терапій, харчування, процедур і тд. Хочу звернути Вашу увагу на те що з 2016 року діти з рідкісними захворюваннями Києва піддаются терору з боку кличка та його злочинного угрупування ДОЗ Києва.
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28.02.2021 22:47 Ответить
Во всем мире более 300 миллионов людей живут с редкой болезнью. В Украине этот показатель составляет 5% населения - 4 533 человека, 80% из них - дети.

Математика? Не, не слышали
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28.02.2021 23:02 Ответить
якщо вони так відсотки рахують (це взагалі хоч не начальна школа?), то як же вони нас тоді лікують?
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28.02.2021 23:39 Ответить
 
 