У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ

Во всем мире более 300 миллионов людей живут с редкой болезнью. В Украине этот показатель составляет 5% населения - 4 533 человека, 80% из них - дети.

Об этом сообщил в Facebook по случаю Дня редких болезней Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что всего насчитывается 6000 различных редких заболеваний, 72% из них - генетические. В Украине официально зарегистрировано 256 редких заболеваний.

"Редкие заболевания преимущественно неизлечимы. Их трудно диагностировать - в среднем на установление диагноза пациенты тратят 2-4 года. А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной опеки", - сообщили в ЦОЗ.

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Специалисты отмечают, что без регулярного лечения болезни быстро прогрессируют, влияют на качество жизни и ставят ее под угрозу.

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