У 5% украинцев диагностированы редкие заболевания, - ЦОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Во всем мире более 300 миллионов людей живут с редкой болезнью. В Украине этот показатель составляет 5% населения - 4 533 человека, 80% из них - дети.
Об этом сообщил в Facebook по случаю Дня редких болезней Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что всего насчитывается 6000 различных редких заболеваний, 72% из них - генетические. В Украине официально зарегистрировано 256 редких заболеваний.
"Редкие заболевания преимущественно неизлечимы. Их трудно диагностировать - в среднем на установление диагноза пациенты тратят 2-4 года. А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненной опеки", - сообщили в ЦОЗ.
Специалисты отмечают, что без регулярного лечения болезни быстро прогрессируют, влияют на качество жизни и ставят ее под угрозу.
Пожалуйста, подождите...
- Вовочка, если будешь хорошо себя вести, купим тебе велосипед!
- А если плохо?
- Пианино!
В. С. Висоцький Геній.
Рідкісні хвороби насамперед генетичні, вроджені.
А вплив яких чинників призводить до такого - то серйозні вузькопрофільні дослідження.
особенно велик процент инвалидов во власти
страной руководят инвалиды
Делаем выводы - при власти в Украине собралась уникальная клика инвалидов ума и совести.
Ну, медики взагалі вважають, що цілком здорових людей нема, - є недообстежені.
На Цензорі, бува, таку загадкову інформацію подають...
*****
Рідкий понос, а захворювання, - рідкісні.
тримайся
Якось шишка здоровенна
Із ялини впала,
А в травичці при дорозі
Меншенька лежала.
- Добрий вечір вам,
сусідко, -
Меншенька озвалась.
- Тю! - обурилась велика. -
Звідки ти зірвалась?
Ой негарно, коли шишка
Горда та велика
На маленьку скромну шишку
Так по-хамськи "тика"!
тоже роздвоївся койот
- доктор, так что у меня за хрень?
- посидите тихонько, я сейчас загляну в интернет..
- тю... так в интернет я могу и дома заглянуть..
- знаете что.. а давайте ка без самолечения... а?
хитрые и коварные врачи сначала расспрашивают где болит,
а потом сильно давят туда или бьют молоточком!!!
С цифрами журналюги явно не дружат.)
Кто-то что-то не досказал, кто-то не так понял . . .
Центр общественного здоровья, как серьёзная организация, мог бы и уточнять, что болезни, как и рождения / смерти, врачи и демографы считают на определённый масштаб - в данном случае на 100 тыс. населения. Чтобы легче было сравнивать разные страны, которые по количеству жителей отличаются сильно (иногда в десятки и сотни раз).
А Цензор (редактор) мог бы тоже какую-то сноску делать, чтобы не шокировать людей такой "математикой". Ибо она потом может порождать недоверие к другой информации на этом сайте . . .
І нехай у вас ніхто не хворіє, а жарти з такої тяжкої теми додають лише життя..
Остеомиелит меж позвоночного диска - откуда , почему , неизвестно и ни кто вылечить уже второй год не может ...
У меня с дочерью - патологическое носительство генов фолатного цикла. В таком варианте как у нас - 3% от украинской популяции...
В Киеве меня прооперировали в одной клинике , распанахали позвоночник , зашили и домой послали , пошло осложнение , шов разошелся , так в этой клинике поняв что им не по зубам , просто сказали забыть их номер , они видите ли и так сделали все что было в ихних силах
А кто мне должен зашивать ихний бок ни кого не волнует , так и хожу с дыркой на позвоночнике , все хирурги говорят , пускай этим занимаются те кто это наделал , но они же меня послали
И вот как мне быть ???
Яка в Україні є наглядова служба, куди можна звернутися ? Як нема - то адвокат.
Як Ви на роботу ще ходите ?
Як Ви себе почуваєте ?
Насправді, так: мені колись в Києві видалили зуб, після того кілька днів боліло, мусила пити таблетки. Поїхала в поліклініку мого району, вони зразу спитали - де видаляли ? Мусите їхати туди і до того, хто видаляв.
Є Закон Захисту Прав Споживачів (чесно не знаю, чи він поширюється на сферу медичних послуг), на форумі є юристи / адвокати - можу підказати їхні імена. Чи маєте своїх знайомих, щоб запитати ?
А так ни какие права споживача у нас не работают , только на бумаге , тем более он зав отделения МВД госпиталя , ему законы не писаны бо крыша не фиговая .
Але як Ви себе почуваєте і ходите на роботу ?
Так не можна.
Тут на лекарства еле собираю , еще и аллименты плочу ...
Мир жесток увы ....
3000$ содрали и на х.. послали - весело у вас там в Киеве
Математика? Не, не слышали