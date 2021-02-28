Санкции ЕС и США вынудят Лукашенко уйти в ближайшие месяцы, - Тихановская
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Усиливающееся давление санкций ЕС и США заставят Александра Лукашенко уйти.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном 28 февраля.
"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет", - заявила Тихановская. "Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - добавила политик.
Топ комментарии
+34 Дилетант Дилетантов
показать весь комментарий28.02.2021 23:05
+32 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий28.02.2021 23:19
+21 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий28.02.2021 23:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Господіііі , ти як мала дитина . . Ти розумієш що таке - гра словами , піар - антипіар , або пропаганда чи антипропаганда . ? Взагалі - гібридна війна , розумієш що це ,, або -інформаційна війна . ?? Чи по твоєму - одні лиш порохоботи грішать , а всі інші святі, чесні і т.д. ? Може ти й в Діда Мороза віриш ,, але ж насправді , його існування це теж - солодка брехня .
И гиркин, и поклонская...
Как посмотришь - "милашки".
Можно еще одну премию получить, можно несколькими грантами разжиться (на построение демократии в Белорусии), можно непыльную работу получить в одной из импотентных организаций (типа ООН или ОБСЕ)!
И не так много для этого надо: главное продолжать комментировать события в Белорусии и устанавливать новые даты ухода лукашенко...
Заодно будет за что Луке насыпать еще санкций потом.
Батька если и уйдет - то вперед ногами или передаст своему внуку наследство.