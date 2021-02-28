Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська
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Посилення тиску санкцій ЄС і США змусять Олександра Лукашенка піти.
Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, опублікованому 28 лютого.
"Тиск буде рости щодня, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, так що він піде", - заявила вона.
"Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде", - додала політик.
Топ коментарі
+34 Дилетант Дилетантов
показати весь коментар28.02.2021 23:05
+32 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар28.02.2021 23:19
+21 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар28.02.2021 23:05
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Будь ласка, зачекайте...
Господіііі , ти як мала дитина . . Ти розумієш що таке - гра словами , піар - антипіар , або пропаганда чи антипропаганда . ? Взагалі - гібридна війна , розумієш що це ,, або -інформаційна війна . ?? Чи по твоєму - одні лиш порохоботи грішать , а всі інші святі, чесні і т.д. ? Може ти й в Діда Мороза віриш ,, але ж насправді , його існування це теж - солодка брехня .
И гиркин, и поклонская...
Как посмотришь - "милашки".
Можно еще одну премию получить, можно несколькими грантами разжиться (на построение демократии в Белорусии), можно непыльную работу получить в одной из импотентных организаций (типа ООН или ОБСЕ)!
И не так много для этого надо: главное продолжать комментировать события в Белорусии и устанавливать новые даты ухода лукашенко...
Заодно будет за что Луке насыпать еще санкций потом.
Батька если и уйдет - то вперед ногами или передаст своему внуку наследство.