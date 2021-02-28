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Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська

Посилення тиску санкцій ЄС і США змусять Олександра Лукашенка піти.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на  Deutsche Welle, заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, опублікованому 28 лютого.

"Тиск буде рости щодня, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, так що він піде", - заявила вона.

"Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде", - додала політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська
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Топ коментарі
+34
Санкции ЕС и США вынудят Лукашенко уйти в ближайшие месяцы, - Тихановская - Цензор.НЕТ 3717

и чего только не придумают, чтобы самим революцию не делать...
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28.02.2021 23:05
+32
Сначала закончит интеграцию со страной-помойкой, а уж потом уйдет. И владеть тобой будет какой-нибудь кадыровец.
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28.02.2021 23:19
+21
конкурс "рассмеши ябатьку" первый приз-света .
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28.02.2021 23:05
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Сторінка 2 з 2
Возможно, и так, а, возможно, это брехня с умыслом, которая и работала на то, чтобы запудрить мозги обществу, отвлечь внимание упованием на необъективные фантастические события, а в это время ***** спокойно продолжало застраивать своим мостом, например, украинскую территорию. Это тоже, как я понимаю, схема. Тянуть время. Как видим по Беларуси в том числе, эта схема по затягиванию времени работает на режимы , протесты выдыхаются, а узурпаторы нет, и деньги у режимов не заканчиваются.
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01.03.2021 07:25 Відповісти
Солодка брехня)) Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 698.
Господіііі , ти як мала дитина . Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3901 . Ти розумієш що таке - гра словами , піар - антипіар , або пропаганда чи антипропаганда . ? Взагалі - гібридна війна , розумієш що це ,, або -інформаційна війна . ?? Чи по твоєму - одні лиш порохоботи грішать , а всі інші святі, чесні і т.д. ? Може ти й в Діда Мороза віриш ,, але ж насправді , його існування це теж - солодка брехня .
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01.03.2021 08:04 Відповісти
Разве что, если после "подарэной тэслы" Илон Маск отправит весной бацька на Марс.
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01.03.2021 00:31 Відповісти
Піде тільки уперед ногами. Це опудало гірше Ина
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01.03.2021 00:36 Відповісти
Кстати, у Гордона вышло интервью с ней... Не такая уж она и дура) https://youtu.be/_jrnKW8boCY?t=1
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01.03.2021 00:55 Відповісти
У Гордона все "не дураки".
И гиркин, и поклонская...
Как посмотришь - "милашки".
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01.03.2021 05:58 Відповісти
Так даже, если бы и дура, хотя нет, она всегда говорила, что она есть всего лишь промежуточное звено, что ее цель не президентство, а смещение режима лукашенко , освобождение политических и проведение честных выборов. Разве эти цели не достойны уважения?
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01.03.2021 07:29 Відповісти
И что она для этого сделала, кроме того, что стала содержанкой ЕС?
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01.03.2021 10:38 Відповісти
Гордон? дык, он как не на Семашко ставит ставки, так на Светика...
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01.03.2021 07:31 Відповісти
Надо просто подождать? Ага, «не ждем, а готовимся». Беларусь вошла в стадию терпения, которую рашка уже лет 5 как прошла. Далее будет тотальное уничтожение всех активных по одному, потом протесты фонариков, а потом... тишина на болоте.
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01.03.2021 01:10 Відповісти
И мёртвые с косами.
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01.03.2021 01:16 Відповісти
потом шо-та на время сменится, когда кремлядь хутину ласты пришьет , да промеж собов зачубится.
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01.03.2021 07:34 Відповісти
В кремле разработали, как мы видим, новые схемы подавления протестов и волеизъявления граждан. Все это они успешно опробуют в Беларуси. Это долго, очень хочется просто выслать против людей бойцов в масках, чтобы зачистили недовольных, но санкции обходятся дороже, поэтому теперь даже миллионы протесткющих просто 'не замечают', идёт параллельная жизнь в телевизоре , где все 'любят и боготворчт' того же луку( имя можно подставить любое) , а 'проклятая америка ' хочет все это разрушить.
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01.03.2021 07:37 Відповісти
Пани Татьяна, ничего кремлядь не изобрела нового... Просто, в Украине в 13-14-ом нарабсея попыталась диктовать, получила кровавую ответку. Если кремлядь получит ответку и от братушек(беларусских) , крах империи ускорится... Кремлядь ща действует спонтанно, как боягуз, боится противостояния с народом, потому боязливо заигрывает, стараясь особо не провоцировать... Предполагаю, шо кремлядь сделала в Беларуси подсадную утку(Тихановская), шобы , опять же, как боягузы, регулируемо выпустить пар, который накопился за времена царствования бацьки... Отсюда цветочки-букетики ментам и никакой конкретики... Бо если гипотетически предположить , шо Светик у власти, то шо изменится. Ведь в ее программе , как и у бацьки , тесное сотрудничество с хутиным... На вопрос , мол, чей Крым, ответ нивелируется до де-юре, де-факто... Одним словом, бацьку на Светика - шило на мыло поменять, что пыне и наруку(бунт на коленях).
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01.03.2021 09:51 Відповісти
всё-таки не обманывают меня интуиция и опыт. Она - ДУРА.... и нечего комментировать
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01.03.2021 07:36 Відповісти
Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4822 Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 8488
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01.03.2021 08:09 Відповісти
Рожеві поні з йоршиками
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01.03.2021 08:59 Відповісти
За пару-тройку лет, еще столько может произойти!
Можно еще одну премию получить, можно несколькими грантами разжиться (на построение демократии в Белорусии), можно непыльную работу получить в одной из импотентных организаций (типа ООН или ОБСЕ)!
И не так много для этого надо: главное продолжать комментировать события в Белорусии и устанавливать новые даты ухода лукашенко...
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01.03.2021 09:02 Відповісти
Да, конечно, уже чемоданы собрал.
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01.03.2021 09:52 Відповісти
Да отдайте вы Тихановскую уже Луке. Задолбала она со своим тупым вангованием, направленным только на то, чтобы ее продолжали содержать.

Заодно будет за что Луке насыпать еще санкций потом.
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01.03.2021 10:37 Відповісти
Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 5415
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01.03.2021 15:11 Відповісти
куди піти? в туалет? на концерт?
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01.03.2021 11:51 Відповісти
Наивная лохушка!
Батька если и уйдет - то вперед ногами или передаст своему внуку наследство.
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01.03.2021 12:24 Відповісти
мечтать не вредно
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01.03.2021 12:33 Відповісти
поделитесь с ней разумом кто-то.....
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01.03.2021 13:44 Відповісти
Мала б ця Ціханоуская самоповагу, то сказала б, що не "санкції США і ЄС" змусять Лукашенка піти, а аргументи опозиції, її політичної сили (врешті - піднятий нею на революцію білоруський народ скине диктатора). Лукашенко мав рацію - це "дурілка картонная", пи.даболка.
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01.03.2021 13:55 Відповісти
Наивная. Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 5468
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01.03.2021 14:08 Відповісти
да но Тихановской в любом случае ничего не светит, кто бы небыл следующий президент Белоруссии.
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01.03.2021 14:25 Відповісти
Тю... хутя в такий кшталт потихоньку выпускает пар с беларусов. Такой себе, с колен невставальный хук.
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01.03.2021 15:13 Відповісти
Читаючи таке згадується анекдот радянських часів: "Син каже: Тато, горілка подорожчала, тепер ти будеш менше пити! А батько відповідаю: Ні синку, тепер ти будеш менше їсти!"
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01.03.2021 15:50 Відповісти
Света верит в справедливать что-ли? Ахахахахаха
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01.03.2021 19:31 Відповісти
девичьи мЯчти Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9375
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02.03.2021 17:10 Відповісти
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