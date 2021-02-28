Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська

Посилення тиску санкцій ЄС і США змусять Олександра Лукашенка піти.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle, заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, опублікованому 28 лютого.

"Тиск буде рости щодня, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, так що він піде", - заявила вона.

"Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде", - додала політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська