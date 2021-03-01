Полиция расследует стрельбу возле кафе в Днепре как хулиганство
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По факту стрельбы в кафе полиция Днепра открыла уголовное производство. Для выяснения обстоятельств происшествия в отделение доставлено 15 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"28 февраля в полицию поступило сообщение о стрельбе в кафе по ул. Высоковольтная. По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения. Во время стрельбы никто не пострадал. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Продолжается следствие", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Цензор.НЕТ, в Днепре в ночь на 28 февраля в кафе "Тиниця" по цл. Высоковольтной произошла перестрелка. По имеющейся информации, до 15 молодых людей совершили вооруженное нападение на предпринимателя, генерального директора агрохолдинга "Степова" Артура Рысина. После нападавшие скрылись с места, но были задержаны. Среди задержанных оказался Ермак Петровский - сын известного авторитета Нарика (Александра Петровского).
Пожалуйста, подождите...
от цим олігархам і знаним політикам з синами не щастить...
у одного ахметова не так
Административное нарушение обычное. Ну фейерверк пытались запустить...
"В Днепре сегодня ночью знатно поголливудили быки Умки (в миру - Сергей Олейник). В кафе Тыныця племянник Умки учинил скандал - стрельба, кишки и битая посуда присутствуют. Именно племянник вора в законе разбушевался, встряв в бабские разборки. Но сторона противника оказалась "тоже с лёгкой *******" и оперативно вызвала подмогу. Началось маленькое Чикаго.
Как результат -14 задержанных в Соборном РОВД, за остальными началась охота. В городе внедрен план "Перехват"
Вот так Радена Олеговна Рысина (именно она пьяненькая начала "быковать") сходила в туалет))) Рысины - владельцы агрохолдинга в Степовом.
...А вот и горячие подробности. Вторая сторона заварушки- высокопоставленные менты, тьху, господа полицейские. Все как мы любим - в одном гендэлике бухали и бандиты, и люди в погонах)))
Одно напрягает- когда происходило это сношение жаб и гадюк, пострадать могли мирные жители.
И отдельно ждём развязку истории - сдадут ли менты своих товарищей в угоду пану меценату и Умке?"
Часть 4 ст. 296 предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы?
Разве этого мало за хулиганство без пострадавших?
Стаття 257. Бандитизм Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі -караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
А вот вам Ольгино платит за всякий бред, потому вы и пишите хабибулинские сказки.
1) що виявляє явну неповагу до суспільства і супроводжується, наприклад, насильством із заподіянням тілесних ушкоджень або знущанням над особою, нанесенням їй побоїв або мордуванням, катуванням особи;
2) діє тривалий час і вперто не припиняється;
3) пов'язане зі знищенням чи пошкодженням чужого майна, зривом масового заходу (концерту, зборів, виборів, випускного вечора тощо), порушенням нічного відпочинку людей, тимчасовим припиненням нормальної діяльності підприємства, установи, організації чи громадського транспорту тощо (п. 5 постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про ***********" від 22 грудня 2006 р. № 10).
*********** дії, які супроводжувались погрозою вбивством, заподіянням побоїв, легких тілесних ушкоджень належить кваліфікувати тільки за відповідною частиною ст. 296 КК. Додаткова кваліфікація за статтями про злочини проти життя та здоров'я особи не потрібна. Відповідно до п. 13 постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про ***********" від 22 грудня 2006 р. № 10
*********** із застосуванням зброї або іншого предмету
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Пусть там будут 296 и 263, но 257 там и близко нету.
А налёт в духе Пантелеева, это совсем другое, это бандитизм.
"Слуги народа" отдали ему, по неофициальным данным, контроль за областным Госгеокадастром, ряд строительных подрядов, и чувствует он себя прекрасно, сохраняет сейчас огромное влияние на власть."
Источник: https://censor.net/ru/r3250594
Написане в моєму попередньому коментарі придумала не я, а написав головред Цензор.нет в своїй статті. Посилання на статтю я дала в коментарі.
Окрім написаного мною, в статті вказано, що Петровський дуже близький до Коломойського.
" ... при Зеленском Петровский значительно расширил сферу влияния.
"Слуги народа" отдали ему, по неофициальным данным, контроль за областным Госгеокадастром."
Що він контролював при Порошенку?