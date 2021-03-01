Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство
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За фактом стрілянини в кафе поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження. Для з'ясування обставин події до відділення доставлено 15 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе по вул. Високовольтна. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу. Під час стрілянини ніхто не постраждав. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Цензор.НЕТ, у Дніпрі в ніч на 28 лютого в кафе "Тиниця" по вул. Високовольтній сталася перестрілка. За наявною інформацією, до 15 молодих людей скоїли збройний напад на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна. Нападники втекли з місця, але були затримані. Серед затриманих опинився Єрмак Петровський - син відомого авторитета Наріка (Олександра Петровського).
Будь ласка, зачекайте...
от цим олігархам і знаним політикам з синами не щастить...
у одного ахметова не так
Административное нарушение обычное. Ну фейерверк пытались запустить...
"В Днепре сегодня ночью знатно поголливудили быки Умки (в миру - Сергей Олейник). В кафе Тыныця племянник Умки учинил скандал - стрельба, кишки и битая посуда присутствуют. Именно племянник вора в законе разбушевался, встряв в бабские разборки. Но сторона противника оказалась "тоже с лёгкой *******" и оперативно вызвала подмогу. Началось маленькое Чикаго.
Как результат -14 задержанных в Соборном РОВД, за остальными началась охота. В городе внедрен план "Перехват"
Вот так Радена Олеговна Рысина (именно она пьяненькая начала "быковать") сходила в туалет))) Рысины - владельцы агрохолдинга в Степовом.
...А вот и горячие подробности. Вторая сторона заварушки- высокопоставленные менты, тьху, господа полицейские. Все как мы любим - в одном гендэлике бухали и бандиты, и люди в погонах)))
Одно напрягает- когда происходило это сношение жаб и гадюк, пострадать могли мирные жители.
И отдельно ждём развязку истории - сдадут ли менты своих товарищей в угоду пану меценату и Умке?"
Часть 4 ст. 296 предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы?
Разве этого мало за хулиганство без пострадавших?
Стаття 257. Бандитизм Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі -караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
А вот вам Ольгино платит за всякий бред, потому вы и пишите хабибулинские сказки.
1) що виявляє явну неповагу до суспільства і супроводжується, наприклад, насильством із заподіянням тілесних ушкоджень або знущанням над особою, нанесенням їй побоїв або мордуванням, катуванням особи;
2) діє тривалий час і вперто не припиняється;
3) пов'язане зі знищенням чи пошкодженням чужого майна, зривом масового заходу (концерту, зборів, виборів, випускного вечора тощо), порушенням нічного відпочинку людей, тимчасовим припиненням нормальної діяльності підприємства, установи, організації чи громадського транспорту тощо (п. 5 постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про ***********" від 22 грудня 2006 р. № 10).
*********** дії, які супроводжувались погрозою вбивством, заподіянням побоїв, легких тілесних ушкоджень належить кваліфікувати тільки за відповідною частиною ст. 296 КК. Додаткова кваліфікація за статтями про злочини проти життя та здоров'я особи не потрібна. Відповідно до п. 13 постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про ***********" від 22 грудня 2006 р. № 10
*********** із застосуванням зброї або іншого предмету
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Пусть там будут 296 и 263, но 257 там и близко нету.
А налёт в духе Пантелеева, это совсем другое, это бандитизм.
"Слуги народа" отдали ему, по неофициальным данным, контроль за областным Госгеокадастром, ряд строительных подрядов, и чувствует он себя прекрасно, сохраняет сейчас огромное влияние на власть."
Источник: https://censor.net/ru/r3250594
Написане в моєму попередньому коментарі придумала не я, а написав головред Цензор.нет в своїй статті. Посилання на статтю я дала в коментарі.
Окрім написаного мною, в статті вказано, що Петровський дуже близький до Коломойського.
" ... при Зеленском Петровский значительно расширил сферу влияния.
"Слуги народа" отдали ему, по неофициальным данным, контроль за областным Госгеокадастром."
Що він контролював при Порошенку?