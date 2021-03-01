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Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство

За фактом стрілянини в кафе поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження. Для з'ясування обставин події до відділення доставлено 15 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"28 лютого до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у кафе по вул. Високовольтна. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу. Під час стрілянини ніхто не постраждав. За цим фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Цензор.НЕТ, у Дніпрі в ніч на 28 лютого в кафе "Тиниця" по вул. Високовольтній сталася перестрілка. За наявною інформацією, до 15 молодих людей скоїли збройний напад на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна. Нападники втекли з місця, але були затримані. Серед затриманих опинився Єрмак Петровський - син відомого авторитета Наріка (Олександра Петровського).

Також дивіться: Поліція Дніпра затримала сина Наріка - Єрмака, який брав участь у розбірках із бізнесменом. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Хулиганство? Ох и суки...
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01.03.2021 00:59
+14
Всё что нужно знать про продажную судебную систему. Стерненко получил 7,3, а эти отморозки просто похулиганили: ну-ну им пальцем.
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01.03.2021 01:20
+7
Потрібно відпускати сина мецената.Бо це майбутній високопосадовець і державотворець.
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01.03.2021 01:24
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Хулиганство? Ох и суки...
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01.03.2021 00:59 Відповісти
Поліция с нарідом!!!
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01.03.2021 01:02 Відповісти
Стрілянина це "***********"... а чи був дозвіл на травмат?
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01.03.2021 01:04 Відповісти
травмат, колеса прострелені, шибки...***********...
от цим олігархам і знаним політикам з синами не щастить...
у одного ахметова не так
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01.03.2021 07:08 Відповісти
Його сини зі своєю маман давно в Британії, там не побалУєш.
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01.03.2021 09:00 Відповісти
А що їм ще можна пред'явити? Це? https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_194/ Так там санкція, практично, не більша, а довести ОСОБИСТУ участь складніше, ніж - https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_296/
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01.03.2021 11:06 Відповісти
Та какое хулиганство?
Административное нарушение обычное. Ну фейерверк пытались запустить...
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01.03.2021 01:09 Відповісти
Всё что нужно знать про продажную судебную систему. Стерненко получил 7,3, а эти отморозки просто похулиганили: ну-ну им пальцем.
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01.03.2021 01:20 Відповісти
Справу по статті "*********" відкрила поліція, а не суд.
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01.03.2021 07:17 Відповісти
Потрібно відпускати сина мецената.Бо це майбутній високопосадовець і державотворець.
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01.03.2021 01:24 Відповісти
Українці мають лягти кістками,заради таких синів.Це ж великі патріоти і майбутнє України.
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01.03.2021 01:27 Відповісти
наган дати?
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01.03.2021 01:30 Відповісти
Shaken cocktail Може бути і самопожертва,не обов'язково якийсь наган.
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01.03.2021 01:36 Відповісти
Розумні люди, самі покриміналивши в молодості, своїх дітей убезпечують від цього, направляючи їх на шлях респектабельного бізнесмена. А інакше - якщо не тюрма, то уб'ють у розбірках, чи "згорить" від наркоти.
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01.03.2021 11:16 Відповісти
Что там про "свободные люди имеют право на оружие?".
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01.03.2021 01:39 Відповісти
А дырки в Гелике моль прогрызла! Полиция расследует стрельбу возле кафе в Днепре как хулиганство - Цензор.НЕТ 5085

Полиция расследует стрельбу возле кафе в Днепре как хулиганство - Цензор.НЕТ 3807
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01.03.2021 01:46 Відповісти
А як вони це мали розцінювати ?
"В Днепре сегодня ночью знатно поголливудили быки Умки (в миру - Сергей Олейник). В кафе Тыныця племянник Умки учинил скандал - стрельба, кишки и битая посуда присутствуют. Именно племянник вора в законе разбушевался, встряв в бабские разборки. Но сторона противника оказалась "тоже с лёгкой *******" и оперативно вызвала подмогу. Началось маленькое Чикаго.
Как результат -14 задержанных в Соборном РОВД, за остальными началась охота. В городе внедрен план "Перехват"
Вот так Радена Олеговна Рысина (именно она пьяненькая начала "быковать") сходила в туалет))) Рысины - владельцы агрохолдинга в Степовом.

...А вот и горячие подробности. Вторая сторона заварушки- высокопоставленные менты, тьху, господа полицейские. Все как мы любим - в одном гендэлике бухали и бандиты, и люди в погонах)))
Одно напрягает- когда происходило это сношение жаб и гадюк, пострадать могли мирные жители.
И отдельно ждём развязку истории - сдадут ли менты своих товарищей в угоду пану меценату и Умке?"
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01.03.2021 02:03 Відповісти
Радена Олеговна Рысина, кафе Тыныця - такі виразні імена та назви тієї місцевості
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01.03.2021 07:12 Відповісти
аніжидєті ну ************ так шоже іх ат сісяк у мамок отривать?
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01.03.2021 06:39 Відповісти
очень жаль, что гибнут украинские военные на даунбасе и в лугандонии... также жаль, что эти ушлепки в Днепре не подохли в перестрелке друг с другом...
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01.03.2021 06:49 Відповісти
Такое са-а-а-а-всем мелкое хулиганство. Даже и хулиганством- то не назовешь. Так, баловство. Пошалили мальцы малость
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01.03.2021 07:13 Відповісти
полиция бережет народ... оберегает... В Днепре в одном из супермаркетов, расположенном на проспекте Александра Поля, охрана задержала мужчину, который решил подкрепиться сладким прямо в торговой павильоне
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01.03.2021 07:20 Відповісти
Це говорить лише про те, що крану поглинув правовий хаос і ввеличезна корупція. Люди в складі банди використали неправомірно зброю з метою позбавити інших громадян їх волі, вони застосували зброю в громадському місці. Тобто, це винувата не зброя, а хабар мусорні, і замість пожиттєвого терміну цим виробкам їх ха хабар перекваліфікували як дрібненьке фуліганство. Я не здивований. У нас злочинець навіть президент, який здав вагнерівців ворогу і повинен бути в трибуналі, а бажано теж отримати років 20 лагерів, а ці взагалі повинні бути в тюрмі пожиттєво. Тоді і пістолети і будь-яку зброю можна вільно продавати як хліб і не боятись, що вона буде неправомірно використана. Мусорня і прокуратура показала свою продажність і гнилу сутність. Отже, вони хочуть контролю над зброєю громадяна не для правопорядку , а щоб її відібрати у громадян перед черговим голодомором коли підуть по домівкам їх буксирні бригади.
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01.03.2021 08:42 Відповісти
"... совершили вооруженное нападение на предпринимателя"!!! С каких пор это ХУШИГАНСТВОм стало?!????!!! Что за недострана? Когда порядок будет?
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01.03.2021 08:47 Відповісти
Ну пошалили ребятишки немножко, онижедети "авторитетов", понять и простить.
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01.03.2021 08:50 Відповісти
Не полиция а мусора
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01.03.2021 08:53 Відповісти
Я не пойму, чем недовольны комментаторы?
Часть 4 ст. 296 предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы?
Разве этого мало за хулиганство без пострадавших?
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01.03.2021 08:59 Відповісти
Звичайно мало. Ці виродки застоували зброю для позбавленя волі інших громадян в громадському місці. Тому їм повинно бути предявлено звинувачення в бандитизмі в складі банди і суд їм повинен впаяти пожиттєвий термін без права на амністію.

Стаття 257. Бандитизм Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі -караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
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01.03.2021 09:11 Відповісти
Прикольные у вас фантазии) Но к счастью, с законами они не имеют ничего общего)
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01.03.2021 09:14 Відповісти
Это у вас фантазии написанные за взятки.
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01.03.2021 09:40 Відповісти
Госдеп не платит за такие фантазии) Поэтому я пишу правду!
А вот вам Ольгино платит за всякий бред, потому вы и пишите хабибулинские сказки.
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01.03.2021 09:44 Відповісти
Хулиганство это если бы шайка стреляла в глухом парке по консервных банках а не в общественном месте по автомобилю где есть пулевое отверстие А вот вы судя по всему проплавленный и хотите отмазать криминальных уродов и продажных мусоров от ответственности! На месте адекватного правосудия им все светит пожизненное за бандитизм!
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01.03.2021 09:50 Відповісти
Хулиганством вчиненим з особливою зухвалістю може бути визнане злочинне порушення громадського порядку:
1) що виявляє явну неповагу до суспільства і супроводжується, наприклад, насильством із заподіянням тілесних ушкоджень або знущанням над особою, нанесенням їй побоїв або мордуванням, катуванням особи;
2) діє тривалий час і вперто не припиняється;
3) пов'язане зі знищенням чи пошкодженням чужого майна, зривом масового заходу (концерту, зборів, виборів, випускного вечора тощо), порушенням нічного відпочинку людей, тимчасовим припиненням нормальної діяльності підприємства, установи, організації чи громадського транспорту тощо (п. 5 постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про ***********" від 22 грудня 2006 р. № 10).
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01.03.2021 12:52 Відповісти
Із вогнепальною зброєю?
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01.03.2021 12:52 Відповісти
Да, часть 4 ст 296 говорит именно об этом.
*********** дії, які супроводжувались погрозою вбивством, заподіянням побоїв, легких тілесних ушкоджень належить кваліфікувати тільки за відповідною частиною ст. 296 КК. Додаткова кваліфікація за статтями про злочини проти життя та здоров'я особи не потрібна. Відповідно до п. 13 постанови Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про ***********" від 22 грудня 2006 р. № 10

*********** із застосуванням зброї або іншого предмету
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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01.03.2021 12:58 Відповісти
Шановний тут є нюанс, якби не було організованої групи і якби використовуалась зброя цивільна, палки, ножі, бита, дробова рушниця, а не пістолет, який пробив кузов авто то так це б було ***********, однак якщо слідство встановить, що там організована група, яка вже мала приводи , то це вже - банда, а застоування вогнепальної не цивільної зброї, (дробовик, чи самопал) дає підстави суду розглянути цей випадок як бандитизм. Якби вони морди набили, чи пітарди підривали це ***********, а тут наліт типу Льонькі Пантєлєєва.
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01.03.2021 13:43 Відповісти
Нюансы могут быть, а вот бандитизма там нету.
Пусть там будут 296 и 263, но 257 там и близко нету.
А налёт в духе Пантелеева, это совсем другое, это бандитизм.
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01.03.2021 14:39 Відповісти
Пусть следствие установит и разберется. Когда в стране гуляет оружие то оно должно применяется там где речь идет о самообороне а не в общественных местах.
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01.03.2021 15:09 Відповісти
" ... при Зеленском Петровский значительно расширил сферу влияния.

"Слуги народа" отдали ему, по неофициальным данным, контроль за областным Госгеокадастром, ряд строительных подрядов, и чувствует он себя прекрасно, сохраняет сейчас огромное влияние на власть."

Источник: https://censor.net/ru/r3250594
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01.03.2021 09:02 Відповісти
Ага ... Зеленский ... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2585138234859790&set=a.479663955407239&type=3&theater
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01.03.2021 09:53 Відповісти
Петровського нагороджував і Філарет.

Написане в моєму попередньому коментарі придумала не я, а написав головред Цензор.нет в своїй статті. Посилання на статтю я дала в коментарі.
Окрім написаного мною, в статті вказано, що Петровський дуже близький до Коломойського.
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01.03.2021 10:08 Відповісти
Не выгораживаю клоуна, но хочу заметить, что "расцвел" Нарик именно при Порохе. А при Зе - продолжил.
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01.03.2021 10:47 Відповісти
Вам же написали зрозумілою для вас мовою:
" ... при Зеленском Петровский значительно расширил сферу влияния.
"Слуги народа" отдали ему, по неофициальным данным, контроль за областным Госгеокадастром."

Що він контролював при Порошенку?
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01.03.2021 11:02 Відповісти
Я вам как житель Днепра, очень много могу рассказать про Петровского и его расцвет при Порошенко. Но не вижу в этом смысла, т.к. секта "святого Пэти" не воспринимает критику своего идола и не меняет своей позиции. Зачем тогда ...
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01.03.2021 11:54 Відповісти
Напишіть. Інформації в ЗМІ про нього мало.
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01.03.2021 11:55 Відповісти
Тут вы правы - информации о нем мало. И дело не в том, что он "не публичный бизнесмен", а в том, что у него целая структура работает над отбеливанием имиджа. Отслеживают все публикации и упоминания о нем и если что - сразу судебный иск. В МВД тома "информации о нем". Но нет политической воли. Ни при Порохе, ни, тем более, сейчас.
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01.03.2021 12:38 Відповісти
Ну, і де інформація від вас про Петровського при Порошенку?
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01.03.2021 12:44 Відповісти
Должен?
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01.03.2021 12:50 Відповісти
Ну не знаю ... заявляти "Я вам как житель Днепра, очень много могу рассказать про Петровского и его расцвет при Порошенко" і не розказувати НІЧОГО, якось не по-чоловічому.
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01.03.2021 12:56 Відповісти
Подменять слово "могу" словом "должен" это ... так по-женски. Не ведусь Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство - Цензор.НЕТ 2953
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01.03.2021 13:02 Відповісти
Значить, немає що розказати про "расцвет при Порошенко".
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01.03.2021 13:07 Відповісти
Нема бажання. Вы из какого города?
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01.03.2021 13:21 Відповісти
Чому я маю відповідати на питання, якщо ви відмовляєтесь це робити?
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01.03.2021 13:38 Відповісти
Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство - Цензор.НЕТ 9443 Что и требовалось доказать
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01.03.2021 13:46 Відповісти
Абідна, да? Хитропопість не прокатила.
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01.03.2021 13:59 Відповісти
Очень обидно. Как жить дальше? Пойду утоплюсь ...
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01.03.2021 14:15 Відповісти
Як хочете..
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01.03.2021 14:21 Відповісти
У сынка это проба пера 🤔🙄🤣
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01.03.2021 09:12 Відповісти
Хулиганство, если оружие зарегистрировано и разрешение получено на законных основаниях.
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01.03.2021 09:25 Відповісти
Сып привозщика томоса хулиган?да не может быть такого,он имеет право носить оружие и применять его когда захочет,спросите у адвоката паршивинского,он вам все разъяснит.
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01.03.2021 10:01 Відповісти
Поліція розслідує стрілянину біля кафе в Дніпрі як хуліганство - Цензор.НЕТ 9799
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01.03.2021 10:05 Відповісти
Я вообще возмущен,почему пострадавшей стороне не пришили попытку суицида?а шо Гарик всегда прав
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01.03.2021 12:15 Відповісти
Не выгораживаю банду молодых отморозков, но "пострадавший" - Артурчик- тварь та еще (а его супружница - похлеще его). Ему 100 раз говорили, что с его жизненной позицией "Я-король мира, а вы все вокруг - смерды" нарвется когда-нибудь. И вот ...
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01.03.2021 12:33 Відповісти
Видать в ментовку уже занесли бакшиш и теперь хорошо известные персоны стали неизвестными.
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01.03.2021 12:47 Відповісти
Як приклад наведу як діє правосуддя в США. Три озброєні бандити і їх напарниця під'їхали на автомоблі до приватного будинку, дівчина залишилась в авто на шухері, а ті троє з револьверами залізли в будинок, а там виявився лише 15 річний син господарів, які поїхали по ділам. Так от, син взяв із сейфа зброю нарізний карабін і швидко завалив трьох озброєних грабіжників та визвав поліцію. А тепер увага, після розслідування поліцією тінейджера визнали невинним, а бабу, яка сиділа в автомобілі суд приговорив до пожиттєвого терміну увязнення.
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01.03.2021 14:22 Відповісти
Учтите, за это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги!@ Операция Ы
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01.03.2021 15:21 Відповісти
 
 