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Новости За рубежом
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Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена:

Президент Джо Байден стал худшим главой США в современной истории. Его первый месяц на посту был "катастрофическим".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал бывший президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде вечером 28 февраля.

Трамп добавил, что "все знали", что администрация Байдена будет "плохой", однако "никто не ожидал, что настолько".

"У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории США, это правда", - заявил бывший президент.

Он добавил, что у Байдена "против рабочих мест, против границ, против энергетики и против науки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политика США по Украине меняется. Никогда не слышал от Трампа того, что уже сказал Байден о Крыме и Донбассе, - Кравчук

"Всего за один короткий месяц мы ушли от "Америка на первом месте" к "Америка на последнем месте", - добавил Трамп.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для Трампа.
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Топ комментарии
+34
Як мені Трамп нагадує наших "критиканів" - "засирав" усе, чого торкався, ЧОТИРИ РОКИ, а коли людина прийшла і почала його власні "авгієві конюшні" чистить, починає критикувать за перший місяць роботи...
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01.03.2021 07:28
+32
Порошенко сохранил страну , а пытается уничтожить Украину твой кремлёвский упырь и фюрер !
Так что давай без вранья и вони из кацапских болот , хватит !
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01.03.2021 07:38
+23
у рыжого фантомные боли..... езжай к другуВладимиру у него расея на первом месте, после Геледжика.....
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01.03.2021 07:25
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Правила форума Совет форумчан
Трамп, ты время на "критику" не теряй, а лучше запасайся полиролью для нар. Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте" - Цензор.НЕТ 6987
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01.03.2021 07:20 Ответить
ТРАМП ЯНУКОВСКИЙ СВЯТОЙ в каждой стране должен быть свой АСТАНАВИТЕСЬ!!!!!!
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01.03.2021 08:56 Ответить
у рыжого фантомные боли..... езжай к другуВладимиру у него расея на первом месте, после Геледжика.....
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01.03.2021 07:25 Ответить
Главное, что Параша не на первом, как у Трампушки)
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01.03.2021 07:25 Ответить
Что там за визг из кацапского сундука?
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01.03.2021 07:28 Ответить
Як мені Трамп нагадує наших "критиканів" - "засирав" усе, чого торкався, ЧОТИРИ РОКИ, а коли людина прийшла і почала його власні "авгієві конюшні" чистить, починає критикувать за перший місяць роботи...
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01.03.2021 07:28 Ответить
А не Зеленського?
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01.03.2021 07:34 Ответить
Порошенко сохранил страну , а пытается уничтожить Украину твой кремлёвский упырь и фюрер !
Так что давай без вранья и вони из кацапских болот , хватит !
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01.03.2021 07:38 Ответить
ні, петро просто не встиг розвалити державу. Не дали прості люди та патріоти. А тепер петро з своїми порохопоплічниками, здатен на все.. Ні не на те щоб укріпляти та будувати державу, а щоб вернутися до корита. І на жаль тут у пьётра є ресурси. Як власні, так і "торгівельних партнерів", мертвечука, засрашки.
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01.03.2021 08:52 Ответить
Сколько стоил билет на концерт Зе в Горловке? Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 8934
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01.03.2021 11:01 Ответить
А хто розв'язав війну на Донбасі, Tempora Mutantur df8f1960?
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01.03.2021 07:56 Ответить
Так - Порошенко ж Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 8429 ...

Перед цим напавши на Крим , і відібравши його в України ,, для Кацапії .!

Мені цікаво , оцим ідіотам , які в усіх гріхах обвинувачують Порошенка , самим не смішно ,, від того абсурду , який вони несуть . ??
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01.03.2021 08:52 Ответить
Барига повинен сидіти в в'язниці, сказав Висоцький.
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01.03.2021 09:31 Ответить
Я згоден з Висоцьким . Але ж - справжній барига . ! Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 9196 .
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01.03.2021 09:48 Ответить
Ржут и получают пайку за сранье по методичке. Беспринципные продажные хомяки.
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01.03.2021 09:39 Ответить
Ти! І це не жарт
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01.03.2021 13:11 Ответить
І як саме я розв'язав війну на Донбасі?
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01.03.2021 14:42 Ответить
Я би тобі сказав, але не тут. Бо на цьому сайті цензура гірша як при совку
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01.03.2021 16:04 Ответить
Ти вата.
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01.03.2021 16:46 Ответить
Ідійот це.
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01.03.2021 16:59 Ответить
Скажи, а на таких ідіотів як ти навчаються, чи це вроджене?
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01.03.2021 08:48 Ответить
Та да! Стільки часу пройшло а ще жодного разу не облобизався з ******! Що це за президент ??
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01.03.2021 07:30 Ответить
Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте" - Цензор.НЕТ 5553////
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01.03.2021 07:31 Ответить
Усиливая внешнюю политику Байден усиливает США и свой авторитет. Мокши понимают только силу. Обама хотел отношения с Рашкой наладить, а взамен получил от одичалых лишь обидное погонялово
Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте" - Цензор.НЕТ 4553
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01.03.2021 07:31 Ответить
Московский проект прихода к власти агента Кремля Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 9789
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01.03.2021 08:57 Ответить
на последнем месте оказался сам Трамп.Америка не скоро отойдёт от такого позора как президент Трамп.
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01.03.2021 07:36 Ответить
Це, щоб не люди не мали сумніву

https://proman.com.ua/21363-rejting-velichiya-prezidentov-ssha/
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01.03.2021 14:39 Ответить
нам шо то
шо другое...
своих обрезанных хватает..
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01.03.2021 07:38 Ответить
Серёга?))) а я тебя знаю..)))
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01.03.2021 07:45 Ответить
и шо?
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01.03.2021 08:04 Ответить
просто..)) Гарбуз?))
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01.03.2021 08:14 Ответить
с какого х..?
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01.03.2021 08:25 Ответить
тогда сорри.. значит однофамилец)
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01.03.2021 11:31 Ответить
От чого в Трампа точно не забереш- так це його дикунський популізм.
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01.03.2021 07:56 Ответить
Походу начал принимать что то более тяжелое.
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01.03.2021 08:02 Ответить
Цікаво, а чого ще можна очікувати від рудого кучеряяого фріка? Як завжди - рідкий понос із слів. Без цифр і аргументів.
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01.03.2021 08:28 Ответить
Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 9755Всё пропало! ..И Ленин такой молодой и Америка вся впереди!
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01.03.2021 08:33 Ответить
Трампу методичку писал Соловьев
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01.03.2021 08:40 Ответить
Шо этого петуха не пристрелят из жалости?
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01.03.2021 08:52 Ответить
Цыплят по осени ...
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01.03.2021 09:15 Ответить
Сидів би мовчки після спроби імпічменту, ще розслідування по штурму Капітолію не закінчилося.
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01.03.2021 09:20 Ответить
Когда ему рот уже заткнут? Урод моральный, шестерка *****.
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01.03.2021 09:31 Ответить
Трамп впервые признался, что он довёл Америку до последнего места Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 3106
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01.03.2021 09:42 Ответить
Опять это Чувырло вылезло маразматить Америку. Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 6082
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01.03.2021 09:48 Ответить
А шо он сказал по поводу своей позолоченной статуетки в холле сьезда?
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01.03.2021 10:05 Ответить
один в один как наш вислюк
кто угодно виноват, только не он
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01.03.2021 10:12 Ответить
Как-то ты грубо назвал своего сывочолого гетьмана )))))))
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01.03.2021 13:14 Ответить
Ну ви не дуже добре розуиієтеся на віслюках! Точніше, зовсім не розуиієтеся.

Тому посідаєте тільки друге місце, після віслюка ЗЕбубочка)
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01.03.2021 14:43 Ответить
Четыре года позора Америки при Трампе! Стал посмещищем для мира, опустил Америку ниже плинтуса! Клоун.

Байден только начал все приводить "до ума"!
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02.03.2021 00:30 Ответить
 
 