Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці"

Президент Джо Байден став найгіршим головою США в сучасній історії. Його перший місяць на посаді був "катастрофічним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.

Трамп додав, що "всі знали", що адміністрація Байдена буде "поганою", однак "ніхто не очікував, що настільки".

"У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда", - заявив колишній президент.

Він додав, що у Байдена "проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки".

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"Всього за один короткий місяць ми пішли від "Америка на першому місці" до "Америка на останньому місці", - додав Трамп.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для Трампа.