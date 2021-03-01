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Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена:

Президент Джо Байден став найгіршим головою США в сучасній історії. Його перший місяць на посаді був "катастрофічним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це сказав колишній президент США Дональд Трамп під час виступу у Флориді ввечері 28 лютого.

Трамп додав, що "всі знали", що адміністрація Байдена буде "поганою", однак "ніхто не очікував, що настільки".

"У Джо Байдена був катастрофічний перший місяць з усіх президентів у сучасній історії США, це правда", - заявив колишній президент.

Він додав, що у Байдена "проти робочих місць, проти кордонів, проти енергетики і проти науки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політика США щодо України змінюється. Ніколи не чув від Трампа того, що вже сказав Байден про Крим і Донбас, - Кравчук

"Всього за один короткий місяць ми пішли від "Америка на першому місці" до "Америка на останньому місці", - додав Трамп.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США не підтримав оголошення імпічменту для Трампа.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Як мені Трамп нагадує наших "критиканів" - "засирав" усе, чого торкався, ЧОТИРИ РОКИ, а коли людина прийшла і почала його власні "авгієві конюшні" чистить, починає критикувать за перший місяць роботи...
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01.03.2021 07:28
+32
Порошенко сохранил страну , а пытается уничтожить Украину твой кремлёвский упырь и фюрер !
Так что давай без вранья и вони из кацапских болот , хватит !
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01.03.2021 07:38
+23
у рыжого фантомные боли..... езжай к другуВладимиру у него расея на первом месте, после Геледжика.....
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01.03.2021 07:25
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Трамп, ты время на "критику" не теряй, а лучше запасайся полиролью для нар. Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте" - Цензор.НЕТ 6987
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01.03.2021 07:20 Відповісти
ТРАМП ЯНУКОВСКИЙ СВЯТОЙ в каждой стране должен быть свой АСТАНАВИТЕСЬ!!!!!!
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01.03.2021 08:56 Відповісти
у рыжого фантомные боли..... езжай к другуВладимиру у него расея на первом месте, после Геледжика.....
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01.03.2021 07:25 Відповісти
Главное, что Параша не на первом, как у Трампушки)
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01.03.2021 07:25 Відповісти
Что там за визг из кацапского сундука?
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01.03.2021 07:28 Відповісти
Як мені Трамп нагадує наших "критиканів" - "засирав" усе, чого торкався, ЧОТИРИ РОКИ, а коли людина прийшла і почала його власні "авгієві конюшні" чистить, починає критикувать за перший місяць роботи...
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01.03.2021 07:28 Відповісти
А не Зеленського?
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01.03.2021 07:34 Відповісти
Порошенко сохранил страну , а пытается уничтожить Украину твой кремлёвский упырь и фюрер !
Так что давай без вранья и вони из кацапских болот , хватит !
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01.03.2021 07:38 Відповісти
ні, петро просто не встиг розвалити державу. Не дали прості люди та патріоти. А тепер петро з своїми порохопоплічниками, здатен на все.. Ні не на те щоб укріпляти та будувати державу, а щоб вернутися до корита. І на жаль тут у пьётра є ресурси. Як власні, так і "торгівельних партнерів", мертвечука, засрашки.
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01.03.2021 08:52 Відповісти
Сколько стоил билет на концерт Зе в Горловке? Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 8934
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01.03.2021 11:01 Відповісти
А хто розв'язав війну на Донбасі, Tempora Mutantur df8f1960?
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01.03.2021 07:56 Відповісти
Так - Порошенко ж Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 8429 ...

Перед цим напавши на Крим , і відібравши його в України ,, для Кацапії .!

Мені цікаво , оцим ідіотам , які в усіх гріхах обвинувачують Порошенка , самим не смішно ,, від того абсурду , який вони несуть . ??
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01.03.2021 08:52 Відповісти
Барига повинен сидіти в в'язниці, сказав Висоцький.
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01.03.2021 09:31 Відповісти
Я згоден з Висоцьким . Але ж - справжній барига . ! Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 9196 .
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01.03.2021 09:48 Відповісти
Ржут и получают пайку за сранье по методичке. Беспринципные продажные хомяки.
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01.03.2021 09:39 Відповісти
Ти! І це не жарт
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01.03.2021 13:11 Відповісти
І як саме я розв'язав війну на Донбасі?
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01.03.2021 14:42 Відповісти
Я би тобі сказав, але не тут. Бо на цьому сайті цензура гірша як при совку
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01.03.2021 16:04 Відповісти
Ти вата.
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01.03.2021 16:46 Відповісти
Ідійот це.
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01.03.2021 16:59 Відповісти
Скажи, а на таких ідіотів як ти навчаються, чи це вроджене?
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01.03.2021 08:48 Відповісти
Та да! Стільки часу пройшло а ще жодного разу не облобизався з ******! Що це за президент ??
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01.03.2021 07:30 Відповісти
Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте" - Цензор.НЕТ 5553////
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01.03.2021 07:31 Відповісти
Усиливая внешнюю политику Байден усиливает США и свой авторитет. Мокши понимают только силу. Обама хотел отношения с Рашкой наладить, а взамен получил от одичалых лишь обидное погонялово
Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте" - Цензор.НЕТ 4553
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01.03.2021 07:31 Відповісти
Московский проект прихода к власти агента Кремля Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 9789
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01.03.2021 08:57 Відповісти
на последнем месте оказался сам Трамп.Америка не скоро отойдёт от такого позора как президент Трамп.
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01.03.2021 07:36 Відповісти
Це, щоб не люди не мали сумніву

https://proman.com.ua/21363-rejting-velichiya-prezidentov-ssha/
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01.03.2021 14:39 Відповісти
нам шо то
шо другое...
своих обрезанных хватает..
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01.03.2021 07:38 Відповісти
Серёга?))) а я тебя знаю..)))
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01.03.2021 07:45 Відповісти
и шо?
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01.03.2021 08:04 Відповісти
просто..)) Гарбуз?))
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01.03.2021 08:14 Відповісти
с какого х..?
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01.03.2021 08:25 Відповісти
тогда сорри.. значит однофамилец)
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01.03.2021 11:31 Відповісти
От чого в Трампа точно не забереш- так це його дикунський популізм.
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01.03.2021 07:56 Відповісти
Походу начал принимать что то более тяжелое.
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01.03.2021 08:02 Відповісти
Цікаво, а чого ще можна очікувати від рудого кучеряяого фріка? Як завжди - рідкий понос із слів. Без цифр і аргументів.
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01.03.2021 08:28 Відповісти
Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 9755Всё пропало! ..И Ленин такой молодой и Америка вся впереди!
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01.03.2021 08:33 Відповісти
Трампу методичку писал Соловьев
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01.03.2021 08:40 Відповісти
Шо этого петуха не пристрелят из жалости?
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01.03.2021 08:52 Відповісти
Цыплят по осени ...
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01.03.2021 09:15 Відповісти
Сидів би мовчки після спроби імпічменту, ще розслідування по штурму Капітолію не закінчилося.
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01.03.2021 09:20 Відповісти
Когда ему рот уже заткнут? Урод моральный, шестерка *****.
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01.03.2021 09:31 Відповісти
Трамп впервые признался, что он довёл Америку до последнего места Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 3106
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01.03.2021 09:42 Відповісти
Опять это Чувырло вылезло маразматить Америку. Трамп розкритикував перший місяць президентства Байдена: "Америка на останньому місці" - Цензор.НЕТ 6082
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01.03.2021 09:48 Відповісти
А шо он сказал по поводу своей позолоченной статуетки в холле сьезда?
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01.03.2021 10:05 Відповісти
один в один как наш вислюк
кто угодно виноват, только не он
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01.03.2021 10:12 Відповісти
Как-то ты грубо назвал своего сывочолого гетьмана )))))))
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01.03.2021 13:14 Відповісти
Ну ви не дуже добре розуиієтеся на віслюках! Точніше, зовсім не розуиієтеся.

Тому посідаєте тільки друге місце, після віслюка ЗЕбубочка)
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Четыре года позора Америки при Трампе! Стал посмещищем для мира, опустил Америку ниже плинтуса! Клоун.

Байден только начал все приводить "до ума"!
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02.03.2021 00:30 Відповісти
 
 