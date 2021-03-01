Пандемия COVID-19: с 3 марта Словакия вводит комендантский час
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В воскресенье, 28 февраля, правительство Словакии приняло решение ввести в стране с 3 марта комендантский час, а также обязать граждан носить в общественных помещениях респираторы, а не медицинские маски.
Как инфоомирует Цензор.НЕТ со ссылко на НВ, сообщает местное издание TA3.
Отмечается, что такие меры предприняты, чтобы обеспечить повышенную степень защиты от заражения коронавирусом.
Комендантский час будет действовать на всей территории страны с 20:00 до 1:00. В это время из дома можно будет выйти в случае поездки на работу или похода к врачу. Вместе с тем с 5:00 до 20:00 гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительных причин, которые должны подтверждаться документами.
Учебные заведения пока продолжат работу, однако учеников начальных классов и воспитанников детских садов должны будут лично приводить родители, которые направляются на работу. Если родители работают "на удаленке" или вовсе безработные — их дети должны находиться дома.
С 8 марта в стране будет введено обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте, а с 15 марта — их будет необходимо носить во всех общественных местах. Исключение сделано для детей — они и дальше могут пользоваться медицинскими масками.
Новые ограничения будут действовать до 21 марта.
"Если к этому времени не будет достигнут положительный эффект, то в стране введут локдаун, подразумевающий закрытие предприятий и жесткие ограничения на передвижение", — говорится в сообщении.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 февраля в Словакии коронавирусом заразились 308 083 человека. 7 189 людей умерли от осложнений болезни.
Пожалуйста, подождите...
Минулого тижня було опубліковано пронизливий лист вчителя, батька трьох дітей, до прем*єра-"борця". Діти рік не займаються спортом, не ходять в кіно, не граються з іншими дітками ...
Але зате вони розробкою ковідного паспорта хваляться ...
Іспити навіть анулювали. Просто крах знань.
Чим далі - дійсно нагадує соціальний експеримент.
Комендантська година тільки в Квебеку. Скрізь зменшення випадків без нашого ідіотизму.
В Штатах вже на хокейних матчах глядачі є, а тут - зона.
У моего архитектора умерли папа и мама за одну неделю .
Але те, що виробляється вже рік по світу - не налазить на голову.
Будьте здорові.
Чем дальше, тем смешнее наблюдать эти гальванические подергивания полностью обанкротившихся политиканов.
А зі щепленням вводять ?
Молодой премьер - весь на нервах . Все его колупают со всех сторон. Россияне ( от Фицо) пытаются убрать проевропейскую власть . А Ковид - повод для критики
Так отож, про що я писала ще влітку: ковід перевели у політичну площину.
Бажаю Вам приємного дня ! І здоров*я.
Вакцинация от любой ОРВИ - это всегда лохотрон и кормушка для фарммафии.
Возможная польза есть лишь для групп повышенного риска - у них есть шанс перенести заболевание легче. И всё. Коллективного иммунитета здесь не бывает - разве что считать таковым иммунную память. Болезнь перенесется легче, если иммунокомпетентные клетки уже знают патоген. Тем, кто болел, вакцина вообще без пользы, а для большинства разницы нет, как именно патоген будет распознан - через вакцину или в "диком" виде. В конце концов шансы слечь в реанимацию с ОРДС для большинства не больше, чем оказаться на диализе после внезапной ОПН от вакцины. Оба риска никто не исключал.
Страна сделала очень много для своего успеха - ввели евро , поставили мощные заводы, сейчас строят огромные современные автобаны через горы. Сейчас идёт вакцинация пфайзером врачей и учителей,
Каждую субботу делают бесплатные тесты - все организовано на машинах как в Макдональдсе - подъезжаешь и берут тест .
Очень мешает раша через свою пятую колонну, усиленно пытается всунуть свою вакцину
https://censor.net/ru/comments/locate/23/3069475/75760354
Сейчас ввели для всех , т к начали шить разную муть в цветочках
Используемые реаниматологами FFP3 вполне защищают, но это не точно - среди этой категории врачей переболевших больше всего.
https://epicentrk.ua/shop/polumaska-mik-skladnaya-ffp-3-d-1-sht-130036.html