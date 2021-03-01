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Пандемия COVID-19: с 3 марта Словакия вводит комендантский час

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Пандемия COVID-19: с 3 марта Словакия вводит комендантский час

В воскресенье, 28 февраля, правительство Словакии приняло решение ввести в стране с 3 марта комендантский час, а также обязать граждан носить в общественных помещениях респираторы, а не медицинские маски.

Как инфоомирует Цензор.НЕТ со ссылко на НВ, сообщает местное издание TA3.

Отмечается, что такие меры предприняты,  чтобы обеспечить повышенную степень защиты от заражения коронавирусом.

Комендантский час будет действовать на всей территории страны с 20:00 до 1:00. В это время из дома можно будет выйти в случае поездки на работу или похода к врачу. Вместе с тем с 5:00 до 20:00 гражданам будет запрещено выходить из дома без уважительных причин, которые должны подтверждаться документами.

Учебные заведения пока продолжат работу, однако учеников начальных классов и воспитанников детских садов должны будут лично приводить родители, которые направляются на работу. Если родители работают "на удаленке" или вовсе безработные — их дети должны находиться дома.

С 8 марта в стране будет введено обязательное ношение респираторов в магазинах и общественном транспорте, а с 15 марта — их будет необходимо носить во всех общественных местах. Исключение сделано для детей — они и дальше могут пользоваться медицинскими масками.

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Новые ограничения будут действовать до 21 марта.

"Если к этому времени не будет достигнут положительный эффект, то в стране введут локдаун, подразумевающий закрытие предприятий и жесткие ограничения на передвижение", — говорится в сообщении.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 февраля в Словакии коронавирусом заразились 308 083 человека. 7 189 людей умерли от осложнений болезни.
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Топ комментарии
+6
Для тех , кто не совсем понимает происходящее - СЛОВАКОВ МАЛО( нации до 4 млн) , и они пытаются сберечь свою нацию . Страна молодая, словаки очень ее любят, хотя и критикуют
Страна сделала очень много для своего успеха - ввели евро , поставили мощные заводы, сейчас строят огромные современные автобаны через горы. Сейчас идёт вакцинация пфайзером врачей и учителей,

Каждую субботу делают бесплатные тесты - все организовано на машинах как в Макдональдсе - подъезжаешь и берут тест .
Очень мешает раша через свою пятую колонну, усиленно пытается всунуть свою вакцину
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01.03.2021 07:46
+6
Так не помогает, в том и суть. Уже год страны Просвещенного Запада ходят по граблям, а покойников и заболевших только больше. ОРВИ не просто так относятся к неконтролируемым инфекциям. Неконтролируемым - потому что для исключения передачи нужно полностью отключить общение между людьми, что нереально.
Чем дальше, тем смешнее наблюдать эти гальванические подергивания полностью обанкротившихся политиканов.
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01.03.2021 08:07
+5
Я ніколи не казала, що вірусу нема.
Але те, що виробляється вже рік по світу - не налазить на голову.
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01.03.2021 08:19
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Жорстко..Ще такого не бачив
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01.03.2021 07:33 Ответить
Был уже комендантский час. Во Франции, Нидерландах.
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01.03.2021 07:41 Ответить
Та звичайно був ( а у Франції й досі є)але не такий жорсткий
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01.03.2021 07:58 Ответить
В Париже и сейчас коменд. Час.)). В гостинице ,, покушать,, выдают поднос на рецепшине. И ты должен (покушать)- в номере. На улицу- только с аусвайсом)), кучей командировочных документов)). Перед вылетом- тест. Ну и?)), сколько этот маразм будет. ИСПАНКА- как пришла, так и уйдёт. Всё что типа)) создали . Вакцины)). Так это же профанация. Какую не возьми.
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01.03.2021 08:59 Ответить
Вы специалист-иммунолог?
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01.03.2021 09:50 Ответить
У нас комендантська година і купа заборон та обмежень.
Минулого тижня було опубліковано пронизливий лист вчителя, батька трьох дітей, до прем*єра-"борця". Діти рік не займаються спортом, не ходять в кіно, не граються з іншими дітками ...
Але зате вони розробкою ковідного паспорта хваляться ...
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01.03.2021 07:57 Ответить
Головне що б це реально допомагало в боротьбі з цією холерою
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01.03.2021 08:00 Ответить
Ага, "допомагає". Підігнаній статистиці-брехні ніхто не вірить. Вже скільки людей угробили і покалічили, бо вони - не ковідні, знищили бізнеси, а що буде з молоддю ...
Іспити навіть анулювали. Просто крах знань.
Чим далі - дійсно нагадує соціальний експеримент.

Комендантська година тільки в Квебеку. Скрізь зменшення випадків без нашого ідіотизму.
В Штатах вже на хокейних матчах глядачі є, а тут - зона.
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01.03.2021 08:06 Ответить
А сколько жителей в Квебеку ?
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01.03.2021 08:08 Ответить
8,5 млн
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01.03.2021 08:09 Ответить
А в Словакии 5 млн на всю страну . Большую территорию занимают горы .

У моего архитектора умерли папа и мама за одну неделю .
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01.03.2021 08:12 Ответить
Я ніколи не казала, що вірусу нема.
Але те, що виробляється вже рік по світу - не налазить на голову.
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01.03.2021 08:19 Ответить
Та хз....як о то кажуть паталогоанатоми - вскритие покажет * ) чи був в тому сенс
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01.03.2021 08:09 Ответить
Нема і бути не може.
Будьте здорові.
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01.03.2021 08:13 Ответить
Дякую i вам доброго здоров'я)
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01.03.2021 08:39 Ответить
Квебек находится под полным контролем Ротшильдов. Эта поганая семейка просто так не уйдёт.
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01.03.2021 12:19 Ответить
Так не помогает, в том и суть. Уже год страны Просвещенного Запада ходят по граблям, а покойников и заболевших только больше. ОРВИ не просто так относятся к неконтролируемым инфекциям. Неконтролируемым - потому что для исключения передачи нужно полностью отключить общение между людьми, что нереально.
Чем дальше, тем смешнее наблюдать эти гальванические подергивания полностью обанкротившихся политиканов.
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01.03.2021 08:07 Ответить
Вакцинация идёт, но вводится комендантский час. Получается, что надежды на спасение вакцинацией не совсем оправдались? Если так, то это очень хреново
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01.03.2021 07:40 Ответить
Вчера было 18 тепла - молодежь рвётся гулять - ВЕСНА ЗОВЁТ. А вакцинация ещё не завершена
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01.03.2021 07:47 Ответить
Пані Софіє, тобто до щеплення комендантської години не було ?
А зі щепленням вводять ?
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01.03.2021 07:58 Ответить
Доброе утро, пани Ведана . Рада Вас видеть
Молодой премьер - весь на нервах . Все его колупают со всех сторон. Россияне ( от Фицо) пытаются убрать проевропейскую власть . А Ковид - повод для критики
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01.03.2021 08:07 Ответить
Я теж рада Вас бачити.
Так отож, про що я писала ще влітку: ковід перевели у політичну площину.

Бажаю Вам приємного дня ! І здоров*я.
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01.03.2021 08:15 Ответить
Я сторонница вакцинации, но то, что происходит, не добавляет оптимизма
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01.03.2021 10:17 Ответить
Поствакцинальный иммунитет никогда не бывает длиннее иммунитета после перенесенного заболевания, даже в легкой форме.
Вакцинация от любой ОРВИ - это всегда лохотрон и кормушка для фарммафии.
Возможная польза есть лишь для групп повышенного риска - у них есть шанс перенести заболевание легче. И всё. Коллективного иммунитета здесь не бывает - разве что считать таковым иммунную память. Болезнь перенесется легче, если иммунокомпетентные клетки уже знают патоген. Тем, кто болел, вакцина вообще без пользы, а для большинства разницы нет, как именно патоген будет распознан - через вакцину или в "диком" виде. В конце концов шансы слечь в реанимацию с ОРДС для большинства не больше, чем оказаться на диализе после внезапной ОПН от вакцины. Оба риска никто не исключал.
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01.03.2021 08:37 Ответить
Пора вже розстрілювати тих що без респіратора за їжею пробирається...Дауни і їх локдауни.
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01.03.2021 07:41 Ответить
Без маски иди в инфекционку, ходи там часа 3, так чтоб с гарантией...... А потом недельки через 2 пиши постики.....
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01.03.2021 07:55 Ответить
Жінці своїй або чоловікові розказуй що робити,вівця.
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01.03.2021 08:00 Ответить
мда..... Печально пытаться общаться с лицом без интеллекта. Оскорбления я не принимаю близко к сердцу - это признак недостатка ума. Не болей, и поменьше тебе таких как ты встретить на своем жизненном пути.
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01.03.2021 08:10 Ответить
Опа,так ти ще й виходиш високоінтелектуальний,це хто тобі таке наворожив?Ти ж ,лицемір,постом вище бажав мені піти в інфекційне щоб захворіти а зараз ,на задній,вже здоров'я бажаєш?Ти для початку прочитай в інструкції для чого призначений той респіратор,узнай як нічна комендантська година запобігає поширенню вірусів а потім візьми на озброєння свій могутній інтелект і зроби хоч якийсь самостійний висновок,а не повторюй те що серуть з телевізора...Як ти гадаєш,маючи чотирьох дітей скільки часу я проводжу по тим інфекціонкам?
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01.03.2021 08:43 Ответить
То, что ты сам жалкий трус, не повод думать так об остальных.
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01.03.2021 08:17 Ответить
Не підказуйте. Розстрілювати вони ще не додумалися, але ж паспортики тепер хочуть скрізь повводити щодо ковідного щеплення: от без нього Вас не пустять ні в музей, ні в магазин, ні в транспорт.
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01.03.2021 08:08 Ответить
Правильно. Или жесткие меры или ничего. Полумеры ничего не дают, кроме вреда.
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01.03.2021 07:45 Ответить
Україна з цими напівзаходами (взяти ту ж економіку) вже 30 років в дупі, треба було як в Польщі робити - метод шокової терапії і країна через 7 років вже стала нормальною європейською державою. А перед цим їздили до Львова макарони змітали з полиць бо у них порожні полиці були ....
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01.03.2021 08:05 Ответить
Для тех , кто не совсем понимает происходящее - СЛОВАКОВ МАЛО( нации до 4 млн) , и они пытаются сберечь свою нацию . Страна молодая, словаки очень ее любят, хотя и критикуют
Страна сделала очень много для своего успеха - ввели евро , поставили мощные заводы, сейчас строят огромные современные автобаны через горы. Сейчас идёт вакцинация пфайзером врачей и учителей,

Каждую субботу делают бесплатные тесты - все организовано на машинах как в Макдональдсе - подъезжаешь и берут тест .
Очень мешает раша через свою пятую колонну, усиленно пытается всунуть свою вакцину
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01.03.2021 07:46 Ответить
Что про словаков пишет животное с Каховки
https://censor.net/ru/comments/locate/23/3069475/75760354
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01.03.2021 07:47 Ответить
маразм крепчает! печально, всё это напоминает мультик "утиные истории" там в одном эпизоде скрудж макдак опрыскивает свои денежки от жучков которые якобы их жрут, и чем больше брызгает тем быстрее деньги исчезают... ну прям один в один Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 2476
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01.03.2021 08:00 Ответить
Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 6406 Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 7195
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01.03.2021 08:01 Ответить
Це вже якась шизіловка, як на мене.
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01.03.2021 08:01 Ответить
Маска - респиратор такая , в Словакии стоит 0,8 евро
Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 6172
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01.03.2021 08:02 Ответить
Раньше надо было носить тем , кто в карантине . В такой маске : проходящие карантин , могли выходить в общественные места,
Сейчас ввели для всех , т к начали шить разную муть в цветочках
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01.03.2021 08:04 Ответить
Респираторы класса FFP2 имеют эффективность, сопоставимую с мутью в цветочках. То есть примерно нулевую - никому в Европе не удалось взять заболеваемость под контроль. Фильтры там не рассчитаны на мелкодисперсный аэрозоль. Они даже от пыли не особо помогают.
Используемые реаниматологами FFP3 вполне защищают, но это не точно - среди этой категории врачей переболевших больше всего.
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01.03.2021 08:14 Ответить
Полумаска МІК складная FFP 3 D 1

https://epicentrk.ua/shop/polumaska-mik-skladnaya-ffp-3-d-1-sht-130036.html
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01.03.2021 08:21 Ответить
Это она FFP3 ( смотрите ссылки )
Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 3402
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01.03.2021 08:22 Ответить
 
 