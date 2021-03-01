Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину

У неділю, 28 лютого, уряд Словаччини ухвалив рішення запровадити в країні із 3 березня комендантську годину, а також зобов'язати громадян носити в громадських приміщеннях респіратори, а не медичні маски.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє місцеве видання TA3.

Зазначається, що такі заходи вжито, щоб забезпечити підвищений ступінь захисту від зараження коронавірусом.

Комендантська година діятиме на всій території країни з 20:00 до 1:00. У цей час із будинку можна буде вийти в разі поїздки на роботу або походу до лікаря. Водночас із 5:00 до 20:00 громадянам буде заборонено виходити з дому без поважних причин, які мають підтверджуватися документами.

Навчальні заклади поки продовжать роботу, проте учнів початкових класів та вихованців дитячих садків мають особисто приводити батьки, які направляються на роботу. Якщо батьки працюють з дому або зовсім безробітні - їхні діти мають перебувати вдома.

Із 8 березня в країні буде запроваджено обов’язкове носіння респіраторів у магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - їх буде необхідно носити у всіх громадських місцях. Виняток зроблено для дітей - вони і далі можуть користуватися медичними масками.

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Нові обмеження діятимуть до 21 березня.

"Якщо до цього часу не буде досягнуто позитивного ефекту, то в країні запровадять локдаун, що передбачає закриття підприємств і жорсткі обмеження на пересування", — йдеться в повідомленні.

Згідно даним університету Джонса Гопкінса, станом на 28 лютого у Словаччині коронавірусом заразилися 308 083 людини. 7189 осіб померли від ускладнень хвороби.