Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину
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У неділю, 28 лютого, уряд Словаччини ухвалив рішення запровадити в країні із 3 березня комендантську годину, а також зобов'язати громадян носити в громадських приміщеннях респіратори, а не медичні маски.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє місцеве видання TA3.
Зазначається, що такі заходи вжито, щоб забезпечити підвищений ступінь захисту від зараження коронавірусом.
Комендантська година діятиме на всій території країни з 20:00 до 1:00. У цей час із будинку можна буде вийти в разі поїздки на роботу або походу до лікаря. Водночас із 5:00 до 20:00 громадянам буде заборонено виходити з дому без поважних причин, які мають підтверджуватися документами.
Навчальні заклади поки продовжать роботу, проте учнів початкових класів та вихованців дитячих садків мають особисто приводити батьки, які направляються на роботу. Якщо батьки працюють з дому або зовсім безробітні - їхні діти мають перебувати вдома.
Із 8 березня в країні буде запроваджено обов’язкове носіння респіраторів у магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - їх буде необхідно носити у всіх громадських місцях. Виняток зроблено для дітей - вони і далі можуть користуватися медичними масками.
Нові обмеження діятимуть до 21 березня.
"Якщо до цього часу не буде досягнуто позитивного ефекту, то в країні запровадять локдаун, що передбачає закриття підприємств і жорсткі обмеження на пересування", — йдеться в повідомленні.
Згідно даним університету Джонса Гопкінса, станом на 28 лютого у Словаччині коронавірусом заразилися 308 083 людини. 7189 осіб померли від ускладнень хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Минулого тижня було опубліковано пронизливий лист вчителя, батька трьох дітей, до прем*єра-"борця". Діти рік не займаються спортом, не ходять в кіно, не граються з іншими дітками ...
Але зате вони розробкою ковідного паспорта хваляться ...
Іспити навіть анулювали. Просто крах знань.
Чим далі - дійсно нагадує соціальний експеримент.
Комендантська година тільки в Квебеку. Скрізь зменшення випадків без нашого ідіотизму.
В Штатах вже на хокейних матчах глядачі є, а тут - зона.
У моего архитектора умерли папа и мама за одну неделю .
Але те, що виробляється вже рік по світу - не налазить на голову.
Будьте здорові.
Чем дальше, тем смешнее наблюдать эти гальванические подергивания полностью обанкротившихся политиканов.
А зі щепленням вводять ?
Молодой премьер - весь на нервах . Все его колупают со всех сторон. Россияне ( от Фицо) пытаются убрать проевропейскую власть . А Ковид - повод для критики
Так отож, про що я писала ще влітку: ковід перевели у політичну площину.
Бажаю Вам приємного дня ! І здоров*я.
Вакцинация от любой ОРВИ - это всегда лохотрон и кормушка для фарммафии.
Возможная польза есть лишь для групп повышенного риска - у них есть шанс перенести заболевание легче. И всё. Коллективного иммунитета здесь не бывает - разве что считать таковым иммунную память. Болезнь перенесется легче, если иммунокомпетентные клетки уже знают патоген. Тем, кто болел, вакцина вообще без пользы, а для большинства разницы нет, как именно патоген будет распознан - через вакцину или в "диком" виде. В конце концов шансы слечь в реанимацию с ОРДС для большинства не больше, чем оказаться на диализе после внезапной ОПН от вакцины. Оба риска никто не исключал.
Страна сделала очень много для своего успеха - ввели евро , поставили мощные заводы, сейчас строят огромные современные автобаны через горы. Сейчас идёт вакцинация пфайзером врачей и учителей,
Каждую субботу делают бесплатные тесты - все организовано на машинах как в Макдональдсе - подъезжаешь и берут тест .
Очень мешает раша через свою пятую колонну, усиленно пытается всунуть свою вакцину
https://censor.net/ru/comments/locate/23/3069475/75760354
Сейчас ввели для всех , т к начали шить разную муть в цветочках
Используемые реаниматологами FFP3 вполне защищают, но это не точно - среди этой категории врачей переболевших больше всего.
https://epicentrk.ua/shop/polumaska-mik-skladnaya-ffp-3-d-1-sht-130036.html