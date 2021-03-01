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комендантська година (178) Словаччина (555) COVID-19 (18065)

Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину

У неділю, 28 лютого, уряд Словаччини ухвалив рішення запровадити в країні із 3 березня комендантську годину, а також зобов'язати громадян носити в громадських приміщеннях респіратори, а не медичні маски.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє місцеве видання TA3.

Зазначається, що такі заходи вжито, щоб забезпечити підвищений ступінь захисту від зараження коронавірусом.

Комендантська година діятиме на всій території країни з 20:00 до 1:00. У цей час із будинку можна буде вийти в разі поїздки на роботу або походу до лікаря. Водночас  із 5:00 до 20:00 громадянам буде заборонено виходити з дому без поважних причин, які мають підтверджуватися документами.

Навчальні заклади поки продовжать роботу, проте учнів початкових класів та вихованців дитячих садків мають  особисто приводити батьки, які направляються на роботу. Якщо батьки працюють з дому або зовсім безробітні - їхні діти мають перебувати вдома.

Із 8 березня в країні буде запроваджено обов’язкове носіння респіраторів у магазинах і громадському транспорті, а з 15 березня - їх буде необхідно носити у всіх громадських місцях. Виняток зроблено для дітей - вони і далі можуть користуватися медичними масками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина включила до своєї стратегії на 2021 рік підтримку євроатлантичних прагнень України

Нові обмеження діятимуть до 21 березня.

"Якщо до цього часу не буде досягнуто позитивного ефекту, то в країні запровадять локдаун, що передбачає закриття підприємств і жорсткі обмеження на пересування", — йдеться в повідомленні.

Згідно даним університету Джонса Гопкінса, станом на 28 лютого у Словаччині коронавірусом заразилися 308 083 людини. 7189 осіб померли від ускладнень хвороби.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Для тех , кто не совсем понимает происходящее - СЛОВАКОВ МАЛО( нации до 4 млн) , и они пытаются сберечь свою нацию . Страна молодая, словаки очень ее любят, хотя и критикуют
Страна сделала очень много для своего успеха - ввели евро , поставили мощные заводы, сейчас строят огромные современные автобаны через горы. Сейчас идёт вакцинация пфайзером врачей и учителей,

Каждую субботу делают бесплатные тесты - все организовано на машинах как в Макдональдсе - подъезжаешь и берут тест .
Очень мешает раша через свою пятую колонну, усиленно пытается всунуть свою вакцину
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01.03.2021 07:46
+6
Так не помогает, в том и суть. Уже год страны Просвещенного Запада ходят по граблям, а покойников и заболевших только больше. ОРВИ не просто так относятся к неконтролируемым инфекциям. Неконтролируемым - потому что для исключения передачи нужно полностью отключить общение между людьми, что нереально.
Чем дальше, тем смешнее наблюдать эти гальванические подергивания полностью обанкротившихся политиканов.
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01.03.2021 08:07
+5
Я ніколи не казала, що вірусу нема.
Але те, що виробляється вже рік по світу - не налазить на голову.
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01.03.2021 08:19
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Жорстко..Ще такого не бачив
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01.03.2021 07:33 Відповісти
Был уже комендантский час. Во Франции, Нидерландах.
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01.03.2021 07:41 Відповісти
Та звичайно був ( а у Франції й досі є)але не такий жорсткий
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01.03.2021 07:58 Відповісти
В Париже и сейчас коменд. Час.)). В гостинице ,, покушать,, выдают поднос на рецепшине. И ты должен (покушать)- в номере. На улицу- только с аусвайсом)), кучей командировочных документов)). Перед вылетом- тест. Ну и?)), сколько этот маразм будет. ИСПАНКА- как пришла, так и уйдёт. Всё что типа)) создали . Вакцины)). Так это же профанация. Какую не возьми.
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01.03.2021 08:59 Відповісти
Вы специалист-иммунолог?
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01.03.2021 09:50 Відповісти
У нас комендантська година і купа заборон та обмежень.
Минулого тижня було опубліковано пронизливий лист вчителя, батька трьох дітей, до прем*єра-"борця". Діти рік не займаються спортом, не ходять в кіно, не граються з іншими дітками ...
Але зате вони розробкою ковідного паспорта хваляться ...
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01.03.2021 07:57 Відповісти
Головне що б це реально допомагало в боротьбі з цією холерою
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01.03.2021 08:00 Відповісти
Ага, "допомагає". Підігнаній статистиці-брехні ніхто не вірить. Вже скільки людей угробили і покалічили, бо вони - не ковідні, знищили бізнеси, а що буде з молоддю ...
Іспити навіть анулювали. Просто крах знань.
Чим далі - дійсно нагадує соціальний експеримент.

Комендантська година тільки в Квебеку. Скрізь зменшення випадків без нашого ідіотизму.
В Штатах вже на хокейних матчах глядачі є, а тут - зона.
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01.03.2021 08:06 Відповісти
А сколько жителей в Квебеку ?
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01.03.2021 08:08 Відповісти
8,5 млн
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01.03.2021 08:09 Відповісти
А в Словакии 5 млн на всю страну . Большую территорию занимают горы .

У моего архитектора умерли папа и мама за одну неделю .
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01.03.2021 08:12 Відповісти
Я ніколи не казала, що вірусу нема.
Але те, що виробляється вже рік по світу - не налазить на голову.
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01.03.2021 08:19 Відповісти
Та хз....як о то кажуть паталогоанатоми - вскритие покажет * ) чи був в тому сенс
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01.03.2021 08:09 Відповісти
Нема і бути не може.
Будьте здорові.
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01.03.2021 08:13 Відповісти
Дякую i вам доброго здоров'я)
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01.03.2021 08:39 Відповісти
Квебек находится под полным контролем Ротшильдов. Эта поганая семейка просто так не уйдёт.
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01.03.2021 12:19 Відповісти
Так не помогает, в том и суть. Уже год страны Просвещенного Запада ходят по граблям, а покойников и заболевших только больше. ОРВИ не просто так относятся к неконтролируемым инфекциям. Неконтролируемым - потому что для исключения передачи нужно полностью отключить общение между людьми, что нереально.
Чем дальше, тем смешнее наблюдать эти гальванические подергивания полностью обанкротившихся политиканов.
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01.03.2021 08:07 Відповісти
Вакцинация идёт, но вводится комендантский час. Получается, что надежды на спасение вакцинацией не совсем оправдались? Если так, то это очень хреново
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01.03.2021 07:40 Відповісти
Вчера было 18 тепла - молодежь рвётся гулять - ВЕСНА ЗОВЁТ. А вакцинация ещё не завершена
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01.03.2021 07:47 Відповісти
Пані Софіє, тобто до щеплення комендантської години не було ?
А зі щепленням вводять ?
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01.03.2021 07:58 Відповісти
Доброе утро, пани Ведана . Рада Вас видеть
Молодой премьер - весь на нервах . Все его колупают со всех сторон. Россияне ( от Фицо) пытаются убрать проевропейскую власть . А Ковид - повод для критики
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01.03.2021 08:07 Відповісти
Я теж рада Вас бачити.
Так отож, про що я писала ще влітку: ковід перевели у політичну площину.

Бажаю Вам приємного дня ! І здоров*я.
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01.03.2021 08:15 Відповісти
Я сторонница вакцинации, но то, что происходит, не добавляет оптимизма
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01.03.2021 10:17 Відповісти
Поствакцинальный иммунитет никогда не бывает длиннее иммунитета после перенесенного заболевания, даже в легкой форме.
Вакцинация от любой ОРВИ - это всегда лохотрон и кормушка для фарммафии.
Возможная польза есть лишь для групп повышенного риска - у них есть шанс перенести заболевание легче. И всё. Коллективного иммунитета здесь не бывает - разве что считать таковым иммунную память. Болезнь перенесется легче, если иммунокомпетентные клетки уже знают патоген. Тем, кто болел, вакцина вообще без пользы, а для большинства разницы нет, как именно патоген будет распознан - через вакцину или в "диком" виде. В конце концов шансы слечь в реанимацию с ОРДС для большинства не больше, чем оказаться на диализе после внезапной ОПН от вакцины. Оба риска никто не исключал.
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01.03.2021 08:37 Відповісти
Пора вже розстрілювати тих що без респіратора за їжею пробирається...Дауни і їх локдауни.
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01.03.2021 07:41 Відповісти
Без маски иди в инфекционку, ходи там часа 3, так чтоб с гарантией...... А потом недельки через 2 пиши постики.....
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01.03.2021 07:55 Відповісти
Жінці своїй або чоловікові розказуй що робити,вівця.
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01.03.2021 08:00 Відповісти
мда..... Печально пытаться общаться с лицом без интеллекта. Оскорбления я не принимаю близко к сердцу - это признак недостатка ума. Не болей, и поменьше тебе таких как ты встретить на своем жизненном пути.
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01.03.2021 08:10 Відповісти
Опа,так ти ще й виходиш високоінтелектуальний,це хто тобі таке наворожив?Ти ж ,лицемір,постом вище бажав мені піти в інфекційне щоб захворіти а зараз ,на задній,вже здоров'я бажаєш?Ти для початку прочитай в інструкції для чого призначений той респіратор,узнай як нічна комендантська година запобігає поширенню вірусів а потім візьми на озброєння свій могутній інтелект і зроби хоч якийсь самостійний висновок,а не повторюй те що серуть з телевізора...Як ти гадаєш,маючи чотирьох дітей скільки часу я проводжу по тим інфекціонкам?
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01.03.2021 08:43 Відповісти
То, что ты сам жалкий трус, не повод думать так об остальных.
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01.03.2021 08:17 Відповісти
Не підказуйте. Розстрілювати вони ще не додумалися, але ж паспортики тепер хочуть скрізь повводити щодо ковідного щеплення: от без нього Вас не пустять ні в музей, ні в магазин, ні в транспорт.
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01.03.2021 08:08 Відповісти
Правильно. Или жесткие меры или ничего. Полумеры ничего не дают, кроме вреда.
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01.03.2021 07:45 Відповісти
Україна з цими напівзаходами (взяти ту ж економіку) вже 30 років в дупі, треба було як в Польщі робити - метод шокової терапії і країна через 7 років вже стала нормальною європейською державою. А перед цим їздили до Львова макарони змітали з полиць бо у них порожні полиці були ....
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01.03.2021 08:05 Відповісти
Для тех , кто не совсем понимает происходящее - СЛОВАКОВ МАЛО( нации до 4 млн) , и они пытаются сберечь свою нацию . Страна молодая, словаки очень ее любят, хотя и критикуют
Страна сделала очень много для своего успеха - ввели евро , поставили мощные заводы, сейчас строят огромные современные автобаны через горы. Сейчас идёт вакцинация пфайзером врачей и учителей,

Каждую субботу делают бесплатные тесты - все организовано на машинах как в Макдональдсе - подъезжаешь и берут тест .
Очень мешает раша через свою пятую колонну, усиленно пытается всунуть свою вакцину
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01.03.2021 07:46 Відповісти
Что про словаков пишет животное с Каховки
https://censor.net/ru/comments/locate/23/3069475/75760354
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01.03.2021 07:47 Відповісти
маразм крепчает! печально, всё это напоминает мультик "утиные истории" там в одном эпизоде скрудж макдак опрыскивает свои денежки от жучков которые якобы их жрут, и чем больше брызгает тем быстрее деньги исчезают... ну прям один в один Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 2476
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01.03.2021 08:00 Відповісти
Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 6406 Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 7195
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01.03.2021 08:01 Відповісти
Це вже якась шизіловка, як на мене.
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01.03.2021 08:01 Відповісти
Маска - респиратор такая , в Словакии стоит 0,8 евро
Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 6172
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01.03.2021 08:02 Відповісти
Раньше надо было носить тем , кто в карантине . В такой маске : проходящие карантин , могли выходить в общественные места,
Сейчас ввели для всех , т к начали шить разную муть в цветочках
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01.03.2021 08:04 Відповісти
Респираторы класса FFP2 имеют эффективность, сопоставимую с мутью в цветочках. То есть примерно нулевую - никому в Европе не удалось взять заболеваемость под контроль. Фильтры там не рассчитаны на мелкодисперсный аэрозоль. Они даже от пыли не особо помогают.
Используемые реаниматологами FFP3 вполне защищают, но это не точно - среди этой категории врачей переболевших больше всего.
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01.03.2021 08:14 Відповісти
Полумаска МІК складная FFP 3 D 1

https://epicentrk.ua/shop/polumaska-mik-skladnaya-ffp-3-d-1-sht-130036.html
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01.03.2021 08:21 Відповісти
Это она FFP3 ( смотрите ссылки )
Пандемія COVID-19: із 3 березня Словаччина запроваджує комендантську годину - Цензор.НЕТ 3402
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01.03.2021 08:22 Відповісти
 
 