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Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению", - Трамп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы избрания добивались сильные, смелые и умные республиканские лидеры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил, выступая на конференции в Орландо.

"Я объявляю, что буду активно работать над тем, чтобы избирались сильные, смелые и умные республиканские лидеры", - заявил Трамп.

Он отметил, что демократы в отличие от республиканцев держатся вместе. По его словам, сложившееся положение в Республиканской партии может привести к ее уничтожению.

"У нас не может быть лидеров, которые проявляют больше страсти к осуждению своих единомышленников-американцев, чем к противостоянию демократам, СМИ и радикалам, которые хотят превратить Америку в социалистическую страну", - подчеркнул Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал первый месяц президентства Байдена: "Америка на последнем месте"
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Топ комментарии
+15
Похоже, что чирвовый валет решит таки добить республиканцев.
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01.03.2021 07:48
+14
Какой идиот!
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01.03.2021 07:53
+14
Чтот напомнило - Есть путлер - есть кацапия, нет путлера - нет кацапии...... Чубчик скоро мемуары из федеральной тюрьмы писать будет, а не пукасть с гольф-поля....
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01.03.2021 07:57
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Похоже, что чирвовый валет решит таки добить республиканцев.
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01.03.2021 07:48 Ответить
Трамп столько лет прилагал усилия, чтобы даже республиканцы плевались от решений партии, а теперь такой - а кто это сделал, ай яй яй!
позорище, что пришли демократы и делают все то что обычно делают республиканцы.
Стыд и позор.
Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 7522
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01.03.2021 09:04 Ответить
Какой идиот!
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01.03.2021 07:53 Ответить
Как сказать! На самом деле, эта ситуация сложилась у них, потому, что он устроил чистку в партии, убирая всех нелояльных к себе.. А теперь, пользуясь моментом, якобы для исправления того, что сам же и натворил, просто продолжит эту чистку. Де-факто республиканцев можно уже переименовывать в партию "свидетелей святого Трампа"
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01.03.2021 09:39 Ответить
Чтот напомнило - Есть путлер - есть кацапия, нет путлера - нет кацапии...... Чубчик скоро мемуары из федеральной тюрьмы писать будет, а не пукасть с гольф-поля....
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01.03.2021 07:57 Ответить
Ні... Тут "Чубчик" працює чисто "в стилі гопника Фокса", з фільму "Место встречи изменить нельзя": "Я за всех "мазу тянуть" не буду! Сожрут меня, потом за вас примутся... Так что вытаскивайте, а то вас за собой утяну!..."
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01.03.2021 08:57 Ответить
Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению", - Трамп - Цензор.НЕТ 1042 Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению", - Трамп - Цензор.НЕТ 9131
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01.03.2021 07:58 Ответить
речь в стиле -"Астанавитесь!!!"
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01.03.2021 08:01 Ответить
Партия обновления требует,слишком много Крыс Путлера приютили республиканцы...
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01.03.2021 08:01 Ответить
Трампидло тягне республіканців на дно.Тепер будь який крок партії республіканців,чи то "злив-здача" ватажка,чи його захист,ведуть їх в мінуса...
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01.03.2021 08:03 Ответить
Мавзолейное бабло и дерьмо Дурно пахнет,в странах ЕС таких тоже хватает...
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01.03.2021 08:04 Ответить
Трамп её почти уничтожил. Но, главное, они не отправив его небытие на импичменте, заложили под себя бомбу замедленного действия! Кладешь руку на сердце присягая, соблюдай! Корпоративчик с Трампом, это смерть остальных! Заразен и смертельно опасен!
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01.03.2021 08:06 Ответить
Иди зону топчи,козёл.
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01.03.2021 08:06 Ответить
Сразу чувствуется подход к делу помилованного Трампом Манафорта.
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01.03.2021 08:06 Ответить
Ше не сидить
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01.03.2021 08:07 Ответить
Тре додати - під твоїм чОтким керівництвом!
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01.03.2021 08:12 Ответить
Трамп не политик и никогда им не был и не станет,от слова совсем...Увы,время популистов от политики ушло...
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01.03.2021 08:15 Ответить
До цього бовдура , Америкою керував не один республіканець , і з республіканською партією все було добре . Поки республіканці не висунули кандидатом в президенти , рудого барана .. Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 4068 .

Покійний сенатор - республіканець , шановний Джон Маккейн , мабуть вже задовбався "перевертатися в труні " ..
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01.03.2021 08:17 Ответить
Израиль нанес удары по штабам КСИР и Хизбаллы - Понедельник, 01 марта 08:21
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01.03.2021 08:22 Ответить
РСДРП на РАБссии тоже хотела стать лидером типа Мировой революции,но товаристч Сралин перестреляв пол-страны к 1941 году превратил дохлый ссср в концлагерь...,итог август 1991 года...,тоже ждет и РАБссию...,дело всего лишь в часе "Х"...когда...
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01.03.2021 08:24 Ответить
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину
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01.03.2021 08:25 Ответить
Компания ГрязьПром Банкрот...денег нет,но вы плаваем в дерьме,долгов полон рот...,а западные кредиторы капризные капиталисты... Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 391
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01.03.2021 08:28 Ответить
Удачного дня Панове,время работу работать. Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 1174
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01.03.2021 08:33 Ответить
Там всього партію можуть знищити популісти, а тут питання про державу стоїть.
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01.03.2021 08:38 Ответить
Так. Дєрьмократи-глобалісти кинулися наввипередки нищити Сполучені Штати, перетворюючи їх на якийсь гібрид комуністичного китаю та мексики. Білі люди мають згуртуватися і давати радикальну відсіч. "Промєдлєніє смєрті подобно", як казав один політик. Інакше глобалісти встигнуть інфільтрувати своїх агентів у осередки спротиву і загвинтити гайки, чим вони вже займаються.
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01.03.2021 09:07 Ответить
Разоблачен. www.svoboda.org/a/31119856.html
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01.03.2021 09:51 Ответить
Так їх і тут повно. Подивитися тільки, як сіють ворожнечу від імені різних партій.
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01.03.2021 12:00 Ответить
Поздно спохватились "слоны". Им уже никогда не быть правящей партией в США. Читайте больше не только либерастов и поймете что к чему.

Тупым объясняю что к чему:
1. За 4-года совсем дряхлый Бидон может с успехом гигнуться и кто тогда займет Белый дом? Камала Харрис - открытая воинствующая социалистка-интернационалистка, даже не мулатка, как Обама, или метиска, а 100% черная - дочь кенийца и сингалезки с Шри-Ланки. Прощайте США, бывшая страна белых европейцев!

2. В ближайшее время будет принят закон о легализации 11 млн. иммигрантов, уже находящихся в США, с последующим предоставлением им гражданства США. Простой вопрос! За кого будут эти свежеиспеченные ослами "граждане" голосовать? И где найдут голоса республиканцы, чтоб нейтрализовать голоса этой оравы?

3. Своим указом Бидон уже запустил иммиграцию в США толпы из радикально исламских стран. Т.е. "Аллах акбар!", дорогие республиканцы Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 326 . За кого будут голосовать эти муслимы, получив гражданство, понятно?
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01.03.2021 08:44 Ответить
Добавте туди:
4. Боротьбу з білим супрематизмом. Білих почнуть витісняти з керівних посад і не тільки в державних органах, а й в приватних компаніях, чистка армії.
5. Боротьба з білим супрематизмом на світовому рівні. Привіт українським націоналістам від Камали.
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01.03.2021 08:58 Ответить
Чистка армії уже почалася. Звільняють військових, запідозрених в консервативних поглядах. Карочє, пуйові справи. Плюс практично абсолютна монополія глобалістів на інформацію. Ідеологія витіснила факти.
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01.03.2021 09:03 Ответить
Работает бот. Разоблачен. www.svoboda.org/a/31119856.html
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01.03.2021 09:52 Ответить
Це вже відбувається. І скрізь товчуть про white privilege.
В Канаді теж.
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01.03.2021 09:35 Ответить
Тому, я більше зараз турбуюсь про "Азов" та ПС. Вони можуть стати заручниками міжнародного тренду.
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01.03.2021 09:46 Ответить
ось приклад, шоб було куди місцевих дурнів тикати
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01.03.2021 09:56 Ответить
Першою жертвою пала Південна Родезія, не дивлячись на те що, в її армії до 80% бійців та значний відсоток офіцерів, які боролися з марксизмом і маоізмом були чорношкірими. Клеймо білого супрематизму позбавило їх західної підтримки і першими їх злила колишня метрополія- Великобританія (добила Маргарет Тетчер).
Зараз ця, колись процвітаюча держава, куди мріяли потрапити хоча б на заробітки сотні тисяч чорношкірих африканців зветься Зімбабве і звідти сотні тисяч чорношкірих мріють втікти.
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01.03.2021 10:24 Ответить
Щось довести тутешнім глобалістам - марна справа. Вони шекелі відроБЛЯють.
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01.03.2021 08:58 Ответить
объясняю дебилу ответ на вопрос: 2. В ближайшее время будет принят закон о легализации 11 млн. иммигрантов, уже находящихся в США, с последующим предоставлением им гражданства США. Простой вопрос! За кого будут эти свежеиспеченные ослами "граждане" голосовать? И где найдут голоса республиканцы, чтоб нейтрализовать голоса этой оравы?

ВНИМАНИЕ, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: понаехавшие мигранты будут голосовать за республиканцев, т.к. они УЖЕ получат к тому времени гражданство и конкуренты со стороны своих БЫВШИХ сограждан им не нужны!
За Трампа больше всего топили именно мексота и прочие понаехавшие, кто уже с гражданством. А на кой им конкуренты на рынке труда?

Ответ на вопрос 3 - аналогичен ответу на вопрос номер 2.

Насчет Харрис- не переживай. демократы не самоубийцы, найдут баланс между социалкой и капитализмом. До сих пор это у них неплохо получалось.
А твои выпады по поводу "чистоты ее крови" - тот самый расизм в чистом виде.
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01.03.2021 09:08 Ответить
Різниця між республіканцями та демократами в тому що, республіканці за зменшення податків і ролі держави, а демократи навпаки. Демократи виступають за збільшення податків і за переросподіл багатств державою, отже демократи обіцяють збільшення пільг і соціальних витрат, а це рай для шаровиків, які живуть на соціалку. Отже, понаїхавшим вигідніше жити на соціалку демократів, ніж пахати, як всі республіканці.
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01.03.2021 09:17 Ответить
ЗІ: Демократи не самовбивці? Ні, у них інші плани і інша візія для всього світу- домінуюча роль держави і олігархата.
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01.03.2021 09:24 Ответить
цікавий шлях вони обрали. привести до влади неомарксистьско-анархістський скам для домінування глобалістського олігархату.
як там у "класиків": вони самі продадуть нам мотузку на якій ми їх і повісимо.
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01.03.2021 09:51 Ответить
Чому ж? Ми свідки тому, як це працює. Тільки вони планують перескочити довгий період СРСР і швидко подавити ліваків. Оскільки, основна маса марксистів та маоістів складає демографічну меншину то, її розраховують швидко поставити в стойло, як тільки вони виконають свою функцію.
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01.03.2021 10:32 Ответить
6. Прийнятий закон на захист трансгендерів ЛШБТ та інших перверзянків. Закон дозволяє виступати в жіночих змаганнях, якщо вони відчувають себе дівчатами.
7. Дякуючи демократам, якщо чоловік відчуває себе маленькою дівчинкою то ніхто йому не сміє заборонити справляти нужду в туалеті або приймати душ в душовій для дівчат в школі, спортзалі чи церкві.
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01.03.2021 09:12 Ответить
Так, згоден з Вами. Але тут на нього дивляться все через призму зиску для України, але Трамп був президентом США, його лозунг "Америка по-перше", і до коронавірусу його політика була ефективною для США.
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01.03.2021 09:19 Ответить
А "Бібі" Натаніяху намагається бути ефективним для Ізраїлю. А Льовен ефективним для Швеції. Це, нормально.
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01.03.2021 09:29 Ответить
Ні, не лише щодо зиску.
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01.03.2021 09:39 Ответить
Молодчина, все к чему не прикоснется, все в гавно превращает😁
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01.03.2021 08:51 Ответить
Да,видать в самом деле,что папиным инструментом не вложено,-топором не вдолбишь! Прокуроры уже работают,посмотрим,-может цветные ребята из "турмы" добавят ему мудрости через другое место.
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01.03.2021 08:57 Ответить
Нет, вы только посмотрите на этого чубатого поца, он таки будет активно работать над тем, чтобы избирались сильные, смелые и умные республиканские лидеры! Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 7120

Это он, что таки себя имеет в виду шо он и умный, и смелый, и сильный, и даже он таки работать будет! Всю жизнь не работал па тут будет работать! Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 7820

Демьян Иванович Трампов, твой дом федеральная тюрьма и клифт оранжевого цвета. Ситуація, що склалася в Республіканській партії, може призвести до її "знищення", - Трамп - Цензор.НЕТ 8195
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01.03.2021 09:07 Ответить
А тим часом: на днях о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
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01.03.2021 09:08 Ответить
высмеивать и распространять дезинформацию - это две большие разницы.
В США, в отличие от Украины, за свои слова надо отвечать.
Это наши журнашлюхи могут лепить что попало без доказательств. В США слово дорого стоит.
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01.03.2021 09:10 Ответить
Розкажи це, Стерненку.
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01.03.2021 09:19 Ответить
1 поправка і вердикт верховного суду стосовно справи флінт-фолвел.
але совкам цього не зрозуміти.
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01.03.2021 09:42 Ответить
Работа бота. www.svoboda.org/a/31119856.html
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01.03.2021 09:54 Ответить
Этот идиот еще не умер от коронавируса?
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01.03.2021 09:19 Ответить
Більш прийнятна була б ситуація, яка привела до "знищення" ОПЗЖ і інших "шарійоподібних".
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01.03.2021 09:26 Ответить
Пуйловская школа - сам развалил, а виноват "дядя".
Рыжий крашеный петух.
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01.03.2021 09:43 Ответить
Хто й що розвалив? Демократичні Каліфорнія та Нью-Йорк в задниці, а в Північній дакоті навіть карантину не було, ні масочного режиму. Зараз іде масова міграція в республіканські штати, в яких економіка менше постраждала від бездумних карантинів і які забили на президентські укази Байдена.
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01.03.2021 09:50 Ответить
Эта рыжая казляра работал на пуйла, щимил СМИ, мечтал стать диктатором по примеру пуйла и много чего еще. Для меня этого достаточно, чтобы ненавидеть его, как любого диктатора.
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01.03.2021 09:56 Ответить
Що ж ви не надали доказів демократам, вони так довго на вас чекали, а ви їх так підвели. Аби ви не приховували докази співпраці Трампа з ****** то, демократи змогли б посадити Трампа.
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01.03.2021 10:38 Ответить
Защищать этого тупорылого рыжего мудака, который опустил роль Америки в мире ниже плинтуса, может только бестолочь или продажный бот.
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01.03.2021 22:48 Ответить
Если Трампа не посадят, он станет президентом в 2024г.
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01.03.2021 09:50 Ответить
Тому проти нього і продовжують висувати звинувачення аби він не мав часу займатися політикою.
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01.03.2021 09:51 Ответить
Донни! Забери нашего нелоха у свою партию ! Дужэ прошу.!
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01.03.2021 09:54 Ответить
Трамп работал троянским конем у Путлера, если касаться Украины и вопросов связанных сейчас с наступлением России в войне с Западом. Если бы не Конгресс, то последствие этого адюльтера, трудно себе представить. Все-таки, Трампу приходилось осторожничать, чтоб не спалить себя, как кремлевского агента. Поэтому, Украина, якобы и получила "от него" летальное оружие (это заслуга Конгресса). Республиканцам, кроме фанатов, надо было это понимать. Трамп - это могильщик этой партии. США, это не Германия 1933 года, и американцы не проигравшие войну немцы, чтоб допустить фанатика к власти.
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01.03.2021 10:04 Ответить
Естественно, попытка сделать из идеологической консервативной партии вождистский блок Юлии Тимошенко Дональда Трампа не добавила сплоченности в партийные ряды.
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01.03.2021 10:04 Ответить
рыжая истеричка
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01.03.2021 18:51 Ответить
правильно.
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02.03.2021 01:27 Ответить
 
 