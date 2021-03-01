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В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав

В Украине от COVID-19 провакцинированы более 3 тыс. чел., сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За последнее время в Украине провакцинировали более 3 тыс. чел. Вакцинация проходит каскадным способом, то есть в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных будет существенно возрастать",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Кучер призвал украинцев не верить фейкам о вакцинации и получать информацию из надежных источников, в частности от Минздрава.

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Топ комментарии
+3
Я за вкцинацію, але не цим шмурдяком. Зайшов подивився оф документ по цій так званій вакцині. Взаємодія з лікарскими засобами - не досліджена, строк імунітету після вакцини - не відомий. Не кажучи про те, що після відкриття багатообїемної вакцини після 6 годин її потрібно викидувати. Подім почитав висновки FDA по файзеру, модерні і ждонсону, там все описано і все вказанно. Лікарі наші не дурні, шоб цим лайном себе колоти.
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01.03.2021 10:24
+2
"В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ" -такі самі вологі мріїї як і статистика котру вони строчать щоденно про смерті,тести і решту хрєнотєні.
Ці ******** думають що писати можна все ,як у другому класі середньої школи, а насправді в такому віці (16+ ) наступає кримінальна відповідальність за фальсифікацію документів.
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01.03.2021 10:16
+2
Особенно умиляет наречие «уже».
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01.03.2021 10:17
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Позавчера, за неделю прививания, - 3000 человек. Вчера привили 90 человек. Сегодня привили более 3-х тысяч. Завтра привью еще 50 человек и послезавтра пафосно напишут, что в Украине привили уже несколько тысяч. Вакцинацию от сук народа не остановить!
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01.03.2021 09:58 Ответить
Вчера был выходной.
Видимо, прививали только тех, кому приспичило. В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8888
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01.03.2021 10:00 Ответить
НІЯКИХ ПРИВИВОК НЕ МАЄ ,Є ВИПРОБУВАННЯ ВАКЦИНИ НА ДОБРОВОЛЬЦЯХ.
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01.03.2021 11:19 Ответить
НІЯКИХ ПРИВИВОК НЕ МАЄ ,Є ВИПРОБУВАННЯ ВАКЦИНИ НА ДОБРОВОЛЬЦЯХ.
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01.03.2021 11:21 Ответить
Ніякої вакцінації не є і мабуть не буде!
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01.03.2021 13:26 Ответить
Точно, аж 3090 за 5 днів! Такими темпами десь до середини до 22-го століття ми (хто виживе) будемо вакциновані, якщо, звичайно, не позбудемось тої зеленої гидоти у владі.
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01.03.2021 10:00 Ответить
Ещё пару недель и желающие закончатся.
Куда девать лишнюю вакцину, вот в чём вопрос... В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1838
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01.03.2021 10:01 Ответить
От, от. Пацани ж то попадуть на баки. А так старались, такі схеми видумували, а тут на маєш...
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01.03.2021 10:03 Ответить
ЗЕпацанчики не попадут на бабки. Они выделят из бюджета фонд на утилизацию просроченной вакцины
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01.03.2021 10:11 Ответить
Дійсно...
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01.03.2021 10:20 Ответить
Уже сейчас остатки вакцыины выбрасывают, так как одна ампула рассчитана на 10 доз. Это даже подтвердил Корниенко. Теперь вопрос: сколько заработали на индийской вакцине? Где миллиард который отдали на китайскую вакцину? И когда эта вся зелёная нечесть исчезнет?
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01.03.2021 15:28 Ответить
0,1%
так глядиш до 2025 и уложимся
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01.03.2021 10:02 Ответить
Хіба до 2125-го
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01.03.2021 10:04 Ответить
Эта вакцинация сломалась,везите другую
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01.03.2021 10:03 Ответить
"В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ" -такі самі вологі мріїї як і статистика котру вони строчать щоденно про смерті,тести і решту хрєнотєні.
Ці ******** думають що писати можна все ,як у другому класі середньої школи, а насправді в такому віці (16+ ) наступає кримінальна відповідальність за фальсифікацію документів.
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01.03.2021 10:16 Ответить
Особенно умиляет наречие «уже».
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01.03.2021 10:17 Ответить
Я за вкцинацію, але не цим шмурдяком. Зайшов подивився оф документ по цій так званій вакцині. Взаємодія з лікарскими засобами - не досліджена, строк імунітету після вакцини - не відомий. Не кажучи про те, що після відкриття багатообїемної вакцини після 6 годин її потрібно викидувати. Подім почитав висновки FDA по файзеру, модерні і ждонсону, там все описано і все вказанно. Лікарі наші не дурні, шоб цим лайном себе колоти.
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01.03.2021 10:24 Ответить
Охренеть темпы.Или столько желающих привиться вакциной с вероятностью не заболеть после нее 50х50?
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01.03.2021 10:42 Ответить
6000 мобильнихбригад, за тиждень, провакцинували 3000 українців...
Це перемога!
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01.03.2021 10:53 Ответить
семимильными шагами идет вперед вакцинация в стгане, товагищи...
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01.03.2021 11:10 Ответить
Не дивно. Хто хоче влити собі в тіло якийсь ГМО-шмурдяк з рнк шимпанзе? Хіба той, хто хоче стати гмо-овочем.
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01.03.2021 12:43 Ответить
УЖЕ 3 000 за 5 дней.... Делим, получается ВСЕГО 50 лет на вакцинацию... Говорил со знакомой, работает в регистратуре гор поликлиники. Говорит, какие граждане? Медперсонал отказывается вакцинироваться, причем категорически.
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01.03.2021 15:05 Ответить
 
 