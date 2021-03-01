В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек, - Минздрав
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В Украине от COVID-19 провакцинированы более 3 тыс. чел., сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"За последнее время в Украине провакцинировали более 3 тыс. чел. Вакцинация проходит каскадным способом, то есть в ближайшей перспективе следует ожидать, что количество провакцинированных будет существенно возрастать",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом Кучер призвал украинцев не верить фейкам о вакцинации и получать информацию из надежных источников, в частности от Минздрава.
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+3 Garinich
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+2 николай николаенко 598090f8
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Видимо, прививали только тех, кому приспичило.
Куда девать лишнюю вакцину, вот в чём вопрос...
так глядиш до 2025 и уложимся
Ці ******** думають що писати можна все ,як у другому класі середньої школи, а насправді в такому віці (16+ ) наступає кримінальна відповідальність за фальсифікацію документів.
Де-факто, коррупция имени Радуцкий-Степанов-Зеленский продала жизни и здоровье украинцев на медицинские эксперименты с никем не признанным в мире кустарным производителем шмурдяка. Этот шмурдяк с трёхкратным "подъёмом" будет продаваться пустышкой-прокладкой государству, а откаты будут "оседать" в карманах так люто заботящихся о нашем здоровье "трёх богатырей". Учитесь, детки, Родину любить. Спешите на укольчик.
Це перемога!