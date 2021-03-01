В Україні проти COVID-19 вже провакциновано понад 3 тис. осіб, - МОЗ
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Повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.
"За останній час в Україні провакцинували понад 3 тис. осіб. Вакцинація проходить каскадним способом, тобто в найближчій перспективі слід очікувати, що кількість провакцинованих буде істотно зростати", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому Кучер закликав українців не вірити фейкам про вакцинацію і отримувати інформацію з надійних джерел, зокрема від Міністерства охорони здоров'я.
Топ коментарі
+3 Garinich
показати весь коментар01.03.2021 10:24
+2 Пан Телемон bc543dce
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+2 николай николаенко 598090f8
показати весь коментар01.03.2021 10:17
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Видимо, прививали только тех, кому приспичило.
Куда девать лишнюю вакцину, вот в чём вопрос...
так глядиш до 2025 и уложимся
Ці ******** думають що писати можна все ,як у другому класі середньої школи, а насправді в такому віці (16+ ) наступає кримінальна відповідальність за фальсифікацію документів.
Де-факто, коррупция имени Радуцкий-Степанов-Зеленский продала жизни и здоровье украинцев на медицинские эксперименты с никем не признанным в мире кустарным производителем шмурдяка. Этот шмурдяк с трёхкратным "подъёмом" будет продаваться пустышкой-прокладкой государству, а откаты будут "оседать" в карманах так люто заботящихся о нашем здоровье "трёх богатырей". Учитесь, детки, Родину любить. Спешите на укольчик.
Це перемога!