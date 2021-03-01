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доллар (1572) США (23203) электронные деньги (8)

В США задумались над созданием электронного доллара

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В США задумались над созданием электронного доллара

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил, что сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара.

Как информирует Цензор.НЕТ соо ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Global Times.

Как отметил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара. ФРС прежде всего планирует широко консультироваться с общественностью о ведении такой инициативы. Пауэлл считает, что доллар является резервной мировой валютой, и они несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно.

Благодаря заметным достижением в области электронных финансовых технологий, сетей 5G, смартфонов и электронной коммерции, основные экономики мира все больше осознают тенденцию перехода к цифровым валютам, которые станут важной частью будущей денежной системы.

Сегодня Китай является мировым лидером в разработке цифрового юаня, который испытывается в многих городах Китая, в то время, как такие страны, как Великобритания, Канада и Япония также активно изучают жизнеспособность своих цифровых валют. Несмотря на некоторые опасения рынка, что выпуск цифровых валют центральных банков может привести к новому витку конкуренции или соперничества между криптовалютами, создание потенциального цифрового доллара США по-прежнему имеет большое значение.

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Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году.

Сначала эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

9 февраля 2021 года стоимость биткоина впервые превысила $48 тысяч. Он резко подорожал на фоне новости о том, что компания Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд.
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Дурни -золотой надо делать !!!как у кацапов 20 лет уже рассказывают -что уронят экономику ...
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01.03.2021 10:14 Ответить
гори биткоин в огне! ))
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01.03.2021 10:15 Ответить
Как вам такие цяцьки?
У США задумалися над створенням електронного долара - Цензор.НЕТ 6630
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01.03.2021 11:07 Ответить
когда миллионы бабушек и предпринимателей перестанут покупать баксы "под подушку" и на "черный день", а с цифровым долларом так не получится - они поймут что сильно ошиблись с этим предложением))
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01.03.2021 11:24 Ответить
тогда они начнут снова покупать ценные металлы "под подушку" и на "черный день" чтобы никто не смог им где-то вдруг перекрыть кислород и все отнять.
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01.03.2021 19:01 Ответить
Ахаха. Теперь для папуасов всего мира и бумагу не надо резать. Нажал кнопку, иди сюда охламон, на тебе электронные бусы.
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01.03.2021 11:24 Ответить
Да. И ты тоже будешь его покупать как и все другие люди в будущем.
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01.03.2021 14:40 Ответить
Якщо пишете новину,то хоч перегляньте вікіпедію!Біткоін побив позначку в 58000$,а не 48000$,як тут вказано.А якщо сша впровадить свою цифрову валюту,то це призведе до підйому біткоіна в рази ,так як буде офіційне визнання з боку сша криптоактивів.Тільки новина про електронні $$$ сьогодні зранку підняла курс та капіталізацію криптоактивів на 4%,до вечора топ 300 криптовалюти зросте ще на порядок.Уявіть до чого б призвела новина про бете версію цифрового долара на рівні уряду сша???А так це просто піар,і поки не буде розроблено законодавство нічого такого на рівні сша не буде.Просто сьогодні хтось з оточення наближених у сша заробить пару мільярдів на папуасах!!!
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01.03.2021 11:37 Ответить
Еще один развод в планетарном масштабе. Придумали этот лохотрон и активно его раскручивают.
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01.03.2021 11:50 Ответить
у меня есть мысль и я буду ее думать... Сьма, не сиди просто так - думай что нибудь...
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01.03.2021 13:43 Ответить
это первый шаг к отмене бумажных денежных активов во имя всеобщего полного контроля над средствами в любой момент времени, когда-нибудь в будущем все активы перейдут в электронный доллар, а бумажный или пластиковый носитель для доллара будет упразднен полностью.
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01.03.2021 18:58 Ответить
Перші паперові гроші також не зразу полюбили, але вони довели свою зручність з часом.Так само і з криптовалютою, яка за 11 років підтвердила,що це фінансовий інструмент,а не лохотрон,як тут висловилися.Я розумію,що тут 99,9% несуть свої фінанси в банк під 5-10%.Але ж є і ті,хто працює з цифровими валютами і розуміє що 100% прибутку в рік, це далеко не міф,а реальність.При цьому на ринку крипто активів 100% річних це не над прибуток,а дуже малий %,який при правельній торгівлі може бути місячним і навіть денним!!!Так що дорогі українці читайте,вчіться і пробуйте заробляти на крипті,це майбутнє.А ті що кажуть ,що це лохотрон нічого спільного з фінансами не мають,а живуть та житимуть на зарплату.
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01.03.2021 12:44 Ответить
сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара._________ намек хакерам...
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01.03.2021 13:41 Ответить
опять опоздали, Цифровой Юань уже давно существует.
США превращается в отсталую страну с огромаднейшим долгом.
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01.03.2021 14:23 Ответить
они должны самим себе и имеют право на эмиссию. не волнуйся за США
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01.03.2021 19:04 Ответить
Поздновато. Но пусть пробуют.
Китай уже в 3 городах запустил. Если США не успеют в будущем Китай ещё только поднимется в мире. Мало того что в ближайшие годы экономика номер 1 будет. Так ещё и цифровые рынки валют захватит.
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01.03.2021 14:42 Ответить
)))))"експерти" відносно Китая:1.Цифровий юань це поки розробка ,яка працює в багатьх містах Китая,але це ,ще не повноцінний цифровий юань.2.Китай заборонив на своїй тереторії всі криптовалюти ,та біржі,що призвело до переїзду інвестицій в інші юрисдикції(про що китай уже шкодує!)3.Уже зараз Китай працює над відновленням оббігу криптовалют на своїй території і законодовство готується вдень і вночі.Бо це майбутнє!!!4.Сша законодавчо також пробує регулювати криптовалюту,як приклад XRP, що попала під удар ,але час показав,що навіть штати не можуть обмежити розвиток криптовалют і вони різко змінили свій підхід при Байдені!5.Штати завжди будуть попереду китая через так звану демократію, і китайці при свому тоталітарному режимі не зможуть взяти пальму першості,бо це призведе до катастрофи світового маштабу...
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01.03.2021 16:25 Ответить
 
 