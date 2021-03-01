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У США задумалися над створенням електронного долара

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У США задумалися над створенням електронного долара

Глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл повідомив, що нині обговорюється питання доцільності електронного долара.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Global Times.

Як зазначив голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, зараз обговорюється питання доцільності електронного долара. ФРС насамперед планує широко консультуватися з громадськістю про ведення такої ініціативи. Пауелл вважає, що долар є резервною світовою валютою, і вони несуть відповідальність за те, щоб зробити це правильно.

Завдяки помітним досягненням в галузі електронних фінансових технологій, мереж 5G, смартфонів і електронної комерції, основні економіки світу дедалі більше усвідомлюють тенденцію переходу до цифрових валют, які стануть важливою частиною майбутньої грошової системи.

Сьогодні Китай є світовим лідером у розробці цифрового юаня, який випробовується в багатьох містах Китаю, в той час, як такі країни, як Велика Британія, Канада та Японія також активно вивчають життєздатність своїх цифрових валют. Попри деякі побоювання ринку, що випуск цифрових валют центральних банків може привести до нового витка конкуренції або суперництва між криптовалютами, створення потенційного цифрового долара США як і раніше має велике значення.

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Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

9 лютого 2021 року вартість біткоїна вперше перевищила $48 тисяч. Він різко подорожчав на тлі новини про те, що компанія Tesla інвестувала в криптовалюту $1,5 млрд.

Автор: Наталя Джума
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Дурни -золотой надо делать !!!как у кацапов 20 лет уже рассказывают -что уронят экономику ...
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01.03.2021 10:14 Відповісти
гори биткоин в огне! ))
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01.03.2021 10:15 Відповісти
Как вам такие цяцьки?
У США задумалися над створенням електронного долара - Цензор.НЕТ 6630
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01.03.2021 11:07 Відповісти
когда миллионы бабушек и предпринимателей перестанут покупать баксы "под подушку" и на "черный день", а с цифровым долларом так не получится - они поймут что сильно ошиблись с этим предложением))
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01.03.2021 11:24 Відповісти
тогда они начнут снова покупать ценные металлы "под подушку" и на "черный день" чтобы никто не смог им где-то вдруг перекрыть кислород и все отнять.
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01.03.2021 19:01 Відповісти
Ахаха. Теперь для папуасов всего мира и бумагу не надо резать. Нажал кнопку, иди сюда охламон, на тебе электронные бусы.
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01.03.2021 11:24 Відповісти
Да. И ты тоже будешь его покупать как и все другие люди в будущем.
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01.03.2021 14:40 Відповісти
Якщо пишете новину,то хоч перегляньте вікіпедію!Біткоін побив позначку в 58000$,а не 48000$,як тут вказано.А якщо сша впровадить свою цифрову валюту,то це призведе до підйому біткоіна в рази ,так як буде офіційне визнання з боку сша криптоактивів.Тільки новина про електронні $$$ сьогодні зранку підняла курс та капіталізацію криптоактивів на 4%,до вечора топ 300 криптовалюти зросте ще на порядок.Уявіть до чого б призвела новина про бете версію цифрового долара на рівні уряду сша???А так це просто піар,і поки не буде розроблено законодавство нічого такого на рівні сша не буде.Просто сьогодні хтось з оточення наближених у сша заробить пару мільярдів на папуасах!!!
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01.03.2021 11:37 Відповісти
Еще один развод в планетарном масштабе. Придумали этот лохотрон и активно его раскручивают.
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01.03.2021 11:50 Відповісти
у меня есть мысль и я буду ее думать... Сьма, не сиди просто так - думай что нибудь...
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01.03.2021 13:43 Відповісти
это первый шаг к отмене бумажных денежных активов во имя всеобщего полного контроля над средствами в любой момент времени, когда-нибудь в будущем все активы перейдут в электронный доллар, а бумажный или пластиковый носитель для доллара будет упразднен полностью.
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Перші паперові гроші також не зразу полюбили, але вони довели свою зручність з часом.Так само і з криптовалютою, яка за 11 років підтвердила,що це фінансовий інструмент,а не лохотрон,як тут висловилися.Я розумію,що тут 99,9% несуть свої фінанси в банк під 5-10%.Але ж є і ті,хто працює з цифровими валютами і розуміє що 100% прибутку в рік, це далеко не міф,а реальність.При цьому на ринку крипто активів 100% річних це не над прибуток,а дуже малий %,який при правельній торгівлі може бути місячним і навіть денним!!!Так що дорогі українці читайте,вчіться і пробуйте заробляти на крипті,це майбутнє.А ті що кажуть ,що це лохотрон нічого спільного з фінансами не мають,а живуть та житимуть на зарплату.
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01.03.2021 12:44 Відповісти
сейчас обсуждается вопрос целесообразности электронного доллара._________ намек хакерам...
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01.03.2021 13:41 Відповісти
опять опоздали, Цифровой Юань уже давно существует.
США превращается в отсталую страну с огромаднейшим долгом.
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01.03.2021 14:23 Відповісти
они должны самим себе и имеют право на эмиссию. не волнуйся за США
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01.03.2021 19:04 Відповісти
Поздновато. Но пусть пробуют.
Китай уже в 3 городах запустил. Если США не успеют в будущем Китай ещё только поднимется в мире. Мало того что в ближайшие годы экономика номер 1 будет. Так ещё и цифровые рынки валют захватит.
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01.03.2021 14:42 Відповісти
)))))"експерти" відносно Китая:1.Цифровий юань це поки розробка ,яка працює в багатьх містах Китая,але це ,ще не повноцінний цифровий юань.2.Китай заборонив на своїй тереторії всі криптовалюти ,та біржі,що призвело до переїзду інвестицій в інші юрисдикції(про що китай уже шкодує!)3.Уже зараз Китай працює над відновленням оббігу криптовалют на своїй території і законодовство готується вдень і вночі.Бо це майбутнє!!!4.Сша законодавчо також пробує регулювати криптовалюту,як приклад XRP, що попала під удар ,але час показав,що навіть штати не можуть обмежити розвиток криптовалют і вони різко змінили свій підхід при Байдені!5.Штати завжди будуть попереду китая через так звану демократію, і китайці при свому тоталітарному режимі не зможуть взяти пальму першості,бо це призведе до катастрофи світового маштабу...
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01.03.2021 16:25 Відповісти
 
 