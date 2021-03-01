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За неделю COVID-19 выявили у 1038 сотрудников МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

За неделю COVID-19 выявили у 1038 сотрудников МВД

На прошлой неделе коронавирус диагностировали у 1038 работников системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Житомирской областях.

Всего с начала пандемии COVID-19 зафиксирован у 36 193 правоохранителей, выздоровели - 35 270, умерли - 124.

Отмечается, что медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.

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01.03.2021 10:46 Ответить
 
 