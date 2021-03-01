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За тиждень COVID-19 виявили у 1038 співробітників МВС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За тиждень COVID-19 виявили у 1038 співробітників МВС

Минулого тижня коронавірус діагностували у 1038 працівників системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Зазначається, що найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Житомирській областях.

Всього з початку пандемії COVID-19 зафіксовано у 36 193 правоохоронців, одужали - 35 270, померли - 124.

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Зазначається, що медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.

Автор: Анастасія Потіха
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А переболело почти треть. Реальная статистика если тестировать
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01.03.2021 10:46 Відповісти
 
 