За тиждень COVID-19 виявили у 1038 співробітників МВС

Минулого тижня коронавірус діагностували у 1038 працівників системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Зазначається, що найбільшу кількість інфікованих зафіксовано в Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Житомирській областях.

Всього з початку пандемії COVID-19 зафіксовано у 36 193 правоохоронців, одужали - 35 270, померли - 124.

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Зазначається, що медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.