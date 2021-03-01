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В феврале на Донбассе умерли 19 наемников РФ, 18 - ранены

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В феврале на Донбассе умерли 19 наемников РФ, 18 - ранены

С июля 202о года на Донбассе умер 161 наемник РФ, 183 - были ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

"Потери орков с 01.02. по 28.02.21 составили 37 человек: Безвозвратные (200) - 19 (не боевые), Санитарные (300) -18 (не боевые 17, боевые 1). С 27.07.20 - 344 орка: Без-ные (200) - 161 (не боевые 156, боевые 5), С-ные (300) -183 (не боевые 179, боевые 4), ОВТ- 12 ед (ББМ - 1, БПЛА -6 , АТТ -5)", - рассказал Нещадим.

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В феврале на Донбассе умерли 19 наемников РФ, 18 - ранены 01
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Топ комментарии
+16
Не умерло, а подохло
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01.03.2021 10:25
+5
Саме те, що я хотіла сказати. Здохли, бо непотріб повинен був утилізуватись.
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01.03.2021 10:35
+5
Цензор! Не умерли, а ПОДОХЛИ!
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01.03.2021 10:37
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Не умерло, а подохло
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01.03.2021 10:25 Ответить
Саме те, що я хотіла сказати. Здохли, бо непотріб повинен був утилізуватись.
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01.03.2021 10:35 Ответить
И ты их освобождаешь, думаешь с ними дальше жить в одной стране?
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01.03.2021 15:23 Ответить
Боевых потерь, в отличие от дозеленых лет, у орков получается практически НЕТ?! Фактически все не боевые. Испугались нот протеста украинских и умерли?
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01.03.2021 10:31 Ответить
Цензор! Не умерли, а ПОДОХЛИ!
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01.03.2021 10:37 Ответить
Цікаво, а тут розписували що рознесли взводний опорник орків, кура трупів... Списали на ковід?
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01.03.2021 11:21 Ответить
Бояра була пальоною...
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01.03.2021 11:39 Ответить
На другой день идет дурак по деревне; навстречу несут покойника. Увидал и давай кричать:- Бог помочь! Носить бы вам - не переносить, возить бы - не перевозить!»

І вам того же !
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01.03.2021 11:26 Ответить
Не умерли, а сдохли собаки!У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені - Цензор.НЕТ 8854
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01.03.2021 13:00 Ответить
Маловато будет!!! - сказал Пуйло, отправляя в Украину биомассу паРаши на переработку.У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені - Цензор.НЕТ 5180
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01.03.2021 13:03 Ответить
А как же Горловка -говорили 20 человек....
Всё понятно.
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01.03.2021 14:43 Ответить
Почему он даже не упомянул что произошло под Горловклй 20 фев?!?! Говорили про 1-3-5-7-9-20 убитых орков, будь то наши их забили или они сами себя. Он должен был объяснить, так как его данные расходятся. Весь интернет был убеждён в куче забитых орков в тот день, но для него это не фактор?!?
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02.03.2021 01:22 Ответить
 
 