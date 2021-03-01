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В феврале на Донбассе умерли 19 наемников РФ, 18 - ранены
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
С июля 202о года на Донбассе умер 161 наемник РФ, 183 - были ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем аккаунте в соцсети пишет офицер украинской разведки Сергей Нещадим.
"Потери орков с 01.02. по 28.02.21 составили 37 человек: Безвозвратные (200) - 19 (не боевые), Санитарные (300) -18 (не боевые 17, боевые 1). С 27.07.20 - 344 орка: Без-ные (200) - 161 (не боевые 156, боевые 5), С-ные (300) -183 (не боевые 179, боевые 4), ОВТ- 12 ед (ББМ - 1, БПЛА -6 , АТТ -5)", - рассказал Нещадим.
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