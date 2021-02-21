РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6152 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
63 732 222
боевик (16778) ликвидация (1955) уничтожение (3875) операция Объединенных сил (4182) Нещадим Сергей (9)

За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ

Потери наемников РФ за вчерашний день, 20 февраля, составили 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Twitter офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

"Потери орков 20.02.2021 г. составили 9 человек: безвозвратные (200) - 9 (7 - 3 омсбр 1 АК, 1 - 2 омсбр 2 АК, 1 - 7омсбр 2 АК не боевой, обстоятельства уточняются)", - написал он.

По данным российских пропагандистов только под Горловкой были убиты 5 человек

Как сообщалось, российские оккупанты на Донбассе 20 февраля в который раз сорвали перемирие и устроили мощные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из 122-мм артсистем и снайперского оружия.

Напомним также, ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что в последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

По его словам основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе на Донбассе умерли 19 оккупантов, 43 - ранены

"Так, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркнул Хомчак.

За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+111
За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ - Цензор.НЕТ 6526
показать весь комментарий
21.02.2021 12:12
+84
Слава Україні!!! Смерть москалям!
показать весь комментарий
21.02.2021 12:11
+84
За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ - Цензор.НЕТ 7492
показать весь комментарий
21.02.2021 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Якась маскальска провокация.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:18 Ответить
"Бойовики відкрили вогонь по власним позиціям" Знайоме формулювання, так за часів Порошенко називали обстріли ворожих позицій для зняття з себе відповідальності ) Невже рейтинг зеленського змусив його повернутись до тактики дій Порошенко ? Підтримую таке рішення.
показать весь комментарий
21.02.2021 16:19 Ответить
Якщо це правда, то це добре, але... Втрати у ЗСУ в останній час зашкалюють і це, звісно, мало певний резонанс у суспільстві, що в свою чергу впливає на рейтинг клована, а він надто ревниво до цього ставиться. Може ця раптова моровиця серед лаптєногих е лише інформоперацією ОП на утримання рейтингу шмарклі? У мене питання до товариства - а хтось, десь бачив-чув повідомлення про вдалу відповідь ЗСУ на обстріли орків, в останні дні?
показать весь комментарий
21.02.2021 16:20 Ответить
За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 6943
показать весь комментарий
21.02.2021 16:36 Ответить
Дуже приємна новина.
показать весь комментарий
21.02.2021 17:01 Ответить
а что скажет наивэлычнейший?
показать весь комментарий
21.02.2021 17:25 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:04 Ответить
За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 8773За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 812За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 812
показать весь комментарий
22.02.2021 10:05 Ответить
Схоже на інформаційний вкид для ідіотів.. Якийсь невідомий "офіцер" викладає інфу в твіттері..

Якщо це правда, де ж тоді офіційна заява МО з цього приводу???

Якщо хтось ще не зрозумів:
перемоги ЗЕвлади на фронті можуть бути лише в вигляді фейкових постів ЗЕботів в Твіттерах та Фейсбуках
показать весь комментарий
21.02.2021 18:18 Ответить
Одним словом - московський орк годиться як гнояка.
показать весь комментарий
21.02.2021 18:20 Ответить
руSSкі терористи пускають під ніж свій скот...-нема чим платити...Сирія, Кавказ, Осетія, Придністров´я, Лівія...кримська вода, Білорусія...це все коштує немалих грошей...які по дорозі з кремля успішно розкрадаються...
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
показать весь комментарий
21.02.2021 18:21 Ответить
Яке прикре самогубство...вот так и надо в условиях гибридной войны...
показать весь комментарий
21.02.2021 18:34 Ответить
Приятно читать! Вот только слово "убиты" для орков не подходит. Их ликвидируют, или утилизируют, как непотриб!
показать весь комментарий
21.02.2021 19:04 Ответить
Уміротварєні посредством умерщвеленія.
літературною мовою убиті/поранені. а не 200/300. чи там замочені/ліквідовані/знешкодженні
показать весь комментарий
21.02.2021 23:09 Ответить
Отличные новости)) Так бы каждый день))
показать весь комментарий
21.02.2021 21:03 Ответить
За Украину не нужно умирать,за Украину нужно убивать!
Слава Героям!
показать весь комментарий
21.02.2021 21:17 Ответить
очень хорошо, но мало!!! Надо убить всех!!!
показать весь комментарий
21.02.2021 22:02 Ответить
Огласите весь список пожалуйста За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 9285
показать весь комментарий
21.02.2021 23:03 Ответить
9.... 9 тысяч ватанов ..рипнутых будет ******* 1!!!!!АДЫН АДЫН1111!!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 00:29 Ответить
не надо хомчаку проституировать - "...вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников"... надо дать указание писать - расийских кадровых формирований и военнослужащих и наемников из числа граждан немытой...
показать весь комментарий
22.02.2021 06:56 Ответить
а вообще, надо повесить доску и белым по черному (зеленому, коричневому) нарисовать эту цифру - 9... как показатель, ниже которого в сутки нельзя опускаться... стерли с Земли 10 уродов - цифра 10, так до полного освобождения даубаса, лугандонии и крыма... передовиков соревнования, уничтоживших более 100 уродцев из кацапетии и коллаборационистов, награждать именными "Бентли", "Мерседесами", "Ауди"...
показать весь комментарий
22.02.2021 10:14 Ответить
Страница 3 из 3
 
 