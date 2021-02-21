За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ
Втрати найманців РФ за вчорашній день, 20 лютого, склали 9 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в твіттері офіцер української розвідки Сергій Нещадим.
"Втрати орків 20.02.2021 р склали 9 осіб: безповоротні (200) - 9 (7 - 3 омсбр 1 АК, 1 - 2 омсбр 2 АК, 1 - 7омсбр 2 АК не бойовий, обставини уточнюються)", - написав він.
За даними російських пропагандистів тільки под Горлівкою були убиті 5 людей.
Як повідомлялося, російські окупанти на Донбасі 20 лютого вкотре зірвали перемир'я і влаштували потужні обстріли позицій Збройних сил України з 122-мм артсистем і снайперської зброї.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом в районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.
Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.
"Зокрема, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.
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ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
Якщо це правда, де ж тоді офіційна заява МО з цього приводу???
Якщо хтось ще не зрозумів:
перемоги ЗЕвлади на фронті можуть бути лише в вигляді фейкових постів ЗЕботів в Твіттерах та Фейсбуках
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
літературною мовою убиті/поранені. а не 200/300. чи там замочені/ліквідовані/знешкодженні
Слава Героям!