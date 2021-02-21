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Новини Агресія Росії проти України
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За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ

За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ

Втрати найманців РФ за вчорашній день, 20 лютого, склали 9 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в твіттері офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

"Втрати орків 20.02.2021 р склали 9 осіб: безповоротні (200) - 9 (7 - 3 омсбр 1 АК, 1 - 2 омсбр 2 АК, 1 - 7омсбр 2 АК не бойовий, обставини уточнюються)", - написав він.

За даними російських пропагандистів тільки под Горлівкою були убиті 5 людей

Як повідомлялося, російські окупанти на Донбасі 20 лютого вкотре зірвали перемир'я і влаштували потужні обстріли позицій Збройних сил України з 122-мм артсистем і снайперської зброї. 

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив, що останнім часом в районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування відбуваються провокації збройних формувань Російської федерації і її найманців.

Він уточнює, що основною метою провокацій із боку окупантів є створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, аби дискредитувати сил ООС.

"Зокрема, 20 лютого, противник здійснив прицільний обстріл зі 120-мм мінометів наших позицій, а також населеного пункту Новгородське, під час якого пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж та газопровід. Зі 122-мм артилерії вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формуванням РФ відкрили вогонь по власних позиціях у районі газорозподільчої станції. Унаслідок обстрілу, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець та є поранені", - наголосив Хомчак.

За вчорашній день на Донбасі було вбито девятьох найманців РФ 01

бойовик (3414) ліквідація (3874) знищення (7149) операція Об’єднаних сил (6725) Нещадим Сергій (9)


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Топ коментарі
+111
За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ - Цензор.НЕТ 6526
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21.02.2021 12:12
+84
Слава Україні!!! Смерть москалям!
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21.02.2021 12:11
+84
За вчерашний день на Донбассе были убиты девять наемников РФ - Цензор.НЕТ 7492
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21.02.2021 12:11
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Якась маскальска провокация.
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21.02.2021 16:18 Відповісти
"Бойовики відкрили вогонь по власним позиціям" Знайоме формулювання, так за часів Порошенко називали обстріли ворожих позицій для зняття з себе відповідальності ) Невже рейтинг зеленського змусив його повернутись до тактики дій Порошенко ? Підтримую таке рішення.
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21.02.2021 16:19 Відповісти
Якщо це правда, то це добре, але... Втрати у ЗСУ в останній час зашкалюють і це, звісно, мало певний резонанс у суспільстві, що в свою чергу впливає на рейтинг клована, а він надто ревниво до цього ставиться. Може ця раптова моровиця серед лаптєногих е лише інформоперацією ОП на утримання рейтингу шмарклі? У мене питання до товариства - а хтось, десь бачив-чув повідомлення про вдалу відповідь ЗСУ на обстріли орків, в останні дні?
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21.02.2021 16:20 Відповісти
За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 6943
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21.02.2021 16:36 Відповісти
Дуже приємна новина.
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21.02.2021 17:01 Відповісти
а что скажет наивэлычнейший?
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21.02.2021 17:25 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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21.02.2021 18:04 Відповісти
За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 8773За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 812За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ - Цензор.НЕТ 812
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22.02.2021 10:05 Відповісти
Схоже на інформаційний вкид для ідіотів.. Якийсь невідомий "офіцер" викладає інфу в твіттері..

Якщо це правда, де ж тоді офіційна заява МО з цього приводу???

Якщо хтось ще не зрозумів:
перемоги ЗЕвлади на фронті можуть бути лише в вигляді фейкових постів ЗЕботів в Твіттерах та Фейсбуках
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21.02.2021 18:18 Відповісти
Одним словом - московський орк годиться як гнояка.
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21.02.2021 18:20 Відповісти
руSSкі терористи пускають під ніж свій скот...-нема чим платити...Сирія, Кавказ, Осетія, Придністров´я, Лівія...кримська вода, Білорусія...це все коштує немалих грошей...які по дорозі з кремля успішно розкрадаються...
а народ даунбаса, який до речі "кормив всю Україну а може навіть всю Європу" ще не готовий подихати за ідеї руSSкого міра!!
а взагалі, я знову ж, переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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21.02.2021 18:21 Відповісти
Яке прикре самогубство...вот так и надо в условиях гибридной войны...
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21.02.2021 18:34 Відповісти
Приятно читать! Вот только слово "убиты" для орков не подходит. Их ликвидируют, или утилизируют, как непотриб!
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21.02.2021 19:04 Відповісти
Уміротварєні посредством умерщвеленія.
літературною мовою убиті/поранені. а не 200/300. чи там замочені/ліквідовані/знешкодженні
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21.02.2021 23:09 Відповісти
Отличные новости)) Так бы каждый день))
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21.02.2021 21:03 Відповісти
За Украину не нужно умирать,за Украину нужно убивать!
Слава Героям!
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21.02.2021 21:17 Відповісти
очень хорошо, но мало!!! Надо убить всех!!!
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21.02.2021 22:02 Відповісти
Огласите весь список пожалуйста
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21.02.2021 23:03 Відповісти
9.... 9 тысяч ватанов ..рипнутых будет ******* 1!!!!!АДЫН АДЫН1111!!!!
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22.02.2021 00:29 Відповісти
не надо хомчаку проституировать - "...вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников"... надо дать указание писать - расийских кадровых формирований и военнослужащих и наемников из числа граждан немытой...
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22.02.2021 06:56 Відповісти
а вообще, надо повесить доску и белым по черному (зеленому, коричневому) нарисовать эту цифру - 9... как показатель, ниже которого в сутки нельзя опускаться... стерли с Земли 10 уродов - цифра 10, так до полного освобождения даубаса, лугандонии и крыма... передовиков соревнования, уничтоживших более 100 уродцев из кацапетии и коллаборационистов, награждать именными "Бентли", "Мерседесами", "Ауди"...
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22.02.2021 10:14 Відповісти
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