У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені

З липня 2020 року на Донеччині помер 161 найманець РФ, 183 - були поранені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

"Втрати орків з 01.02 по 28.02.21 становлять 37 осіб: Безповоротні (200) - 19 (не бойові), Санітарні (300) -18 (не бойові 17, бойові 1). З 27.07.20 - 344 орки: Безповоротні (200) - 161 (не бойові 156, бойові 5), С-ні (300) - 183 (не бойові 179, бойові 4), ОВТ- 12 од. (ББМ - 1, БПЛА - 6, АТТ - 5)", - розповів Нещадим.

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