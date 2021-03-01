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У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені

З липня 2020 року на Донеччині помер 161 найманець РФ, 183 - були поранені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

"Втрати орків з 01.02 по 28.02.21 становлять 37 осіб: Безповоротні (200) - 19 (не бойові), Санітарні (300) -18 (не бойові 17, бойові 1). З 27.07.20 - 344 орки: Безповоротні (200) - 161 (не бойові 156, бойові 5), С-ні (300) - 183 (не бойові 179, бойові 4), ОВТ- 12 од. (ББМ - 1, БПЛА - 6, АТТ - 5)", - розповів Нещадим.

Також читайте: За вчорашній день на Донбасі було вбито дев'ятьох найманців РФ

У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Не умерло, а подохло
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01.03.2021 10:25
+5
Саме те, що я хотіла сказати. Здохли, бо непотріб повинен був утилізуватись.
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01.03.2021 10:35
+5
Цензор! Не умерли, а ПОДОХЛИ!
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01.03.2021 10:37
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Не умерло, а подохло
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01.03.2021 10:25 Відповісти
Саме те, що я хотіла сказати. Здохли, бо непотріб повинен був утилізуватись.
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01.03.2021 10:35 Відповісти
И ты их освобождаешь, думаешь с ними дальше жить в одной стране?
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01.03.2021 15:23 Відповісти
Боевых потерь, в отличие от дозеленых лет, у орков получается практически НЕТ?! Фактически все не боевые. Испугались нот протеста украинских и умерли?
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01.03.2021 10:31 Відповісти
Цензор! Не умерли, а ПОДОХЛИ!
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01.03.2021 10:37 Відповісти
Цікаво, а тут розписували що рознесли взводний опорник орків, кура трупів... Списали на ковід?
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01.03.2021 11:21 Відповісти
Бояра була пальоною...
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01.03.2021 11:39 Відповісти
На другой день идет дурак по деревне; навстречу несут покойника. Увидал и давай кричать:- Бог помочь! Носить бы вам - не переносить, возить бы - не перевозить!»

І вам того же !
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01.03.2021 11:26 Відповісти
Не умерли, а сдохли собаки!У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені - Цензор.НЕТ 8854
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01.03.2021 13:00 Відповісти
Маловато будет!!! - сказал Пуйло, отправляя в Украину биомассу паРаши на переработку.У лютому на Донбасі померли 19 найманців РФ, 18 - поранені - Цензор.НЕТ 5180
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01.03.2021 13:03 Відповісти
А как же Горловка -говорили 20 человек....
Всё понятно.
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Почему он даже не упомянул что произошло под Горловклй 20 фев?!?! Говорили про 1-3-5-7-9-20 убитых орков, будь то наши их забили или они сами себя. Он должен был объяснить, так как его данные расходятся. Весь интернет был убеждён в куче забитых орков в тот день, но для него это не фактор?!?
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02.03.2021 01:22 Відповісти
 
 