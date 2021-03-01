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РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ

На оккупированном Донбассе была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Вчера Руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Сергей Салкуцан прислал главе СММ ОБСЕ ноту о провокационных действиях оккупационных сил. По имеющейся в УС СЦКК информации, Российской Федерацией проводится ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей о Дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, эти действия РФ направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС РФ в составе СЦКК как "... единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины".

Читайте: Украина ждет реакции стран-партнеров и международных организаций на обстрелы 26 февраля, в результате которых пострадали 11 воинов, - делегация в ТКГ

"Так, 27 февраля 2021 на позициях одного из подразделений 2 АК (зона ответственности - ВОРЛОУ) была проведена съемка серии репортажей, в которых акцентируется внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу российских миротворцев. При этом заявляется, что такая оценка, якобы, была дана представителями СММ ОБСЕ из некоторых западноевропейских стран", - отметили в делегации ТКГ.

Кроме того, к проведению вышеуказанных съемок были привлечены военнослужащие 2 АК, а в качестве съемочного реквизита использовались униформа наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого "представительства ЛНР в СЦКК".

"Украинская сторона считает, что подобные провокационные действия направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня. Данный факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами в ходе заседаний ТКГ и в формате Нормандской четверки, а именно в точном соблюдении этих договоренностей и состоит действенный механизм мирного урегулирования", - подтожили в украинской делегации ТКГ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 4361
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01.03.2021 10:45
+7
а еще два года назад шли переговоры о миротворцах ООН и даже ***** дожали - решение должно было приниматься летом 2019 года
но тут быдло решило приколоться.. уроды
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01.03.2021 10:46
+5
В гробу і в білих тапках бачили ми таких "миротворців"!
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01.03.2021 10:46
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РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских миротворцев на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ - Цензор.НЕТ 4361
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01.03.2021 10:45 Ответить
В гробу і в білих тапках бачили ми таких "миротворців"!
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01.03.2021 10:46 Ответить
Там и так их "миротворцев" выше крыши. Одних снайперов около полста. Других у них все равно нету.
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01.03.2021 10:46 Ответить
а еще два года назад шли переговоры о миротворцах ООН и даже ***** дожали - решение должно было приниматься летом 2019 года
но тут быдло решило приколоться.. уроды
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01.03.2021 10:46 Ответить
Російські РЕБ безсилі проти Bayraktar TB2 - Халук Байрактар https://mil.in.ua/uk/news/rosijski-reb-bezsyli-proty-bayraktar-tb2-haluk-bajraktar/
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01.03.2021 10:48 Ответить
Строна конфликта, пусть она даже в этом и не сознается априори не может и не имеет права быть использована в качетве "миротворческой" силы, т к ее граждане и прдестаители силовых структур являются участниками военных действий.
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01.03.2021 10:50 Ответить
Хер вам ! Байден этого не допустит. И зеленых заставит делать как надо.
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01.03.2021 10:52 Ответить
рашист ,до начала войны на Донбассе уже перекрасил сотни тысяч касок,техники,формы и т,д по стандандартам ООНовским.Подлости предела нет ,и рабсея ,которая живет политикой подлости ,лжи ,и лицемерия вся такова.
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01.03.2021 10:53 Ответить
А мы предлагаем НАТОвских миротворцев тысяч так 20 на территорию ОРДЛО. Рашен "миротворцы" уже осели в Приднестровье, я уж молчу о их пребывание в Абхазии и Юж. Осетии и к чему это все привело. А теперь еще и в Карабахе. Еще бы в Крыму себя назвали " миротворцами". Даже если бы "поверить " в бредовую рашен пропаганду что на Донбассе с Украиной борются луганско- донецкие народы, прямые потомки не то половцев не то печенегов.. То как могут там быть задействованы рашен " миротворцы" ( или их военно политические союзники) если они вполне официально отжали у Украины Крым. Чесно слово смешно.. Бредовые идеи..
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01.03.2021 10:56 Ответить
Хрен им по всей морде...думаю перекрасят своих ихтанетов в голубой цвет и прокатит? херас два!
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01.03.2021 10:58 Ответить
************** миротворцев- можно , но только в качестве удобрения .
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01.03.2021 11:04 Ответить
РФ попытается легитимизировать вопрос привлечения российских "миротворцев" на Донбассе, - делегация Украины в ТКГ.
_Вот так должно быть написано, шляпа! РФ спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців на Донбасі, - делегація України в ТКГ - Цензор.НЕТ 142
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01.03.2021 11:06 Ответить
- А матом ругаться можно?
- Нет.
- Тогда я молчу!
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01.03.2021 11:24 Ответить
А это только лишь подтверждает, что е кацапов на западе сидит сильное лобби, которые прикрывает все их спец.операции! Пример тому - Азейбаджан..., которому навязали "миротфорцев" кацапов...
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01.03.2021 12:09 Ответить
 
 