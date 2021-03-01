"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский

Журналист Евгений Плинский раскритиковал внесенные "слугой народа" Давидом Арахамией правки о снижении акциза на стики для IQOS. При этом никто не говорит о снижении цены продукта для людей. Это чистой воды снижение акциза в угоду увеличения прибыли табачников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Евгений Плинский.

"С правкой Давида Арахамии о снижении акциза на стики для iqos все очень просто. Ее принятие Парламентом вынет из бюджета 3 000 000 000 грн и передаст их в прибыль табачных корпораций. Если вы не знали, то в 2020 в каждой пачке стиков за 52 грн акциза было 6.8 грн, а безналоговая часть табачников составляла целых 35 грн. Акциз считался на вес табака. Для сравнения безналоговая часть в сигаретах 10 грн. С 2021 ставки акциза уровняли с сигаретами и акциз на пачке стал 29 грн уменьшив безналоговую часть табачников до 15 грн. Но они хотят вернуть себе космический заработок, поэтому включили свое лобби в Парламенте которым оказался David Braun. Юнный лоббист тут же внес в законопроект про посылки снижение ставки акциза для стиков на 30%. При этом никто не говорит о снижении цены продукта для людей. Это чистой воды снижение акциза в угоду увеличения прибыли табачников. Причем конкретного производителя. Philip Morris", - заявил Плинский.

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"Сумма которую хотя забрать табачники из бюджета - 3 000 000 000. Этa цифра больше чем сумма выделеная на закупку вакцин от Covid-19. Важно сказать что это первые при власти Владимира Зеленского кейс табачного лобби, который решено протащить любой ценой. Даниил Гетманцев, Александр Корниенко, остановите этот позор", - призвал журналист.

"Слуги Philip Morris" Поименный список табачных лоббистов в финансовом комитете Парламента поддержавших ограбление бюджета на 3 000 000 000 грн", - добавил Плинский и опубликовал соответствующий список.







