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"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Журналист Евгений Плинский раскритиковал внесенные "слугой народа" Давидом Арахамией правки о снижении акциза на стики для IQOS. При этом никто не говорит о снижении цены продукта для людей. Это чистой воды снижение акциза в угоду увеличения прибыли табачников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Евгений Плинский.

"С правкой Давида Арахамии о снижении акциза на стики для iqos все очень просто. Ее принятие Парламентом вынет из бюджета 3 000 000 000 грн и передаст их в прибыль табачных корпораций. Если вы не знали, то в 2020 в каждой пачке стиков за 52 грн акциза было 6.8 грн, а безналоговая часть табачников составляла целых 35 грн. Акциз считался на вес табака. Для сравнения безналоговая часть в сигаретах 10 грн. С 2021 ставки акциза уровняли с сигаретами и акциз на пачке стал 29 грн уменьшив безналоговую часть табачников до 15 грн. Но они хотят вернуть себе космический заработок, поэтому включили свое лобби в Парламенте которым оказался David Braun. Юнный лоббист тут же внес в законопроект про посылки снижение ставки акциза для стиков на 30%. При этом никто не говорит о снижении цены продукта для людей. Это чистой воды снижение акциза в угоду увеличения прибыли табачников. Причем конкретного производителя. Philip Morris", - заявил Плинский.

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"Сумма которую хотя забрать табачники из бюджета - 3 000 000 000. Этa цифра больше чем сумма выделеная на закупку вакцин от Covid-19. Важно сказать что это первые при власти Владимира Зеленского кейс табачного лобби, который решено протащить любой ценой. Даниил Гетманцев, Александр Корниенко, остановите этот позор", - призвал журналист.

"Слуги Philip Morris" Поименный список табачных лоббистов в финансовом комитете Парламента поддержавших ограбление бюджета на 3 000 000 000 грн", - добавил Плинский и опубликовал соответствующий список.

Слуга народа Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский 01
Слуга народа Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский 02
Слуга народа Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский 03
Слуга народа Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский 04
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Топ комментарии
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"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 920
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01.03.2021 11:37
+4
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 4490
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01.03.2021 11:37
+2
во дают- всё для шефа с айкосом "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743Мавпочка старается "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743
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01.03.2021 11:36
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во дают- всё для шефа с айкосом "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743Мавпочка старается "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 5743
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01.03.2021 11:36 Ответить
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 920
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01.03.2021 11:37 Ответить
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 4490
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01.03.2021 11:37 Ответить
А как же ЗЕдепутатам без высокооборотистых айкосов? Без них работать невозможно!
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01.03.2021 11:38 Ответить
"Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 3687 "Слуга народа" Арахамия внес в Раду правку о снижении акциза на стики для IQOS: бюджет может потерять до 3 млрд грн, - Плинский - Цензор.НЕТ 3343
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01.03.2021 11:42 Ответить
Так! Без айкосів вся рекрутингова діяльність з пошуку нових баб-да стати може!
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01.03.2021 15:33 Ответить
Стики, айкос... наркоманы что-ле.
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01.03.2021 11:41 Ответить
какие аргументы должны были звучать при обсуждении данной правки: бюджет переполнен? табачная отрасль на грани банкротства? ну шл.хи же, недешовые. расстрелять, всех у кого плюсик "за".
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01.03.2021 11:44 Ответить
Ти бесіду Арахама з Корнієм ще раз послухай. Ця бесіда - найяскравіший приклад аргументів Арахамії. Тут десь так-само: Лобісти розрахувалися з зеленими айкосом і бабами-да. Ось і все.
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01.03.2021 15:36 Ответить
Коассика жанра, - дебил дорвавшийся до власти живет по принципу, - "после нас, - хоть потоп!"
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01.03.2021 11:45 Ответить
ну айкоси ж найвеличніше чадить коли "баба да, баба да".
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01.03.2021 12:06 Ответить
Что об этом думают местные зебилята? "Слуга народу" Арахамія вніс у Раду правку про зниження акцизу на стіки для IQOS: бюджет може втратити до 3 млрд грн, - Плінський - Цензор.НЕТ 3846
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01.03.2021 12:14 Ответить
 
 