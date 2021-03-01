"Слуга народа" Бужанский поддержал отказ Зеленского дать Героя Украины Михаилу Мулику
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Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил, что ветеран дивизии "Галичина" прикарпатец Михаил Мулик не получит звание Героя Украины.
Об этмо парламентарий сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Как я и обещал, Героем Украины эсэсовцу не бывать. Народному депутату Савчук деликатно объяснили, что служба в частях ваффен-СС это не совсем то, за что в Украине присваивают звание Героя. И, в откровенно издевательской форме предложили предоставить какие-нибудь наградые материалы, описывающие подвиг, произведший на Савчук такое впечатление. Надеюсь, вопрос попыток героизации эсэсовцев из дивизии "Галичина", равно как и любых других, закрыт", - говорится в сообщении Бужанского.
Михаил Мулик - почетный гражданин Ивано-Франковска, последний комбатант дивизии СС "Галичина" в Ивано-Франковске, многолетний узник советских концлагерей, глава станицы Галицкого братства бывших воинов 1-й украинской дивизии Украинской Национальной Армии. Мулик умер 25 января 2020 года в Ивано-Франковске.
Как сообщало "Суспільне", ранее нардепы проголосовали за присвоение ветерану дивизии "Галичина" Мулику звания Героя Украины.
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Юрий Анатольевич22.08.2004[110]Орден Державы - За выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный трудПервый заместитель Министра топлива и энергетики Украины, Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», Киев
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С точки зрения Голодомора, ЛЮБЫЕ боевые действия украинцев против московских властей ОПРАВДАНЫ!!!
Слава Україниі!!!
Борис Давыдович24.08.2013[275]Орден Державы - За выдающийся личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность, высокий профессионализмНародный депутат Украины, г. Киев==Список Героев Украины
Но! Европа не поймет, будет скандал.
Украине надо опредаляться - или восстанавливать историческую справедливость и ссориться с Европой, или идти в ЕС и принять те же догмы (заблуждения) которые есть там.
уявляю собі таку картину: депутат кнессету Петренко підтримав відмову президента Ізраіля Харченка у нагородженні померлого ветерана Цахал.
Ні, не уявляю. Це навіть не фантастика, це - маячня.
А тепер запитання: чому такам сама маячня відбувається зараз в Україні?!
Хоча це титульні патріоти, нагородження яких мало б бути пріоритетним навіть раніше за ЦАХАЛ. Особисто для мене Михайло Мулик це герой, проте спірність ідеї нагородження для східняків, комуняк, анархистів, та інших російськомовних щелеп зрозуміла. Наші праві партії недопрацьовують по темі пропаганди та аргументів на користь дивізійників, якихось урочистих заходів по темі. Народу нічого не залишається крім вживання російської пропаганди, в якій (умовно) Галичина змальовується як зграя недолюдів, яка живцем їла дітей.