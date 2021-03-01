"Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику
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Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський повідомив, що ветеран дивізії "Галичина" прикарпатець Михайло Мулик не отримає звання Героя України.
Про це парламентар повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Як я і обіцяв, Героєм України есесівцю не бути. Народній депутатці Савчук делікатно пояснили, що служба в частинах ваффен-СС це не зовсім те, за що в Україні присвоюють звання Героя. І у відверто знущальній формі запропонували надати які-небудь нагородні матеріали, що описують подвиг, який здійснив на Савчук таке враження. Сподіваюся, питання спроб героїзації есесівців з дивізії "Галичина", так само як і будь-яких інших, закрито", - йдеться в повідомленні Бужанського.
Михайло Мулик - почесний громадянин Івано-Франківська, останній комбатант дивізії СС "Галичина" в Івано-Франківську, багаторічний в'язень радянських концтаборів, глава станиці Галицького братства колишніх вояків 1-ї української дивізії Української Національної Армії. Мулик помер 25 січня 2020 року в Івано-Франківську.
Як повідомляло "Суспільне", раніше нардепи проголосували за присвоєння ветерану дивізії "Галичина" Мулику звання Героя України.
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Юрий Анатольевич22.08.2004[110]Орден Державы - За выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный трудПервый заместитель Министра топлива и энергетики Украины, Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», Киев
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С точки зрения Голодомора, ЛЮБЫЕ боевые действия украинцев против московских властей ОПРАВДАНЫ!!!
Слава Україниі!!!
Борис Давыдович24.08.2013[275]Орден Державы - За выдающийся личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность, высокий профессионализмНародный депутат Украины, г. Киев==Список Героев Украины
Но! Европа не поймет, будет скандал.
Украине надо опредаляться - или восстанавливать историческую справедливость и ссориться с Европой, или идти в ЕС и принять те же догмы (заблуждения) которые есть там.
уявляю собі таку картину: депутат кнессету Петренко підтримав відмову президента Ізраіля Харченка у нагородженні померлого ветерана Цахал.
Ні, не уявляю. Це навіть не фантастика, це - маячня.
А тепер запитання: чому такам сама маячня відбувається зараз в Україні?!
Хоча це титульні патріоти, нагородження яких мало б бути пріоритетним навіть раніше за ЦАХАЛ. Особисто для мене Михайло Мулик це герой, проте спірність ідеї нагородження для східняків, комуняк, анархистів, та інших російськомовних щелеп зрозуміла. Наші праві партії недопрацьовують по темі пропаганди та аргументів на користь дивізійників, якихось урочистих заходів по темі. Народу нічого не залишається крім вживання російської пропаганди, в якій (умовно) Галичина змальовується як зграя недолюдів, яка живцем їла дітей.