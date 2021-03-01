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Герой України (252) Зеленський (17463) Бужанський (102)

"Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський повідомив, що ветеран дивізії "Галичина" прикарпатець Михайло Мулик не отримає звання Героя України.

Про це парламентар повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як я і обіцяв, Героєм України есесівцю не бути. Народній депутатці Савчук делікатно пояснили, що служба в частинах ваффен-СС це не зовсім те, за що в Україні присвоюють звання Героя. І у відверто знущальній формі запропонували надати які-небудь нагородні матеріали, що описують подвиг, який здійснив на Савчук таке враження. Сподіваюся, питання спроб героїзації есесівців з дивізії "Галичина", так само як і будь-яких інших, закрито", - йдеться в повідомленні Бужанського.

Михайло Мулик - почесний громадянин Івано-Франківська, останній комбатант дивізії СС "Галичина" в Івано-Франківську, багаторічний в'язень радянських концтаборів, глава станиці Галицького братства колишніх вояків 1-ї української дивізії Української Національної Армії. Мулик помер 25 січня 2020 року в Івано-Франківську.

Як повідомляло "Суспільне", раніше нардепи проголосували за присвоєння ветерану дивізії "Галичина" Мулику звання Героя України.

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Слуга народу Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Гитлер не дожил, щас не нарадуется на кацапских "внучков".
Одна кровь.
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01.03.2021 12:56
+33
Пан Мулик Герой України тільки тому, що він боровся проти московської сволоти яскравим представником якої є бужанський. І від того дасть йому звання зеленський чи не дасть нічого не зміниться бо Герої не вмирають.
Слава Україниі!!!
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01.03.2021 13:30
+31
надо было дать Героя деду хоть ради того что б мокша своими соплями подавилась
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01.03.2021 12:52
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Жаль ,дед заслужил.Забрали бы и литвина или у звягильского.
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01.03.2021 13:11 Відповісти
Meine Ehre heißt Treue! (нем. Моя честь - это верность) - девиз на клинках кинжалов СС и на пряжках ремней солдат и офицеров войск СС.
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01.03.2021 13:13 Відповісти
Є така наука ГРАФОЛОГІЯ.то думаю що спеціалісти дали висновок ,хто такий зеленський--непостійність і хитрожопий основна його риса
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01.03.2021 13:16 Відповісти
Предлагаю присвоить нашему Герою Мулику боевой орден Народного Героя Украины. Для этого согласия подонков и врагов Украины Зели и Бужанского не требуется. И цвета подходят...
"Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику - Цензор.НЕТ 3068
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01.03.2021 13:20 Відповісти
На бутилку, падаль кацапська.
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01.03.2021 15:11 Відповісти
свинособако, марш у конуру
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01.03.2021 15:15 Відповісти
Когда я таких уродов как ты с десяток-другой завалю, тогда и дадут. "Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику - Цензор.НЕТ 9991
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01.03.2021 16:38 Відповісти
Тем более, что звание Героя Украины имеют и такие подонки и враги Украины, как Татьяна Засуха - подруга Кучмихи и Кучмы, вор вышек своего имени Бойко, и много таких же пидлабузников власти
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01.03.2021 16:26 Відповісти
Мулик конечно не получит. А Бужанского пора (подвешивать за коки-наки) выгонять из ВР. Или будем ждать когда США за нас это сделает ?
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01.03.2021 13:21 Відповісти
Тоді всю СН треба виганяти. Там всі такі, просто одне із них саме тупе, щоб відкрито оголошувати свою антиукраїнську позицію.
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01.03.2021 13:37 Відповісти
Бойко
Юрий Анатольевич22.08.2004[110]Орден Державы - За выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный трудПервый заместитель Министра топлива и энергетики Украины, Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», Киев
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01.03.2021 13:22 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику - Цензор.НЕТ 4627

...
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01.03.2021 13:22 Відповісти
Бужанському! Вивчи історію України тупий малорос. Дивія "Галичина" налічувала більше 20 тисяч воїнів і мала всього 2 бойових зіткнення на території України, захищаючи Україну. А Червона армія у вересні 1939 року рпазом із есесовцями Німіччини напали на Польщу і Західну Україну і вбивали там з використанням важкої техніки і літаків мирних людей. Ще на боці есесовців воювала армія Власова, яка на паперах нараховувала біля мільйона бійців і офіцерів, а фактично було 600 тися і воювали по всій Україні та Європі. Таких підрозділів у московитів біло під сотню і воювали вони і в Україні і в Європі.
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01.03.2021 13:24 Відповісти
не у вивченні справа. у "з малаком матєрі", тобто прийняття.
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01.03.2021 14:35 Відповісти
А кроме того, до Второй мировой войне, Москва в Украине устроила Голодомор.
С точки зрения Голодомора, ЛЮБЫЕ боевые действия украинцев против московских властей ОПРАВДАНЫ!!!
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01.03.2021 17:46 Відповісти
Чого ти перед ними оправдовуєшся? У тій війні мала би перемогти Німеччина. І тоді у світі не було би такого бардака і загрози погибелі, до чого довели людство т.з. "пабєдітєлі" (янкі, кацапи, інглізи і примаз. до них жиди). Уже очевидно , що найбільшою трагедією ХХ сторіччя була поразка Німеччини у Другій світовій війні. Українці-дивізійники ще тоді це пречудово розуміли...
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01.03.2021 17:55 Відповісти
"Уже очевидно , що найбільшою трагедією ХХ сторіччя була поразка Німеччини у Другій світовій війні" - це дійсно так. Нещодавно довелося перекладати матеріали про WWII в Європі та останні тижні й дні Третього Райху. Про те, як звірствували переможці - як радянці, так і союзнички. Про те, як мерзота "бомбер" гаріс хизувався своїм величезним фотоальбомом у синій шкіряній палітурці з фотографіями стертих з лиця землі німецьких міст (а їх було аж 63). Про те, як німці в умовах багатократної переваги противника чинили героїчний опір і примудрялися завдавати контрударів. Про те, як після війни тварюка ейзенхауер заморив голодом 1,5млн. полонених німецьких солдатів ( Про це розповідається в книзі Джеймса Бака "Other Losses"). Вибачте на заяложеній фразі, серце кров'ю обливалося. До 1947 року союзнички, згідно до плану моргентау фактично морили голодом всю контрольовану ними частину Німеччини, і врятувало німців лише те, що почалася холодна війна і Заходу терміново знадобився бастіон проти Совка.
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01.03.2021 20:10 Відповісти
З дитинства чую фразу ми "зламали хребта нацизму". Але, кілька років тому потрапив на футбол у Дортмунді і зрозумів, що НЕ ЗЛАМАЛИ. Перемогли силою німецьку армію, задля справедливості треба сказати, що усім світом і силами в десять разів чисельнішими. Але - перемогли... розгромили. Саме в той час у Дортмунді йшов марш-демонстрація турків і арабів - тисячі, може десяток тисяч: верещать, махають прапорами, плакатами. А обабіч вулиці стояли кордони поліції - суворі такі легіні з палицями в руках і ... Гіммлером в очах. Варто було чорномазим перекинути автівку і розбити вітрину - була дана, м"яко кажучи "асиметрична" відповідь. Я маю відношення до медицини у т.ч. військової, тому мене то не особливо вразило, але "пересічні" були шоковані. "швидкі" вивозили демонстрантів штабелями. Націонал-соціалізм з німців не витравлений, він лише ... приспаний. Повернись Німеччина в часи Версаля - і все відродиться швидко і ефективно Доречі, як і теперішній наприв "чорноти" в Німеччину... Дякую.
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01.03.2021 21:16 Відповісти
Найбільшою трагедією була поразка Німетчини в Першій світовій. Не булоб поразки - небуло б Другої світової.
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01.03.2021 22:20 Відповісти
Саме в Другій світовій. Німеччина часів Першої світової була заражена вірусом марксизму і лібералізму: така гнила система ніколи не змогла б забезпечити порядок і розвиток у Європі. Саме і тільки Німецька держава часів Другої світової забезпечила би порядок і дисципліну у світі. Не були б зараз загаджені наші ріки і моря, вирубані і засрані ліси і поля, отруєне повітря і вода.Навіть у страшному сні ніхто не посмів би зробити ковбасу з гнилого м"яса, вирощеного на вітамінах і стероїдах, чи скидати фекалії в ріки і озера.. Чи щепити людей бракованими вакцинами... Чи красти у свого народу, чи... чи... чи. Світ не стояв би перед прірвою ядерної катастрофи, котра може статися любої миті, чи загрозою отруїтися у власних відходах. Німці, тим більше (прокляті, звісно) нацисти би до такого ніколи не допустили. Це зробили - довели Людство до межі погибелі саме "пабєдітєлі" - янкі, інглізи, кацапи з кукловодами жидами. Саме поразка Німеччини у Другій світовій була і залишається найбільшою трагедією людства ХХ (та і не тільки) сторіччя.
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02.03.2021 07:35 Відповісти
Ярема - з тобою все зрозуміло: типовий московитський провокатор, що маскується під українця. Мерзотник.
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02.03.2021 10:25 Відповісти
У вас молдаванів один почерк - коли мізки виснажуються зварганити щось розумне, прибігаєте до образ, матюків, звинувачень у москвофільстві. Цензор - то не ваш рівень, - учи матчасть і дебатуй по темі.
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02.03.2021 17:52 Відповісти
Не треба цьому юду нічого пояснювати. Воно просто тупо ненавидить все українське.
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01.03.2021 18:46 Відповісти
Пан Мулик Герой України тільки тому, що він боровся проти московської сволоти яскравим представником якої є бужанський. І від того дасть йому звання зеленський чи не дасть нічого не зміниться бо Герої не вмирають.
Слава Україниі!!!
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01.03.2021 13:30 Відповісти
👍
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01.03.2021 15:03 Відповісти
Бужа полный дурак. Воевать с мёртвыми даже ССовцами, это не по людски. Этот дед такая же жертва политиков как и сам бужанский. Но видать внутреннее гамно не даёт спокойно жить вот оно и лезет через рот.
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01.03.2021 13:31 Відповісти
А що доброго для України зробив цей бужанський? Воно таке ненависне до українців, аж трясця його трясе, може він хворий, чи то з молоком такой -сякой матєрі...
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02.03.2021 07:48 Відповісти
Не він, а воно. До речі, пам'ятаю, як антиукраїнська трясця в буквальному сенсі била в прямому ефірі такого собі бузину. Била так сильно, що ведучій (це, якщо мені не зраджує пам'ять, був Євген Кисільов) не на жарт перелякався. Мабуть та трясця дуже негативно впливала на організм бузини, тому він невдовзі зажмурився "Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику - Цензор.НЕТ 7851 .
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02.03.2021 09:10 Відповісти
Дейч
Борис Давыдович24.08.2013[275]Орден Державы - За выдающийся личный вклад в государственное строительство, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность, высокий профессионализмНародный депутат Украины, г. Киев==Список Героев Украины
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01.03.2021 13:32 Відповісти
Ну якщо московський щур бужанський вліз діда брудом обливати, то дід справжній Герой!
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01.03.2021 13:33 Відповісти
Цей депутатішка, більше ні коли не буде при владі... Цими діями це проросійське нікчемне чмо, ще раз показав всю свою гнилу російську сутність і цим ще більше понизив рейтинг корумпованого Зеленського і його слуг...
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01.03.2021 13:55 Відповісти
Дать Мулику Героя - это по-человечески и исторически правильно.
Но! Европа не поймет, будет скандал.
Украине надо опредаляться - или восстанавливать историческую справедливость и ссориться с Европой, или идти в ЕС и принять те же догмы (заблуждения) которые есть там.
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01.03.2021 14:01 Відповісти
Ніякого скандалу не буде,якщо куплені Путіним мерзоти в Європі,будуть локалізовані нашими упередженими інформаціями. Але не це важливо. Тов. Бужанський,як преданий російській брехливій пропаганді совкодроч та ненависник всього українського, теж знаходиться під пливом казок тов. Сталіна про "злих і плахіх бандєровцев" та "украінскіх есесовцев". Вся ця Огидна Брехня з його чорного рота говорить лише про одне,що цей гівн..юк є "корпоративним агентом" спецслужб Росії та ще декотрих в Сіоні, бо його болтовня брехлива так схожа на представника Сіону в Москві Якоба Кедмі та його таваріща-апологета "руцькой красной вєсни" прафєсара МГУ-У... Алєхадра Дугіна,ідеологічних друзів Путіна. Боротьба за спокій та державність в Україні триває.
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01.03.2021 15:06 Відповісти
накласть на бужанского и прочих дубинских. Вопрос простой - даем Героя деду который воевал в СС - получаем негодование Европы. У них это табу, никакая наша "упереджена информация" не поможет.
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01.03.2021 15:30 Відповісти
А на європу, батєнька, насрать. Немає європи. Є Халіфат.
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01.03.2021 20:12 Відповісти
Європа тримається разом, поки Франція і Германія союзники, але Макрон там як мікрон, усім верховодить Германія.
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02.03.2021 08:04 Відповісти
Пропоную за таку "турботу по безпеці" Украіни організувать медаль "За підлість та ненависть до врїнів-захисників України усіх епох" товаришу-судоплатовцу Бужанському Мерзоті Побєдоносовичу!
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01.03.2021 14:18 Відповісти
Зе-чмо
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01.03.2021 15:09 Відповісти
Всі хто боровся за незалежну і соборну Україну є її героями.
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01.03.2021 15:13 Відповісти
утопія
уявляю собі таку картину: депутат кнессету Петренко підтримав відмову президента Ізраіля Харченка у нагородженні померлого ветерана Цахал.
Ні, не уявляю. Це навіть не фантастика, це - маячня.
А тепер запитання: чому такам сама маячня відбувається зараз в Україні?!
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01.03.2021 15:44 Відповісти
Щось небагато бачив я нагороджень бійцям Іргуна загиблих при інциденті з Альталеною
Хоча це титульні патріоти, нагородження яких мало б бути пріоритетним навіть раніше за ЦАХАЛ. Особисто для мене Михайло Мулик це герой, проте спірність ідеї нагородження для східняків, комуняк, анархистів, та інших російськомовних щелеп зрозуміла. Наші праві партії недопрацьовують по темі пропаганди та аргументів на користь дивізійників, якихось урочистих заходів по темі. Народу нічого не залишається крім вживання російської пропаганди, в якій (умовно) Галичина змальовується як зграя недолюдів, яка живцем їла дітей.
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01.03.2021 23:44 Відповісти
Саме тому, що в нас не Верховна рада. а кнесет.
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02.03.2021 09:07 Відповісти
Что бы там не воняло зелёное дерьмо, а ситуация такова, что Мулик рано или поздно звание Героя получит, а всякие бужанские получат по именному фонарю...
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01.03.2021 16:11 Відповісти
Схаменіться, Мулику на тім світі бракує нагород? Треба було раніше (30 років) нагороджувати Героя, а не чекати його смерті. Взагалі це маячня, що відбувається наяву -- нагороджувати після смерті орденами і медалями, підвищувати звання, просувати по службі, давати звання народного артиста, лауреата, тощо. Краще дати сім'ї померлого матеріальну допомогу.
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02.03.2021 08:18 Відповісти
А катам из НКВД-КГБ по Бужанскому можно давать Героя Украины?
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01.03.2021 16:16 Відповісти
Например? Кому из НКВД-КГБ дали Героя Украины?
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02.03.2021 05:42 Відповісти
Наприклад, Жукову. Він нищив українців сотнями тисяч на догоду сталіну.
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02.03.2021 08:21 Відповісти
Прикольно. Когда это Жуков был Героем Украины? Союза - да. И не нужно приводить в пример совдеповских героев и их награды. Мы говорим о нашем времени. Считаю, Героя Украины нужно давать именно современным, реальным героям, а не вытаскивать из нафталина кому что нравится. Мало ребят воюет с рашкованами?
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02.03.2021 09:38 Відповісти
М. даки, одним словом
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01.03.2021 18:12 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику - Цензор.НЕТ 6865
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01.03.2021 20:47 Відповісти
"Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику - Цензор.НЕТ 9393
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01.03.2021 20:48 Відповісти
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