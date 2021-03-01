"Слуга народу" Бужанський підтримав відмову Зеленського дати Героя України Михайлу Мулику

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський повідомив, що ветеран дивізії "Галичина" прикарпатець Михайло Мулик не отримає звання Героя України.

Про це парламентар повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як я і обіцяв, Героєм України есесівцю не бути. Народній депутатці Савчук делікатно пояснили, що служба в частинах ваффен-СС це не зовсім те, за що в Україні присвоюють звання Героя. І у відверто знущальній формі запропонували надати які-небудь нагородні матеріали, що описують подвиг, який здійснив на Савчук таке враження. Сподіваюся, питання спроб героїзації есесівців з дивізії "Галичина", так само як і будь-яких інших, закрито", - йдеться в повідомленні Бужанського.

Михайло Мулик - почесний громадянин Івано-Франківська, останній комбатант дивізії СС "Галичина" в Івано-Франківську, багаторічний в'язень радянських концтаборів, глава станиці Галицького братства колишніх вояків 1-ї української дивізії Української Національної Армії. Мулик помер 25 січня 2020 року в Івано-Франківську.

Як повідомляло "Суспільне", раніше нардепи проголосували за присвоєння ветерану дивізії "Галичина" Мулику звання Героя України.

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