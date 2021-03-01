Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Начал работу сайт для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Каждый украинец может записаться в список ожидания.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об это шла речь на традиционном селекторном совещании.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, база присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами.
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что записаться на вакцинацию можно через приложение "Дія", портал "Дія", а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.
"Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной картой по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита", - рассказал он.
Отмечается, что Зеленский требует четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями относительно ускорения поставок вакцин.
"Наши военные должны получить прививку одними из первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - сказал президент.
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11 300, а Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.
Пожалуйста, подождите...
а индийским шмурдяком пусть шмаркля своих родаков и детей прививает..
А вообще, конечно, надо все же кого-то из власти вколоть, чтоб люди убедились, что...
- Пошел нах#й! - сказал Корниенко и быстро отступил на пять шагов назад.
- Да все нормально, - отмахнулся Зеленский, - я уже разработал четкий план. Эй, Юзик, тащите пациента!
В подсобке послышалась возня, и оттуда вывалились запыхавшиеся Юзик с Вирастюком. Оба были одеты в белые халаты и тащили под руки связанного Разумкова с зеленым кляпом во рту. Разумков извивался и кричал по-бабьи.
- И незачем так орать, - мягко сказал ему Зеленский. - Ты же сам хвалился, какой у тебя рейтинг доверия среди населения. Кому, как не тебе, убедить людей, что ковишидло - это "Астра-Зенека"... Снимите с него штаны кто-нибудь.
- Так в плечо же, вроде, - неуверенно возразил Степанов.
- В плечо, Степанов, - это для слабаков, - сказал Зеленский. - А это лидер народного доверия. Джерело: https://censor.net/ua/r3250128
Скільки коштує індійське шириво?
Коли будуть повернуті гроші за китайський фуфломіцин?
І що маємо? чергову брехню від звіздабола
Головним приницпом вакцинації є визначений термін її проведення.
Якщо це дійство розтягнути на 10 років, то ефективності від цього буде 0,0!!
А може краще "суд на саксофоні "- вдувати перзиденту побільше й видувати на публіку...
https://www.dialog.ua/ukraine/224812_1614591059