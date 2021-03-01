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Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский

Начал работу сайт для записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Каждый украинец может записаться в список ожидания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об это шла речь на традиционном селекторном совещании.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, база присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что записаться на вакцинацию можно через приложение "Дія", портал "Дія", а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

"Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной картой по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита", - рассказал он.

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Отмечается, что Зеленский требует четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями относительно ускорения поставок вакцин.

"Наши военные должны получить прививку одними из первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные не уменьшать количество вакцинированных", - сказал президент.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11 300, а Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них - военные медики.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
..равно как на рост благосостояния и надоев..
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01.03.2021 13:08
+6
То єсть, стабільно 90 чоловік повинні прививатись і в дощ і в бурю.
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01.03.2021 13:09
+6
Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5838
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01.03.2021 13:16
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Оно (ЗЕлёное дерьмо) не ширяется, оно нюхает
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01.03.2021 13:10 Ответить
а праздник или будни никак и не влияют на вакцинацию: пфайзером не делают прививок ни в буди, ни по праздникам Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7333
а индийским шмурдяком пусть шмаркля своих родаков и детей прививает..
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01.03.2021 13:13 Ответить
Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5838
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01.03.2021 13:16 Ответить
..равно как на рост благосостояния и надоев..
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01.03.2021 13:08 Ответить
То єсть, стабільно 90 чоловік повинні прививатись і в дощ і в бурю.
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01.03.2021 13:09 Ответить
Очень надеюсь что первый твой приговор будет за єтот ковишит...
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01.03.2021 13:11 Ответить
як тут не процитувати слова класика:
А вообще, конечно, надо все же кого-то из власти вколоть, чтоб люди убедились, что...
- Пошел нах#й! - сказал Корниенко и быстро отступил на пять шагов назад.
- Да все нормально, - отмахнулся Зеленский, - я уже разработал четкий план. Эй, Юзик, тащите пациента!
В подсобке послышалась возня, и оттуда вывалились запыхавшиеся Юзик с Вирастюком. Оба были одеты в белые халаты и тащили под руки связанного Разумкова с зеленым кляпом во рту. Разумков извивался и кричал по-бабьи.
- И незачем так орать, - мягко сказал ему Зеленский. - Ты же сам хвалился, какой у тебя рейтинг доверия среди населения. Кому, как не тебе, убедить людей, что ковишидло - это "Астра-Зенека"... Снимите с него штаны кто-нибудь.
- Так в плечо же, вроде, - неуверенно возразил Степанов.
- В плечо, Степанов, - это для слабаков, - сказал Зеленский. - А это лидер народного доверия. Джерело: https://censor.net/ua/r3250128
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01.03.2021 15:28 Ответить
Иди лучше вакцинируйся ! Может стране повезет ...
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01.03.2021 13:12 Ответить
ВАЗеленський, де сертифікована ВОЗ вакцина?
Скільки коштує індійське шириво?
Коли будуть повернуті гроші за китайський фуфломіцин?
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01.03.2021 13:12 Ответить
Доходы семьи Зеленского должны расти и выходные и в празничные дни!
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01.03.2021 13:12 Ответить
"Наши военные должны получить прививку одними из первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне." - Валодь, а Валодь, яка війна, ти вже її завершив у своїй порожній макітрі?
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01.03.2021 13:16 Ответить
а це створіння нещодавно обіцяло вакцинуватися разом із військовими.
І що маємо? чергову брехню від звіздабола
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01.03.2021 13:26 Ответить
Кошерность прививок гарантирована зеленой навозной мухой зе-зе .
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01.03.2021 13:16 Ответить
Вже неважно гроші спиждженіПраздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9598
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01.03.2021 13:17 Ответить
За три дня массовой вакцинации, массово вакцинировали 3000 человек. По тысячи в день. Это если прикинуть население Украины, да разделить на темпы вакцинации, то получается... получается... Короче, лет за 100 должны управиться. Турборежим однако!
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01.03.2021 13:19 Ответить
вчера 90 человек шмурдяком ширнулось.
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01.03.2021 13:40 Ответить
Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал поселок. А некоторых - и по два раза.
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01.03.2021 13:20 Ответить
віслюк, це - не вакцинація, це -чергове окозамилювання!
Головним приницпом вакцинації є визначений термін її проведення.
Якщо це дійство розтягнути на 10 років, то ефективності від цього буде 0,0!!
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01.03.2021 13:24 Ответить
"Суд в смартфоне", - Зеленский рассказал, как будет реформировать судебную систему Президент Владимир Зеленский публично раскрыл детали изменения в правовой системе, а также пояснил, как будет реформировать скандальную судебную систему Украины.

А може краще "суд на саксофоні "- вдувати перзиденту побільше й видувати на публіку...

https://www.dialog.ua/ukraine/224812_1614591059
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01.03.2021 13:33 Ответить
 
 