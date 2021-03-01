Свята та вихідні не мають впливати на вакцинацію, - Зеленський

Розпочав роботу сайт для запису на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19. Кожен українець може записатися в список очікування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, база надісланих заявок дозволить чітко організувати логістику і в максимально стислі терміни забезпечити людей безпечними вакцинами.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна через додаток "Дія", портал "Дія", а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

"Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту", – розповів він.

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Глава держави вимагає чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин. Він також порушив питання стосовно того, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19.

"Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих", – сказав Президент.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300, а Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що на цей час вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них – військові медики.