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Свята та вихідні не мають впливати на вакцинацію, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Свята та вихідні не мають впливати на вакцинацію, - Зеленський

Розпочав роботу сайт для запису на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19. Кожен українець може записатися в список очікування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, база надісланих заявок дозволить чітко організувати логістику і в максимально стислі терміни забезпечити людей безпечними вакцинами.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна через додаток "Дія", портал "Дія", а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

"Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту", – розповів він.

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Глава держави вимагає чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин. Він також порушив питання стосовно того, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19.

"Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих", – сказав Президент.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300, а Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що на цей час вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них – військові медики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
..равно как на рост благосостояния и надоев..
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01.03.2021 13:08
+6
То єсть, стабільно 90 чоловік повинні прививатись і в дощ і в бурю.
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01.03.2021 13:09
+6
Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5838
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01.03.2021 13:16
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Оно (ЗЕлёное дерьмо) не ширяется, оно нюхает
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01.03.2021 13:10 Відповісти
а праздник или будни никак и не влияют на вакцинацию: пфайзером не делают прививок ни в буди, ни по праздникам Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7333
а индийским шмурдяком пусть шмаркля своих родаков и детей прививает..
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01.03.2021 13:13 Відповісти
Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5838
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01.03.2021 13:16 Відповісти
..равно как на рост благосостояния и надоев..
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01.03.2021 13:08 Відповісти
То єсть, стабільно 90 чоловік повинні прививатись і в дощ і в бурю.
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01.03.2021 13:09 Відповісти
Очень надеюсь что первый твой приговор будет за єтот ковишит...
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01.03.2021 13:11 Відповісти
як тут не процитувати слова класика:
А вообще, конечно, надо все же кого-то из власти вколоть, чтоб люди убедились, что...
- Пошел нах#й! - сказал Корниенко и быстро отступил на пять шагов назад.
- Да все нормально, - отмахнулся Зеленский, - я уже разработал четкий план. Эй, Юзик, тащите пациента!
В подсобке послышалась возня, и оттуда вывалились запыхавшиеся Юзик с Вирастюком. Оба были одеты в белые халаты и тащили под руки связанного Разумкова с зеленым кляпом во рту. Разумков извивался и кричал по-бабьи.
- И незачем так орать, - мягко сказал ему Зеленский. - Ты же сам хвалился, какой у тебя рейтинг доверия среди населения. Кому, как не тебе, убедить людей, что ковишидло - это "Астра-Зенека"... Снимите с него штаны кто-нибудь.
- Так в плечо же, вроде, - неуверенно возразил Степанов.
- В плечо, Степанов, - это для слабаков, - сказал Зеленский. - А это лидер народного доверия. Джерело: https://censor.net/ua/r3250128
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01.03.2021 15:28 Відповісти
Иди лучше вакцинируйся ! Может стране повезет ...
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01.03.2021 13:12 Відповісти
ВАЗеленський, де сертифікована ВОЗ вакцина?
Скільки коштує індійське шириво?
Коли будуть повернуті гроші за китайський фуфломіцин?
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01.03.2021 13:12 Відповісти
Доходы семьи Зеленского должны расти и выходные и в празничные дни!
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01.03.2021 13:12 Відповісти
"Наши военные должны получить прививку одними из первых, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне." - Валодь, а Валодь, яка війна, ти вже її завершив у своїй порожній макітрі?
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01.03.2021 13:16 Відповісти
а це створіння нещодавно обіцяло вакцинуватися разом із військовими.
І що маємо? чергову брехню від звіздабола
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01.03.2021 13:26 Відповісти
Кошерность прививок гарантирована зеленой навозной мухой зе-зе .
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01.03.2021 13:16 Відповісти
Вже неважно гроші спиждженіПраздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9598
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01.03.2021 13:17 Відповісти
За три дня массовой вакцинации, массово вакцинировали 3000 человек. По тысячи в день. Это если прикинуть население Украины, да разделить на темпы вакцинации, то получается... получается... Короче, лет за 100 должны управиться. Турборежим однако!
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01.03.2021 13:19 Відповісти
вчера 90 человек шмурдяком ширнулось.
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01.03.2021 13:40 Відповісти
Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал поселок. А некоторых - и по два раза.
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01.03.2021 13:20 Відповісти
віслюк, це - не вакцинація, це -чергове окозамилювання!
Головним приницпом вакцинації є визначений термін її проведення.
Якщо це дійство розтягнути на 10 років, то ефективності від цього буде 0,0!!
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01.03.2021 13:24 Відповісти
"Суд в смартфоне", - Зеленский рассказал, как будет реформировать судебную систему Президент Владимир Зеленский публично раскрыл детали изменения в правовой системе, а также пояснил, как будет реформировать скандальную судебную систему Украины.

А може краще "суд на саксофоні "- вдувати перзиденту побільше й видувати на публіку...

https://www.dialog.ua/ukraine/224812_1614591059
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01.03.2021 13:33 Відповісти
 
 