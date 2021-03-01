Свята та вихідні не мають впливати на вакцинацію, - Зеленський
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Розпочав роботу сайт для запису на вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19. Кожен українець може записатися в список очікування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, база надісланих заявок дозволить чітко організувати логістику і в максимально стислі терміни забезпечити людей безпечними вакцинами.
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна через додаток "Дія", портал "Дія", а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
"Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту", – розповів він.
Глава держави вимагає чіткого плану вакцинації та продовження перемовин з виробниками щодо пришвидшення постачання вакцин. Він також порушив питання стосовно того, що свята не мають вплинути на процес щеплення проти COVID-19.
"Наші військові мають отримати щеплення серед перших, і в зоні проведення ООС вихідних немає, тому що не буває вихідних на війні. Отже, вакцинація має проходити планово, так, щоб військові були серед перших, і щоб у святкові та вихідні дні не зменшувати кількість вакцинованих", – сказав Президент.
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що за допомогою мобільних бригад до кінця поточного тижня можна збільшити кількість щеплень до 11 300, а Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що на цей час вже вакциновано 208 військовослужбовців, 178 з них – військові медики.
Будь ласка, зачекайте...
а индийским шмурдяком пусть шмаркля своих родаков и детей прививает..
А вообще, конечно, надо все же кого-то из власти вколоть, чтоб люди убедились, что...
- Пошел нах#й! - сказал Корниенко и быстро отступил на пять шагов назад.
- Да все нормально, - отмахнулся Зеленский, - я уже разработал четкий план. Эй, Юзик, тащите пациента!
В подсобке послышалась возня, и оттуда вывалились запыхавшиеся Юзик с Вирастюком. Оба были одеты в белые халаты и тащили под руки связанного Разумкова с зеленым кляпом во рту. Разумков извивался и кричал по-бабьи.
- И незачем так орать, - мягко сказал ему Зеленский. - Ты же сам хвалился, какой у тебя рейтинг доверия среди населения. Кому, как не тебе, убедить людей, что ковишидло - это "Астра-Зенека"... Снимите с него штаны кто-нибудь.
- Так в плечо же, вроде, - неуверенно возразил Степанов.
- В плечо, Степанов, - это для слабаков, - сказал Зеленский. - А это лидер народного доверия. Джерело: https://censor.net/ua/r3250128
Скільки коштує індійське шириво?
Коли будуть повернуті гроші за китайський фуфломіцин?
І що маємо? чергову брехню від звіздабола
Головним приницпом вакцинації є визначений термін її проведення.
Якщо це дійство розтягнути на 10 років, то ефективності від цього буде 0,0!!
А може краще "суд на саксофоні "- вдувати перзиденту побільше й видувати на публіку...
https://www.dialog.ua/ukraine/224812_1614591059