Самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ перестала вещать на оккупированный Крым: не смогли оплатить услуги провайдера, - Ислямов

Сегодня 1 марта 2021 года перестала вещать на Крым самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ.

Об этом сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не смогли оплатить вещание на Крым провайдеру услуг. Это второе отключения радиостанции за всю ее 15 летнюю историю существования. Первый раз радиостанция была выключена из эфира "русскими" в Крыму, но в сентябре 2015 года восстановила своё вещание благодаря поддержке украинского государства, украинского народа и лично Мустафы ага. Председатель Меджлиса - Рефат ага Чубаров в 2015 году ходил со мной по всем государственным кабинетам Украины за ручку и объяснял чиновникам важность восстановления вещания на оккупированный Крым!! Сегодня для нашей редакции чёрный понедельник, но знаете что? Мы не сложим руки на груди, мы дальше будем бороться, бороться за Крым, бороться до самой Победы", - рассказал Ислямов.

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