Самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ перестала вещать на оккупированный Крым: не смогли оплатить услуги провайдера, - Ислямов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня 1 марта 2021 года перестала вещать на Крым самая первая крымскотатарская радиостанция Мейдан ФМ.
Об этом сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не смогли оплатить вещание на Крым провайдеру услуг. Это второе отключения радиостанции за всю ее 15 летнюю историю существования. Первый раз радиостанция была выключена из эфира "русскими" в Крыму, но в сентябре 2015 года восстановила своё вещание благодаря поддержке украинского государства, украинского народа и лично Мустафы ага. Председатель Меджлиса - Рефат ага Чубаров в 2015 году ходил со мной по всем государственным кабинетам Украины за ручку и объяснял чиновникам важность восстановления вещания на оккупированный Крым!! Сегодня для нашей редакции чёрный понедельник, но знаете что? Мы не сложим руки на груди, мы дальше будем бороться, бороться за Крым, бороться до самой Победы", - рассказал Ислямов.
Пожалуйста, подождите...
Если люди так яростно возмущаются на "отсутствие господдержки" - значит, они должны знать эту радиостанцию и теперь, в ее отсутствие, они не смогут получить свой любимый контент. Разве не так?
Тут публика такая. Я это понял еще тогда когда тут рвали дупу "Надю Савченко в президенты!", а я скромно, в очень обтекаемой форме выражал сомнения в ее адекватности и меня моментально банили за "контрреволюцию".
Кстати, все активы у него на российское гражданство.
Ислямов, Чубаров и Джемилев любят очень много просить и еще больше говорить о своих наполеоновских планах. Из самого запоминающегося - диверсии на керченской переправе, идентификация "каждого автомобиля", который въезжает по мосту в Крым, крымско-татарский батальон, "Марш на Крым". По каждому из этих пунктов было помпезное объявление и потом тишина - разве что от Марша отмазались, мол, карантин, опасно (идти колонной на вооруженных кацапских погранцов не опасно, а вот коронавирус прям ужас, ага).
И во всем вашем опусе вы допускаете одну фундаментальную ошибку - считаете, что я осуждаю за балабольство и бездействие ВЕСЬ крымско-татарский народ. А это далеко не так - я назвала конкретные фамилии.
В чем противоречие? В том, что Вы не умеете строить логические цепочки? Ну так это не моя проблема, а Ваша. Оружие никто не "требовал". Его просили выдать для СОВМЕСТНОЙ с украинскими военными защиты Крыма. Акция протеста (под зданием парламента) не была единственной. А разошлись они из-за того, что Чубарову рассказали о готовящейся провокации с использованием оружия.
По поводу допросов и 1000... Вы хоть понимаете, какую чушь несете??? Они ПОЛНОСТЬЮ отрезаны от материка и рассчитывать на помощь извне не могут. Оружия у них тоже нет. Это Вам не Чечня, где можно было совершать нападения на расеянских военных, а потом уходить на территорию Грузии. Здесь такой фокус не пройдет. Их очень легко "закрыть" в горах, где затем всех перестрелять как куропаток.
Я Вам совету. не писать глупостей. Вы АБСОЛЮТНО вне контекста.
И, отчасти соглашусь, что подрыв опор - был чуть ли не единственным действенным актом, пусть и запоздалым. Кацапы уже через неделю начали подключать "энергохвост", который спроектировали и начинали строить чуть ли не за год до подрыва. А если бы опоры упали в 2014-м? И Ислямов был там далеко не единственным участником, там и ПС был и другие организации
А де ж Зе "мєротворєц" зі своєю платформою...
С АТР та же фигня...Зеленые ублюдки!