РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14517 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
2 665 39
вакцина (3815) Зеленский (16563) Минздрав (4828) Степанов Максим (2061)

Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично

Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, первым публично вакцину получит он, потом президент Владимир Зеленский.

"Сегодня были внесены изменения в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность  публично вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины", - заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Праздники и выходные не должны влиять на вакцинацию, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
только как мы проверим шо им действительно колят индийский шмурдяк, а не физ раствор? Никак...
показать весь комментарий
01.03.2021 13:55
+16
Откуда мы узнаем, что это вацина, а не герыч?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:54
+16
потерпевший вiслюк уже сдавал анализы "публично". кацапский Евролб всё обставит "как надо".
показать весь комментарий
01.03.2021 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Откуда мы узнаем, что это вацина, а не герыч?
показать весь комментарий
01.03.2021 13:54 Ответить
Ти шо, недовіряєш найвеличнішому? Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 6104
показать весь комментарий
01.03.2021 13:58 Ответить
кажуть, колишніх наркоманів не буває)
показать весь комментарий
01.03.2021 14:23 Ответить
потерпевший вiслюк уже сдавал анализы "публично". кацапский Евролб всё обставит "как надо".
показать весь комментарий
01.03.2021 13:54 Ответить
только как мы проверим шо им действительно колят индийский шмурдяк, а не физ раствор? Никак...
показать весь комментарий
01.03.2021 13:55 Ответить
а еще есть видосик с утапливаемыми баянами . (шприцами пардон.) Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 4246
показать весь комментарий
01.03.2021 14:00 Ответить
с иглами на пружинке хотел сказать...
показать весь комментарий
01.03.2021 14:01 Ответить
типа как бутофорский нож?
Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 3713
показать весь комментарий
01.03.2021 14:02 Ответить
да..бегает такой ролик в темах про вакцинацию..а я не хотел искать спасибо.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:04 Ответить
Нема вам, хлопцы, веры. Получится очередной видосик-гундосик. Даже дети уверены, что уколют вам не то, что степанов от индийских шаманов привез. Расхлебывайте вашу политику тотальной брехни.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:59 Ответить
РЕКОМЕНДУЮ. ЮТУБ - Віталій Портніков у підсумковій програмі ВЕЛИКІ НОВИНИ з Тарасом Березовцем 28 лютого. В останній день зими , у неділю.
показать весь комментарий
01.03.2021 13:59 Ответить
а анализы он, наконец, сдаст публично, или "как всегда"?
показать весь комментарий
01.03.2021 14:07 Ответить
та он уже анализы на наркоту сдавал публично...
показать весь комментарий
01.03.2021 14:07 Ответить
Пусть Зетварь сначала сдаст анализы на наркоту.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:08 Ответить
Раньше люди собирались на публичную казнь. Теперь на публичную вакцинацию. Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 4604
показать весь комментарий
01.03.2021 14:08 Ответить
Зеля после прививки индийским шмурдяком:
Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 2332
показать весь комментарий
01.03.2021 14:09 Ответить
Постановочные прививки не отражают действительности. 🥴
показать весь комментарий
01.03.2021 14:12 Ответить
Вколоть им Спутник.
Хуже не будет
показать весь комментарий
01.03.2021 14:13 Ответить
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вколят или витаминку или настоящую вакцину,а не индийскую подделку
показать весь комментарий
01.03.2021 14:13 Ответить
Бл....яяя,как эта показуха уже достала! Совок был есть и будет жить! P.S. Поверю только тогда когда неЗеПрээзиденту укол зделает лично путин!Ну или письков.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:19 Ответить
Легко)) Ворон ворону глаз не выклюет.
А они - два дружбана навек.
Скоро Зедебил опять поедет к х.уйлу на гастроли.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:24 Ответить
В стране за вчера вакцинировали 90 человек (если не врут). Учитывая что МОЗ создало 60 мобильных бригад по получается по полтора отловленных на бригаду Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 998 !!! (с)

Вакцинация закончилась едва начавшись...(с)
показать весь комментарий
01.03.2021 14:23 Ответить
сказали бы, что это ширка, так очереди бы стояли
показать весь комментарий
01.03.2021 14:25 Ответить
поговори с любым толковым врачем и он тебе обьяснит что от вирусов вакцин НЕТУ в природе!
показать весь комментарий
01.03.2021 16:17 Ответить
после вакцинации , при повторном заражении после любой вакцины смертность растет в РАЗЫ !!! и об этом молчат..
показать весь комментарий
01.03.2021 16:15 Ответить
вот если бы они новичком прививались, было бы просто офигенно У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно - Цензор.НЕТ 7959
показать весь комментарий
01.03.2021 14:25 Ответить
Як писав один мудрий чоловік, повіримо, якщо плісняву провакцинує Уляна Супрун, особисто.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:30 Ответить
Видно,Березу читали У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно - Цензор.НЕТ 5992
"....Так вот, репутация CoviShield ниже плинтуса и власти её надо спасать. Я увидел идею как это сделать. Для того, чтоб интенсивно популяризовать CoviShield и понизить недоверие к этому средству надо провести массовую публичную вакцинацию всех властьимущих. Не ждать, когда Pfizer приедет, а колоть им CoviShield. Завтра Зеленский с женой и родителями на камеру колются именно этим средством. Перед этим у них замеряют антитела, а потом их уже замеряют после укола. Это делается, чтоб люди не подумали, что Зеленским укололи глюкозу, а не CoviShield. Затем все тоже самое делается со Шмыгалем, Степановым, всеми без исключения сотрудниками МОЗ и их родственниками. Затем весь Кабмин и вся фракция "Слуга народа". И тоже с родственниками. Ведь они же заявляют, что CoviShield - это хорошее и безопасное средств, а они нам так дороги, что надо о них позаботиться. Вот и проверим. А для чистоты эксперта часть флакона будет колоться чиновнику, часть обычному гражданину. И все это в прямом эфире. Я даже готов стать независимым экспертом и подтвердить, что именно будут вкалывать представителям власти и их родителям.

Так когда начинаем, Владимир Зеленский? Или все не так хорошо, как рассказывают ваши говорящие головы?"
показать весь комментарий
01.03.2021 14:42 Ответить
За такой откат можно вакцинироваться 3 раза на день. Всеми доступными, даже тройным одеколоном, наладить производство не так сложно.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:54 Ответить
Перший раз в історії України !!! Заради того щоб вколоти людині фізрощин міняють національний план вакцинації !!!)))
показать весь комментарий
01.03.2021 15:06 Ответить
Давайте без цирка а? Я прошлый раз насмотрелся как это чучело анализы сдавало! Еще пока порох за ним бегал, тот чудил как мог. Ну ладно, порох хоть в сравнении вывел его начистую воду, а теперь нам покажут сладкую картинку.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:21 Ответить
Ось це шпагат! Коли вони брехали? Коли заявляли, що захворіли ковідом, або тепер, коли "прищеплюються" від ковіда? Якщо хворіли ковідом насправді, то в організмі повинні були виробитися антитіла, тоді навіщо ще щеплення? У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно - Цензор.НЕТ 7162

Для довідки.
"Щеплення - це введення в організм речовини, яка розпізнається імунною системою як збудник інфекційного захворювання, в результаті чого розвивається імунна відповідь, яка в свою чергу веде до вироблення антитіл, що нейтралізують збудник при повторному проникненні."
показать весь комментарий
01.03.2021 15:46 Ответить
Пардон, а зачем Зеле прививаться, если он переболел короной?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:04 Ответить
Дак Буба ж якобьі переболел короной... В больнице с Ярмаком лежал... Нельзя его вакцинировать. Или не болел?) Изображал жертву для просевшего рейтинга...
показать весь комментарий
01.03.2021 16:13 Ответить
 
 