Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично
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Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации, чтобы президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники могли публично сделать прививку от коронавируса.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, первым публично вакцину получит он, потом президент Владимир Зеленский.
"Сегодня были внесены изменения в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность публично вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины", - заявил Степанов.
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+17 Підлога Маккартні
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+16 Valery Greff
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баянами. (шприцами пардон.)
Хуже не будет
А они - два дружбана навек.
Скоро Зедебил опять поедет к х.уйлу на гастроли.
Вакцинация закончилась едва начавшись...(с)
"....Так вот, репутация CoviShield ниже плинтуса и власти её надо спасать. Я увидел идею как это сделать. Для того, чтоб интенсивно популяризовать CoviShield и понизить недоверие к этому средству надо провести массовую публичную вакцинацию всех властьимущих. Не ждать, когда Pfizer приедет, а колоть им CoviShield. Завтра Зеленский с женой и родителями на камеру колются именно этим средством. Перед этим у них замеряют антитела, а потом их уже замеряют после укола. Это делается, чтоб люди не подумали, что Зеленским укололи глюкозу, а не CoviShield. Затем все тоже самое делается со Шмыгалем, Степановым, всеми без исключения сотрудниками МОЗ и их родственниками. Затем весь Кабмин и вся фракция "Слуга народа". И тоже с родственниками. Ведь они же заявляют, что CoviShield - это хорошее и безопасное средств, а они нам так дороги, что надо о них позаботиться. Вот и проверим. А для чистоты эксперта часть флакона будет колоться чиновнику, часть обычному гражданину. И все это в прямом эфире. Я даже готов стать независимым экспертом и подтвердить, что именно будут вкалывать представителям власти и их родителям.
Так когда начинаем, Владимир Зеленский? Или все не так хорошо, как рассказывают ваши говорящие головы?"
Для довідки.
"Щеплення - це введення в організм речовини, яка розпізнається імунною системою як збудник інфекційного захворювання, в результаті чого розвивається імунна відповідь, яка в свою чергу веде до вироблення антитіл, що нейтралізують збудник при повторному проникненні."