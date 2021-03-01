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На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

На портале

На портале государственных услуг онлайн "Дія" появилась запись в лист ожидания на вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Дія".

В описании услуги отмечается, что запись производится в лист ожидания вакцинации от коронавируса. После записи гражданин получит уведомление о доступной записи на вакцинацию. Сообщается, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.

Для записи необходимо авторизоваться на портале или с помощью личного ключа, либо с помощью BankID или MobileID и подтвердить или предоставить персональные данные, выбрать населенный пункт, где планируется проходить вакцинацию.

Также записаться на вакцинацию можно по телефону контакт-центра Минздрава по вопросам COVID-19: 0800 60 20 19 или у семейного врача.

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Топ комментарии
+7
Я дарю свою вакцыну любому кто голосовал за слуг и Главного пастуха.
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01.03.2021 14:19
+6
Сча ломанутся... Серваки лягут.
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01.03.2021 14:18
+4
Нету никакой записи у меня.
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01.03.2021 14:24
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торопись, народ, покупай живопись...
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01.03.2021 14:17 Ответить
как только увижу там фамилию ляшко и степанова - сразу запишусь)
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01.03.2021 14:17 Ответить
Сча ломанутся... Серваки лягут.
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01.03.2021 14:18 Ответить
А можливість вибору вакцини там є?
Якщо немає, прошу підтримати мою петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/113804
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01.03.2021 14:19 Ответить
Я дарю свою вакцыну любому кто голосовал за слуг и Главного пастуха.
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01.03.2021 14:19 Ответить
На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1615 На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1615 На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1615
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01.03.2021 14:20 Ответить
Нету никакой записи у меня.
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01.03.2021 14:24 Ответить
А у меня и этой говнодии нет...и не будет... На порталі "Дія" з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3624
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01.03.2021 14:47 Ответить
+1
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01.03.2021 22:25 Ответить
НУ И КОГО НА КАКОЕ ЧИСЛО ЗАПИСЬ ?
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01.03.2021 14:26 Ответить
кто первый сзади
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01.03.2021 16:04 Ответить
Брехня. Нет там ничего. Проверял в 16:45.
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01.03.2021 16:45 Ответить
...всё есть ..но установите Дию на ноутбук или планшет. В смартфоне урезанная форма.
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01.03.2021 22:46 Ответить
Следующий шаг - штрафовать неколотых.
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01.03.2021 17:49 Ответить
 
 