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На порталі "Дія" з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На порталі

На порталі державних послуг онлайн "Дія" з'явився запис у лист очікування на вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Дія".

В описі послуги зазначається, що запис проводиться у лист очікування вакцинації проти коронавірусу. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступність запису на вакцинацію. Повідомляється, що попередній запис у лист очікування не є записом до лікаря.

Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID або MobileID і підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де має проходити вакцинація.

Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

Також читайте: У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Я дарю свою вакцыну любому кто голосовал за слуг и Главного пастуха.
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01.03.2021 14:19
+6
Сча ломанутся... Серваки лягут.
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01.03.2021 14:18
+4
Нету никакой записи у меня.
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01.03.2021 14:24
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торопись, народ, покупай живопись...
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01.03.2021 14:17 Відповісти
как только увижу там фамилию ляшко и степанова - сразу запишусь)
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01.03.2021 14:17 Відповісти
Сча ломанутся... Серваки лягут.
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01.03.2021 14:18 Відповісти
А можливість вибору вакцини там є?
Якщо немає, прошу підтримати мою петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/113804
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01.03.2021 14:19 Відповісти
Я дарю свою вакцыну любому кто голосовал за слуг и Главного пастуха.
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01.03.2021 14:19 Відповісти
На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1615 На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1615 На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19 - Цензор.НЕТ 1615
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01.03.2021 14:20 Відповісти
Нету никакой записи у меня.
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01.03.2021 14:24 Відповісти
А у меня и этой говнодии нет...и не будет... На порталі "Дія" з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3624
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01.03.2021 14:47 Відповісти
+1
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01.03.2021 22:25 Відповісти
НУ И КОГО НА КАКОЕ ЧИСЛО ЗАПИСЬ ?
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01.03.2021 14:26 Відповісти
кто первый сзади
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01.03.2021 16:04 Відповісти
Брехня. Нет там ничего. Проверял в 16:45.
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01.03.2021 16:45 Відповісти
...всё есть ..но установите Дию на ноутбук или планшет. В смартфоне урезанная форма.
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01.03.2021 22:46 Відповісти
Следующий шаг - штрафовать неколотых.
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01.03.2021 17:49 Відповісти
 
 