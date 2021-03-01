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Новости Политика Украины
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финансирование (1702) НАПК (1164) Слуга народа (2547)

НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК остановило госфинансирование

Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них парламентская партия "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК выявило признаки уголовных нарушений в отчетах таких 3 политических партий: "Конгресс украинских националистов" - ст. 159-1, ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УКУ), "Блок Вилкула" Украинская перспектива" - ст. 159-1 УК, "Слуга народа" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК (в отчетах за два отчетных периода)", - говорится в сообщении.

Соответствующие материалы НАПК направит в Национальную полицию.

В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Рукожопы - рукожопы во всём НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах - Цензор.НЕТ 7741
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01.03.2021 15:03
+2
Подився одну із статей, що інкрімінують Слузі
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем …

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - ...
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, - ...
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Що це Корнієнку та Арахамії від 7 до 12?
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01.03.2021 15:16
+1
А що ви хотіли від послідовників однопальцевого гравця на роялі?
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01.03.2021 15:05
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Рукожопы - рукожопы во всём НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах - Цензор.НЕТ 7741
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01.03.2021 15:03 Ответить
А що ви хотіли від послідовників однопальцевого гравця на роялі?
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01.03.2021 15:05 Ответить
последышей НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах - Цензор.НЕТ 4585
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01.03.2021 15:05 Ответить
Так, на клятій це звучить більш кАнкрєтно)
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01.03.2021 15:15 Ответить
Це лише чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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01.03.2021 16:03 Ответить
В НАЗК також в тренді "рукожопства" - в тих звітах про виявлені порушення також є помилки. Наприклад, в них поломаний калькулятор - сальдо на початок (3 + млн.) + кредит по рахунку (8,3 млн.) - дебет по рахунку (8,2 млн) = 0 грн. НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу" через порушення у звітах - Цензор.НЕТ 5698
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01.03.2021 16:46 Ответить
эээ... шо за дела? давайте порешаем? нам без бабосов никак..))
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01.03.2021 15:06 Ответить
Вообще-то, финансирование партий должно осуществляться только тем, кто прошел в Раду! Может, пор наказывать тех, кто нарушает закон?
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01.03.2021 15:10 Ответить
А финансирование в конвертах от Игоря Валерьевича не остановили? Ну слава Богу, а то у слуг уже аж ладошки вспотели...
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01.03.2021 15:14 Ответить
"Чтоб ти жил на одну зарплату !!" !!!!))))
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01.03.2021 16:02 Ответить
Подився одну із статей, що інкрімінують Слузі
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем …

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - ...
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, - ...
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Що це Корнієнку та Арахамії від 7 до 12?
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01.03.2021 15:16 Ответить
 
 