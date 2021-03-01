НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу" через порушення у звітах
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Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в звітах 11 політичних партій. Серед них парламентська партія "Слуга народу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у звітах таких 3 політичних партій: "Конгрес українських націоналістів" - ст. 159-1, ст. 175 Кримінального кодексу України (ККУ), "Блок Вілкула "Українська перспектива" - ст. 159-1 КК, "Слуга народу" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 і ч. 5 ст. 191 КК (у звітах за два звітні періоди)", - йдеться в повідомленні.
Відповідні матеріали НАЗК направить до Національної поліції.
У зв'язку з виявленими порушеннями наказом глави НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу".
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