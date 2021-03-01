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НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу" через порушення у звітах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК зупинило держфінансування

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в звітах 11 політичних партій. Серед них парламентська партія "Слуга народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

НАЗК виявило ознаки кримінальних порушень у звітах таких 3 політичних партій: "Конгрес українських націоналістів" - ст. 159-1, ст. 175 Кримінального кодексу України (ККУ), "Блок Вілкула "Українська перспектива" - ст. 159-1 КК, "Слуга народу" - ст. 159-1, ч. 5 ст. 366 і ч. 5 ст. 191 КК (у звітах за два звітні періоди)", - йдеться в повідомленні.

Відповідні матеріали НАЗК направить до Національної поліції.

У зв'язку з виявленими порушеннями наказом глави НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Рукожопы - рукожопы во всём НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах - Цензор.НЕТ 7741
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01.03.2021 15:03
+2
Подився одну із статей, що інкрімінують Слузі
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем …

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - ...
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, - ...
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Що це Корнієнку та Арахамії від 7 до 12?
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01.03.2021 15:16
+1
А що ви хотіли від послідовників однопальцевого гравця на роялі?
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01.03.2021 15:05
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Рукожопы - рукожопы во всём НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах - Цензор.НЕТ 7741
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01.03.2021 15:03 Відповісти
А що ви хотіли від послідовників однопальцевого гравця на роялі?
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01.03.2021 15:05 Відповісти
последышей НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" из-за нарушений в отчетах - Цензор.НЕТ 4585
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01.03.2021 15:05 Відповісти
Так, на клятій це звучить більш кАнкрєтно)
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01.03.2021 15:15 Відповісти
Це лише чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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01.03.2021 16:03 Відповісти
В НАЗК також в тренді "рукожопства" - в тих звітах про виявлені порушення також є помилки. Наприклад, в них поломаний калькулятор - сальдо на початок (3 + млн.) + кредит по рахунку (8,3 млн.) - дебет по рахунку (8,2 млн) = 0 грн. НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу" через порушення у звітах - Цензор.НЕТ 5698
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01.03.2021 16:46 Відповісти
эээ... шо за дела? давайте порешаем? нам без бабосов никак..))
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01.03.2021 15:06 Відповісти
Вообще-то, финансирование партий должно осуществляться только тем, кто прошел в Раду! Может, пор наказывать тех, кто нарушает закон?
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01.03.2021 15:10 Відповісти
А финансирование в конвертах от Игоря Валерьевича не остановили? Ну слава Богу, а то у слуг уже аж ладошки вспотели...
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01.03.2021 15:14 Відповісти
"Чтоб ти жил на одну зарплату !!" !!!!))))
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01.03.2021 16:02 Відповісти
Подився одну із статей, що інкрімінують Слузі
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем …

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - ...
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, - ...
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Що це Корнієнку та Арахамії від 7 до 12?
показати весь коментар
01.03.2021 15:16 Відповісти
 
 