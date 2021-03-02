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Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко

Украинские платежные системы, которые не обращают внимания на рисковые операции со стороны неверифицированных пользователей, фактически становятся соучастниками их преступлений. Попустительство платежными системами в таких ситуациях должно выявляться регулятором - Национальным банком Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя сюжет канала ICTV "Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм канал? Эксперимент "Чрезвычайных новостей"".

В сюжете говорится, что анонимные Telegram-каналы продают наркотики, используя для расчета электронные кошельки платежных систем типа GlobalMoney.

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 Гаврилечко подчеркнул, что платежная система и обслуживающий ее банк должны отслеживать и блокировать рисковые операции.

"Безусловно, отслеживать операции, которые попадают под критерий рисковых, платежные системы обязаны. Вместе с банками, с которыми они работают (GlobalMoney работает с "Банком Альянс"). Но для урегулирования этого вопроса нужно вносить изменения в действующее законодательство. Здесь нужны комплексные меры, с разных сторон. С одной стороны, по линии Нацбанка, Минфина и Госфинмониторинга, с другой стороны - от участников рынка", - отметил экономист.

Он напомнил, что это не первый скандал, в который попадают украинские платежные системы из-за необязательной верификации электронных кошельков.

"Напомню, в декабре прошлого года Украинская ассоциация платежных систем (УАПС) выступила с заявлением, что если подозрения прокуратуры в отношении GlobalMoney подтвердятся, то Ассоциация исключит ее из своих рядов. Если будет понятно, что руководство компании этому способствовало. В данном случае, насколько я знаю, еще идет проверка их по линии Нацбанка. Давайте подождем результатов. Если платежная система не обращала внимания на рисковые операции, это будет выявлено", - убежден Гаврилечко.

Действительно, украинские платежные системы не впервые попадают в скандалы из-за сервиса электронных кошельков, а GlobalMoney в связи с этим даже фигурирует в ряде уголовных производств об уклонении от уплаты налогов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Бла бла бла, их волнуют не каналы продающие наркоту, а тот факт что они не могут получить долю с каждой продажи. Точно так же, как айкос прикрываясь смертностью подростков от вейпа, вытеснил его, дабы люди курили "здоровые" сигареты) а не травились вейпом. Лучше всего наличка, а т опри помощи карт все все знают, а вот хрен вам с маслом!
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01.03.2021 15:16
+1
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 9528
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01.03.2021 15:13
+1
Украина страдает из-за дураков во власти!
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 8662
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01.03.2021 15:31
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Людей вытесняют обратно в кеш. Аймаладца! Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 5798
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01.03.2021 15:12 Ответить
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 9528
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01.03.2021 15:13 Ответить
Сразу вспомнил рекламу...
"А моно .....?"
"Моно!"
"А моно .....?"
"Всё моно!"
Куда-то исчезли в последнее время.
Уже не моно.
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01.03.2021 15:14 Ответить
Бла бла бла, их волнуют не каналы продающие наркоту, а тот факт что они не могут получить долю с каждой продажи. Точно так же, как айкос прикрываясь смертностью подростков от вейпа, вытеснил его, дабы люди курили "здоровые" сигареты) а не травились вейпом. Лучше всего наличка, а т опри помощи карт все все знают, а вот хрен вам с маслом!
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01.03.2021 15:16 Ответить
Там тоже не всё хорошо:

Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 5326
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01.03.2021 15:34 Ответить
Оу, да это трагедия просто, древнегреческая)
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01.03.2021 15:37 Ответить
Украина страдает из-за дураков во власти!
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 8662
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01.03.2021 15:31 Ответить
Гаврилечко Юрій
Член «незалежного пулу експертів» ІНПОЛІТ, члени якого часто фігурують у піарних статтях на користь тих чи інших політиків.У ЗМІ фігурує також як економічний експерт Фонду суспільної безпеки (ФСБ) (згідно з державним реєстром, керівником є Василь Стадник), експерт Центру аналізу економічної політики (у державних реєстрах відсутній).
У своїх коментарях та виступах піарить Юлію Тимошенко та Сергія Таруту (який напередодні першого туру зняв кандидатуру на її користь), а також Віктора Медведчука.
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01.03.2021 15:55 Ответить
После попыток реформирования ГИОЦ, всяческих киевэнерго, водоканалов и киевгазов в конце прошлого и начале нынешнего года (процесс еще не завершился) практически все население Киева попало в заложники сомнительных дельцов, которые деньги получили, но дальнейшей ответственности за них не несут, потому что "Законом это не оговорено", так что ребята, ждите , что ваша оплата ЖКХ с ноября месяца бесследно исчезнет без права на апелляцию - на нет и суда нет.
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01.03.2021 18:27 Ответить
и куда смотрит Национальный банк...

https://terminovo.te.ua/news/38038/

http://bug.org.ua/news/u-luts-ku-zatrymaly-bandu-iaka-zbuvala-narkotyky-cherez-internet-456360/

https://news.pn/ru/criminal/236997
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02.03.2021 11:14 Ответить
 
 