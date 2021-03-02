Українські платіжні системи можуть постраждати через ризикові операції, - Гаврилечко

Українські платіжні системи, які не звертають уваги на ризикові операції з боку неверифікованих користувачів, фактично стають співучасниками їхніх злочинів. Потурання платіжними системами в таких ситуаціях має виявлятися регулятором - Національним банком України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи сюжет каналу ICTV "Скільки коштує замовити наркотики через телеграм канал? Експеримент "Надзвичайних новин"".

У сюжеті йдеться, що анонімні Telegram-канали продають наркотики, використовуючи для розрахунку електронні гаманці платіжних систем типу GlobalMoney.

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Гаврилечко наголосив, що платіжна система і банк, що її обслуговує, мають відстежувати і блокувати ризикові операції.

"Безумовно, відстежувати операції, які потрапляють під критерій ризикових, платіжні системи зобов'язані. Разом з банками, з якими вони працюють (GlobalMoney працює з "Банком Альянс"). Але для врегулювання цього питання потрібно вносити зміни в чинне законодавство. Тут потрібні комплексні заходи, з різних боків. З одного боку, за лінією Нацбанку, Мінфіну та Держфінмоніторингу, з іншого боку, - від учасників ринку", - зазначив економіст.

Він нагадав, що це не перший скандал, в який потрапляють українські платіжні системи через необов'язкову верифікацію електронних гаманців.

"Нагадаю, в грудні минулого року Українська асоціація платіжних систем (УАПС) виступила із заявою, що якщо підозри прокуратури щодо GlobalMoney підтвердяться, то Асоціація вилучить її зі своїх лав. Якщо буде зрозуміло, що керівництво компанії цьому сприяло. У цьому випадку, наскільки я знаю, ще йде перевірка їх за лінією Нацбанку. Почекаймо результатів. Якщо платіжна система не звертала уваги на ризикові операції, це буде виявлено", - переконаний Гаврилечко.

Справді, українські платіжні системи не вперше потрапляють у скандали через сервіс електронних гаманців, а GlobalMoney у зв'язку з цим навіть фігурує в низці кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків.

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