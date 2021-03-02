УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13954 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
3 123 10
НБУ (1443) платіжні системи (32) електронні гроші (10) Telegram (54)

Українські платіжні системи можуть постраждати через ризикові операції, - Гаврилечко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Українські платіжні системи можуть постраждати через ризикові операції, - Гаврилечко

Українські платіжні системи, які не звертають уваги на ризикові операції з боку неверифікованих користувачів, фактично стають співучасниками їхніх злочинів. Потурання платіжними системами в таких ситуаціях має виявлятися регулятором - Національним банком України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи сюжет каналу ICTV "Скільки коштує замовити наркотики через телеграм канал? Експеримент "Надзвичайних новин"".

У сюжеті йдеться, що анонімні Telegram-канали продають наркотики, використовуючи для розрахунку електронні гаманці платіжних систем типу GlobalMoney.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ

Гаврилечко наголосив, що платіжна система і банк, що її обслуговує, мають відстежувати і блокувати ризикові операції.

"Безумовно, відстежувати операції, які потрапляють під критерій ризикових, платіжні системи зобов'язані. Разом з банками, з якими вони працюють (GlobalMoney працює з "Банком Альянс"). Але для врегулювання цього питання потрібно вносити зміни в чинне законодавство. Тут потрібні комплексні заходи, з різних боків. З одного боку, за лінією Нацбанку, Мінфіну та Держфінмоніторингу, з іншого боку, - від учасників ринку", - зазначив економіст.

Він нагадав, що це не перший скандал, в який потрапляють українські платіжні системи через необов'язкову верифікацію електронних гаманців.

"Нагадаю, в грудні минулого року Українська асоціація платіжних систем (УАПС) виступила із заявою, що якщо підозри прокуратури щодо GlobalMoney підтвердяться, то Асоціація вилучить її зі своїх лав. Якщо буде зрозуміло, що керівництво компанії цьому сприяло. У цьому випадку, наскільки я знаю, ще йде перевірка їх за лінією Нацбанку. Почекаймо результатів. Якщо платіжна система не звертала уваги на ризикові операції, це буде виявлено", - переконаний Гаврилечко.

Справді, українські платіжні системи не вперше потрапляють у скандали через сервіс електронних гаманців, а GlobalMoney у зв'язку з цим навіть фігурує в низці кримінальних проваджень про ухилення від сплати податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ пропонує дозволити знімати готівку з карток у касах магазинів

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Бла бла бла, их волнуют не каналы продающие наркоту, а тот факт что они не могут получить долю с каждой продажи. Точно так же, как айкос прикрываясь смертностью подростков от вейпа, вытеснил его, дабы люди курили "здоровые" сигареты) а не травились вейпом. Лучше всего наличка, а т опри помощи карт все все знают, а вот хрен вам с маслом!
показати весь коментар
01.03.2021 15:16
+1
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 9528
показати весь коментар
01.03.2021 15:13
+1
Украина страдает из-за дураков во власти!
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 8662
показати весь коментар
01.03.2021 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людей вытесняют обратно в кеш. Аймаладца! Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 5798
показати весь коментар
01.03.2021 15:12 Відповісти
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 9528
показати весь коментар
01.03.2021 15:13 Відповісти
Сразу вспомнил рекламу...
"А моно .....?"
"Моно!"
"А моно .....?"
"Всё моно!"
Куда-то исчезли в последнее время.
Уже не моно.
показати весь коментар
01.03.2021 15:14 Відповісти
Бла бла бла, их волнуют не каналы продающие наркоту, а тот факт что они не могут получить долю с каждой продажи. Точно так же, как айкос прикрываясь смертностью подростков от вейпа, вытеснил его, дабы люди курили "здоровые" сигареты) а не травились вейпом. Лучше всего наличка, а т опри помощи карт все все знают, а вот хрен вам с маслом!
показати весь коментар
01.03.2021 15:16 Відповісти
Там тоже не всё хорошо:

Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 5326
показати весь коментар
01.03.2021 15:34 Відповісти
Оу, да это трагедия просто, древнегреческая)
показати весь коментар
01.03.2021 15:37 Відповісти
Украина страдает из-за дураков во власти!
Украинские платежные системы могут пострадать из-за рисковых операций, - Гаврилечко - Цензор.НЕТ 8662
показати весь коментар
01.03.2021 15:31 Відповісти
Гаврилечко Юрій
Член «незалежного пулу експертів» ІНПОЛІТ, члени якого часто фігурують у піарних статтях на користь тих чи інших політиків.У ЗМІ фігурує також як економічний експерт Фонду суспільної безпеки (ФСБ) (згідно з державним реєстром, керівником є Василь Стадник), експерт Центру аналізу економічної політики (у державних реєстрах відсутній).
У своїх коментарях та виступах піарить Юлію Тимошенко та Сергія Таруту (який напередодні першого туру зняв кандидатуру на її користь), а також Віктора Медведчука.
показати весь коментар
01.03.2021 15:55 Відповісти
После попыток реформирования ГИОЦ, всяческих киевэнерго, водоканалов и киевгазов в конце прошлого и начале нынешнего года (процесс еще не завершился) практически все население Киева попало в заложники сомнительных дельцов, которые деньги получили, но дальнейшей ответственности за них не несут, потому что "Законом это не оговорено", так что ребята, ждите , что ваша оплата ЖКХ с ноября месяца бесследно исчезнет без права на апелляцию - на нет и суда нет.
показати весь коментар
01.03.2021 18:27 Відповісти
и куда смотрит Национальный банк...

https://terminovo.te.ua/news/38038/

http://bug.org.ua/news/u-luts-ku-zatrymaly-bandu-iaka-zbuvala-narkotyky-cherez-internet-456360/

https://news.pn/ru/criminal/236997
показати весь коментар
02.03.2021 11:14 Відповісти
 
 