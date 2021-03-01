Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности" № 1187-IX, который Верховная Рада приняла третьего февраля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, то документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращение пожаров в природных экосистемах, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Так, возрастают размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте; за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подписанный закон позволит принимать эффективные и системные меры по защите природных экосистем от пожаров, повысит эффективность государственного контроля, усилит ответственность в этой сфере, что будет способствовать минимизации количества и масштабов пожаров.

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