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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности" № 1187-IX, который Верховная Рада приняла третьего февраля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, то документ направлен на усиление защиты окружающей среды, предотвращение пожаров в природных экосистемах, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Так, возрастают размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте; за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подписанный закон позволит принимать эффективные и системные меры по защите природных экосистем от пожаров, повысит эффективность государственного контроля, усилит ответственность в этой сфере, что будет способствовать минимизации количества и масштабов пожаров.

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Автор: Богдан Гуньковський
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ща пожарники начнут щемить бизнес))) а горит все только государственное
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01.03.2021 15:47 Ответить
У кого то сегодня праздник! Догадайтесь у кого! А пожаров все равно меньше не будет просто будут платить больше!
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01.03.2021 15:49 Ответить
А нахрена вообще "повышать эффективность государственного контроля"?!
В совке вонючем уже пожила...
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01.03.2021 15:58 Ответить
СЭС вы где? кто там ещё по списку? Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП - Цензор.НЕТ 5659
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01.03.2021 16:14 Ответить
Скоро очереди инспекторов будут стоять у дверей бизнеса. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП - Цензор.НЕТ 7780 У каждого дети будут учиться на инспектора
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01.03.2021 16:16 Ответить
Зеленский, с рисованным дипломом папиной бурсы, рассуждает о пожарной безопасности, конституциональных основах государства... Иди лучше вакцинируйся ! Может стране повезет.. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП - Цензор.НЕТ 4988
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01.03.2021 16:22 Ответить
На кожному об'єкті (навіть орендованому суб'єктом господарювання приміщенні до 300 кв м) завжди буде з сотню порушень правил пожежної безпеки. І тут нічого не зробиш - правила дуже детально прописані. Можливо треба визначити за які порушення штрафувати, а за які попереджувати? Під час перевірок підприємці будуть зачинятися і ховатися це факт.
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01.03.2021 20:05 Ответить
 
 