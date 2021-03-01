Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав

Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от коронавируса для Украины, получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.

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