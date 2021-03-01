Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Общество
Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от коронавируса для Украины, получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии.
Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.
Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.
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+22 Rostyslav Komarnytsky
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Чисті руки - не є.
Багнотв мізках - беріть не хочу!
- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двоики. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалю, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница...
- Ты понимаыеш Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА я и живу.
Чому б це?
В яку ціну обійшлася одна доза вакцини, українському платнику податків???
с маленького да отсосать...
1%
мало????
питання, питання... "...3 січня Індія затвердила версію під назвою Covishield, виготовлену Інститутом сироватки крові в Індії. Covishield складатиме значну частину вакцин, що розповсюджуються Covax серед країн із середнім та низьким рівнем доходу."
хоп... а тут і Crown Agents
Crown Agents COVAX Implementation Specialist Jobs in South Sudan , COVAX Implementation Specialist , був і Linkedin, але вакансія вже зайнята... ...закупляє? Чи використовує COVAX?