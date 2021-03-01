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Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав

Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от коронавируса для Украины, получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.

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Топ комментарии
+22
Я правильно розумію, що чим щпюа більшу ціну домовитися посередник, тим більше він отримає? Тобто тим більше грошей припаде на той один відсоток? Тепер зрозуміло, чому не найкраща вакцина виявилася чи не найдорожчою.
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01.03.2021 16:54
+18
Арифметика от зебилов: китайский шмурдяк по 3$ + 1% = 18$ Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506
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01.03.2021 17:04
+9
Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6671 . Борьба с коррупцией набрала невиданных оборотов .
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01.03.2021 16:54
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Правила форума Совет форумчан
А посередників 10 і кожен бере все вищий та вищий %
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01.03.2021 16:53 Ответить
Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6671 . Борьба с коррупцией набрала невиданных оборотов .
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01.03.2021 16:54 Ответить
Я правильно розумію, що чим щпюа більшу ціну домовитися посередник, тим більше він отримає? Тобто тим більше грошей припаде на той один відсоток? Тепер зрозуміло, чому не найкраща вакцина виявилася чи не найдорожчою.
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01.03.2021 16:54 Ответить
Элементарно,Ватсон
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01.03.2021 16:57 Ответить
Гениально !
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01.03.2021 16:57 Ответить
Совість - не є.
Чисті руки - не є.
Багнотв мізках - беріть не хочу!
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01.03.2021 18:14 Ответить
Встречаются два одноклассника. Новыи русский, и простой советский инженер.
- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двоики. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалю, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница...
- Ты понимаыеш Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА я и живу.
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01.03.2021 16:58 Ответить
😅
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01.03.2021 17:22 Ответить
А в Минздраве все тупоылые калеки? Сами договор заключить не в состоянии? На хрена тогда они нужны? В качестве говорящих голов?
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01.03.2021 17:02 Ответить
Арифметика от зебилов: китайский шмурдяк по 3$ + 1% = 18$ Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506
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01.03.2021 17:04 Ответить
Витренко Кобелевская практика даёт плоды ягоды. И это так действуют наши "ОТ НАРОДА", а представьте себе сколько можно огрести ДИРЕКТОРУ БАНКНОТНОЙ фабрики. Тем более он производитель всех наших богатств. У меня складывается впечатление что вся эта пи-добратия родственики Гепы. Гонять напёрстки и дурить НАРОД это их призвание. Может пора популярным органам заняться статаками этих осло-бов и "попросить судью" дать пропорциональный срок каждому и с конфискацией. Что бы по выходе, если доживёт, трусы состояли из латок на латках.
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01.03.2021 17:09 Ответить
тыць *******.
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01.03.2021 17:12 Ответить
Фанаты ЗЕ, скажите, а без посредников ни как нельзя? Напрямую? Воришка Степашка лично договаривается с производителем. Впрочем это из области ненаучной фантастики.
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01.03.2021 17:15 Ответить
А які саме послуги надають посередники? Доставка? Логістика? Контроль якості? Митне чи ще якесь оформлення?
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01.03.2021 17:20 Ответить
Доречі, 1 відсоток з 1 млрд. = 10 млн. Це так, ні за що начебто "посередникам" які зареєструвалися всього 3 місяці назад, які до фармацептики не мали раніше відношення
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01.03.2021 17:22 Ответить
а зачем посредник?
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01.03.2021 17:30 Ответить
Що ви пхаєте відсотки, коли невідома сума??? Аферисти ******...
В яку ціну обійшлася одна доза вакцини, українському платнику податків???
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01.03.2021 17:35 Ответить
Коли стане відомо, що вакцину брали по 3$, а продають лікарням, наприклад, по 10$, а це скоро стане відомо, то виявиться, що різниця у 7$ - це зовсім не 1%. Вони тоді будуть казати, що посередників, насправді, набагато більше, і брали вони не по 1%.
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01.03.2021 20:47 Ответить
Коли стане відомо, за яку суму Україна придбала вакцину, Індія о#уїє...
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01.03.2021 20:51 Ответить
Хотілося б, щоб Індія не лише о#уїла, а й посадила тих своїх індійських чиновників, які одержали вірогідний відкат. Але ж наші пацани не заключають контракти, не упевнишись, що це буде утаємничено.
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01.03.2021 21:00 Ответить
"Краун Эйджентс Лимитед" - все офшоры забиты подобными "лимитедами",нетрудно догадаться кто за этими шарашками стоит
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01.03.2021 17:36 Ответить
Я би вначале ще ГЛОБАЛ добавіл би шоб звучало!
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01.03.2021 17:58 Ответить
Посредник 1%, а 99% Степанов с Зеленкиным в Оман вывели. А вместо вакцинации, Степанов еще и индийскую вакцину в Украине испытывает на украинцах. Так что там все 150%
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01.03.2021 17:41 Ответить
А на прямую ***** Народа бы не продали? Так и сказали, у пфайзер, бритов или китайцев, "Мы напрямую с правительством не работаем! Идите к посредникам! Хотите купить с первоисточника, покапайте только через наши прокладки!"
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01.03.2021 17:44 Ответить
Ну да.. И 30% от общей стоимости...
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01.03.2021 18:01 Ответить
калымские пид@ры...
с маленького да отсосать...
1%
мало????
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01.03.2021 18:01 Ответить
НАБУ не бачить коррупції?
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01.03.2021 18:12 Ответить
И как же в таком важном деле без посредника??? Министры ведь тоже кушать хотят.
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01.03.2021 18:53 Ответить
Во всей Европе договаривались о прямых поставках непосредственно через правительство. Только ЗЕ-власть через мутного офшорного посредника.
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01.03.2021 19:23 Ответить
Во Зебилы барыги !!! Сколько раз говорить что вакцины(любые) дают только по договору правительствам (любой страны) и посредники в этой связке ИСКЛЮЧЕНЫ !!! от слова СОВСЕМ ! Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8919
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01.03.2021 19:25 Ответить
"Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от коронавируса для Украины, получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии."Источник: https://censor.net/ru/n3250783
питання, питання... "...3 січня Індія затвердила версію під назвою Covishield, виготовлену Інститутом сироватки крові в Індії. Covishield складатиме значну частину вакцин, що розповсюджуються Covax серед країн із середнім та низьким рівнем доходу."
хоп... а тут і Crown Agents
Crown Agents COVAX Implementation Specialist Jobs in South Sudan , COVAX Implementation Specialist , був і Linkedin, але вакансія вже зайнята... Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8787 ...закупляє? Чи використовує COVAX?
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01.03.2021 21:46 Ответить
 
 