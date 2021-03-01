Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ
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Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини проти коронавірусу для України, отримує за свої послуги 1% від вартості закупленої партії.
Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти 2021 є "Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", - сказали у відомстві.
Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, спрямовується і на відшкодування вартості логістичних послуг.
Топ коментарі
+22 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар01.03.2021 16:54
+18 Zelya Vsyo
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+9 Envoy
показати весь коментар01.03.2021 16:54
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Будь ласка, зачекайте...
Чисті руки - не є.
Багнотв мізках - беріть не хочу!
- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двоики. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалю, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница...
- Ты понимаыеш Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА я и живу.
Чому б це?
В яку ціну обійшлася одна доза вакцини, українському платнику податків???
с маленького да отсосать...
1%
мало????
питання, питання... "...3 січня Індія затвердила версію під назвою Covishield, виготовлену Інститутом сироватки крові в Індії. Covishield складатиме значну частину вакцин, що розповсюджуються Covax серед країн із середнім та низьким рівнем доходу."
хоп... а тут і Crown Agents
Crown Agents COVAX Implementation Specialist Jobs in South Sudan , COVAX Implementation Specialist , був і Linkedin, але вакансія вже зайнята... ...закупляє? Чи використовує COVAX?