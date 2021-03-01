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Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ

Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини проти коронавірусу для України, отримує за свої послуги 1% від вартості закупленої партії.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти 2021 є "Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", - сказали у відомстві.

Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, спрямовується і на відшкодування вартості логістичних послуг.

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Топ коментарі
+22
Я правильно розумію, що чим щпюа більшу ціну домовитися посередник, тим більше він отримає? Тобто тим більше грошей припаде на той один відсоток? Тепер зрозуміло, чому не найкраща вакцина виявилася чи не найдорожчою.
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01.03.2021 16:54
+18
Арифметика от зебилов: китайский шмурдяк по 3$ + 1% = 18$ Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506
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01.03.2021 17:04
+9
Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6671 . Борьба с коррупцией набрала невиданных оборотов .
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01.03.2021 16:54
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А посередників 10 і кожен бере все вищий та вищий %
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01.03.2021 16:53 Відповісти
Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6671 . Борьба с коррупцией набрала невиданных оборотов .
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01.03.2021 16:54 Відповісти
Я правильно розумію, що чим щпюа більшу ціну домовитися посередник, тим більше він отримає? Тобто тим більше грошей припаде на той один відсоток? Тепер зрозуміло, чому не найкраща вакцина виявилася чи не найдорожчою.
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01.03.2021 16:54 Відповісти
Элементарно,Ватсон
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01.03.2021 16:57 Відповісти
Гениально !
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01.03.2021 16:57 Відповісти
Совість - не є.
Чисті руки - не є.
Багнотв мізках - беріть не хочу!
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01.03.2021 18:14 Відповісти
Встречаются два одноклассника. Новыи русский, и простой советский инженер.
- Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двоики. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалю, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница...
- Ты понимаыеш Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю ее за 3000 баксов. Вот на эти два ПРОЦЕНТА я и живу.
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01.03.2021 16:58 Відповісти
😅
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01.03.2021 17:22 Відповісти
А в Минздраве все тупоылые калеки? Сами договор заключить не в состоянии? На хрена тогда они нужны? В качестве говорящих голов?
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01.03.2021 17:02 Відповісти
Арифметика от зебилов: китайский шмурдяк по 3$ + 1% = 18$ Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506 Посредник получит 1% на закупке COVID-вакцин для Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5506
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01.03.2021 17:04 Відповісти
Витренко Кобелевская практика даёт плоды ягоды. И это так действуют наши "ОТ НАРОДА", а представьте себе сколько можно огрести ДИРЕКТОРУ БАНКНОТНОЙ фабрики. Тем более он производитель всех наших богатств. У меня складывается впечатление что вся эта пи-добратия родственики Гепы. Гонять напёрстки и дурить НАРОД это их призвание. Может пора популярным органам заняться статаками этих осло-бов и "попросить судью" дать пропорциональный срок каждому и с конфискацией. Что бы по выходе, если доживёт, трусы состояли из латок на латках.
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01.03.2021 17:09 Відповісти
тыць *******.
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01.03.2021 17:12 Відповісти
Фанаты ЗЕ, скажите, а без посредников ни как нельзя? Напрямую? Воришка Степашка лично договаривается с производителем. Впрочем это из области ненаучной фантастики.
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01.03.2021 17:15 Відповісти
А які саме послуги надають посередники? Доставка? Логістика? Контроль якості? Митне чи ще якесь оформлення?
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01.03.2021 17:20 Відповісти
Доречі, 1 відсоток з 1 млрд. = 10 млн. Це так, ні за що начебто "посередникам" які зареєструвалися всього 3 місяці назад, які до фармацептики не мали раніше відношення
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01.03.2021 17:22 Відповісти
а зачем посредник?
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01.03.2021 17:30 Відповісти
Що ви пхаєте відсотки, коли невідома сума??? Аферисти ******...
В яку ціну обійшлася одна доза вакцини, українському платнику податків???
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01.03.2021 17:35 Відповісти
Коли стане відомо, що вакцину брали по 3$, а продають лікарням, наприклад, по 10$, а це скоро стане відомо, то виявиться, що різниця у 7$ - це зовсім не 1%. Вони тоді будуть казати, що посередників, насправді, набагато більше, і брали вони не по 1%.
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01.03.2021 20:47 Відповісти
Коли стане відомо, за яку суму Україна придбала вакцину, Індія о#уїє...
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01.03.2021 20:51 Відповісти
Хотілося б, щоб Індія не лише о#уїла, а й посадила тих своїх індійських чиновників, які одержали вірогідний відкат. Але ж наші пацани не заключають контракти, не упевнишись, що це буде утаємничено.
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01.03.2021 21:00 Відповісти
"Краун Эйджентс Лимитед" - все офшоры забиты подобными "лимитедами",нетрудно догадаться кто за этими шарашками стоит
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01.03.2021 17:36 Відповісти
Я би вначале ще ГЛОБАЛ добавіл би шоб звучало!
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01.03.2021 17:58 Відповісти
Посредник 1%, а 99% Степанов с Зеленкиным в Оман вывели. А вместо вакцинации, Степанов еще и индийскую вакцину в Украине испытывает на украинцах. Так что там все 150%
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01.03.2021 17:41 Відповісти
А на прямую ***** Народа бы не продали? Так и сказали, у пфайзер, бритов или китайцев, "Мы напрямую с правительством не работаем! Идите к посредникам! Хотите купить с первоисточника, покапайте только через наши прокладки!"
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01.03.2021 17:44 Відповісти
Ну да.. И 30% от общей стоимости...
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01.03.2021 18:01 Відповісти
калымские пид@ры...
с маленького да отсосать...
1%
мало????
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01.03.2021 18:01 Відповісти
НАБУ не бачить коррупції?
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01.03.2021 18:12 Відповісти
И как же в таком важном деле без посредника??? Министры ведь тоже кушать хотят.
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01.03.2021 18:53 Відповісти
Во всей Европе договаривались о прямых поставках непосредственно через правительство. Только ЗЕ-власть через мутного офшорного посредника.
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Во Зебилы барыги !!! Сколько раз говорить что вакцины(любые) дают только по договору правительствам (любой страны) и посредники в этой связке ИСКЛЮЧЕНЫ !!! от слова СОВСЕМ ! Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8919
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01.03.2021 19:25 Відповісти
"Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от коронавируса для Украины, получает за свои услуги 1% от стоимости закупленной партии."Источник: https://censor.net/ru/n3250783
питання, питання... "...3 січня Індія затвердила версію під назвою Covishield, виготовлену Інститутом сироватки крові в Індії. Covishield складатиме значну частину вакцин, що розповсюджуються Covax серед країн із середнім та низьким рівнем доходу."
хоп... а тут і Crown Agents
Crown Agents COVAX Implementation Specialist Jobs in South Sudan , COVAX Implementation Specialist , був і Linkedin, але вакансія вже зайнята... Посередник отримає 1% на закупівлю COVID-вакцин для України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8787 ...закупляє? Чи використовує COVAX?
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01.03.2021 21:46 Відповісти
 
 