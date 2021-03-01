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Лукашенко присвоил своему старшему сыну звание генерал-майора

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко присвоил своему старшему сыну звание генерал-майора

Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении ряда воинских званий белорусским силовикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Среди вышеупомянутых указов значится также и документ о присвоении Виктору Лукашенко очередного воинского звания генерал-майора запаса.

Отметим, что Виктор Лукашенко является старшим сыном белорусского узурпатора. 45-летний Виктор был помощником президента Белоруссии с 2005 года. Сегодня же Лукашенко освободил сына от должности помощника президента Белоруссии в связи с его переходом его на выборную должность.

26 февраля 2021 года он сменил на посту президента Национального олимпийского комитета Белоруссии отца, который был президентом НОК с мая 1997 года. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+41
с присвоением ордена болотного выхухоля первой степени?
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01.03.2021 17:35
+21
Это какой та ******* стыд !!!
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01.03.2021 17:59
+19
Лукашенко присвоил своему старшему сыну звание генерал-майора - Цензор.НЕТ 8667
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01.03.2021 17:47
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Зачем мелочиться,уже сразу маршала надо давать...Чисто какое то бумбу-юмбу африканское...
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01.03.2021 21:50 Ответить
Ще і вуса дав поносити.
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01.03.2021 22:18 Ответить
Вот по человечески не желаю семье Луки судьбы Каддафи ,Хусейна, Чаушеску.
Но вот зачем он втягивает свою семью в это дно. Неужели смерть царской семьи Романовых вместе с детьми никого ничему не научила...
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02.03.2021 06:33 Ответить
интересно,- как эта сволочь воспринимает народные отзывы о себе?
оно хоть как то кривится?
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02.03.2021 06:44 Ответить
Президентство в Беларуси это семейный бизнес
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02.03.2021 10:19 Ответить
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