Лукашенко присвоил своему старшему сыну звание генерал-майора

Захвативший власть в стране "президент" Беларуси Александр Лукашенко 1 марта подписал указы о присвоении ряда воинских званий белорусским силовикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Среди вышеупомянутых указов значится также и документ о присвоении Виктору Лукашенко очередного воинского звания генерал-майора запаса.

Отметим, что Виктор Лукашенко является старшим сыном белорусского узурпатора. 45-летний Виктор был помощником президента Белоруссии с 2005 года. Сегодня же Лукашенко освободил сына от должности помощника президента Белоруссии в связи с его переходом его на выборную должность.

26 февраля 2021 года он сменил на посту президента Национального олимпийского комитета Белоруссии отца, который был президентом НОК с мая 1997 года.

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