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Лукашенко присвоїв своєму старшому синові звання генерал-майора

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко присвоїв своєму старшому синові звання генерал-майора

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні 1 березня, підписав укази про присвоєння низки військових звань білоруським силовикам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Серед вищезазначених указів є також і документ про присвоєння Віктору Лукашенку чергового військового звання генерал-майора запасу.

Зазначимо, що Віктор Лукашенко є старшим сином білоруського узурпатора. 45-річний Віктор був помічником президента Білорусі з 2005 року. Сьогодні ж Лукашенко звільнив сина з посади помічника президента Білорусі в зв'язку з його переходом на виборну посаду.

26 лютого 2021 року його змінив на посту президента Національного олімпійського комітету Білорусі батька, який був президентом НОК з травня 1997 року.

Також читайте: Санкції ЄС та США змусять Лукашенка піти найближчими місяцями, - Тіхановська

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
с присвоением ордена болотного выхухоля первой степени?
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01.03.2021 17:35
+21
Это какой та ******* стыд !!!
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01.03.2021 17:59
+19
Лукашенко присвоил своему старшему сыну звание генерал-майора - Цензор.НЕТ 8667
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01.03.2021 17:47
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Зачем мелочиться,уже сразу маршала надо давать...Чисто какое то бумбу-юмбу африканское...
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01.03.2021 21:50 Відповісти
Ще і вуса дав поносити.
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01.03.2021 22:18 Відповісти
Вот по человечески не желаю семье Луки судьбы Каддафи ,Хусейна, Чаушеску.
Но вот зачем он втягивает свою семью в это дно. Неужели смерть царской семьи Романовых вместе с детьми никого ничему не научила...
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02.03.2021 06:33 Відповісти
интересно,- как эта сволочь воспринимает народные отзывы о себе?
оно хоть как то кривится?
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02.03.2021 06:44 Відповісти
Президентство в Беларуси это семейный бизнес
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02.03.2021 10:19 Відповісти
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