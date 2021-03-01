62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра
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В России снижается число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" - по данным февральского исследования, лишь 30% готовы привиться, 62% не готовы. Еще в декабре это соотношение было 38% на 58%.
Зто следует из результатов опроса, проведенного Левада-Центром в феврале 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Меньше других прививку готовы сделать люди в возрасте 18-24 лет (19% — готовы, 75% — не готовы), а также в возрасте 25-39 лет (22% — готовы, 73% — не готовы). При этом среди людей 55 лет и старше так ответили 40% и 49% опрошенных соответственно.
Чаще всего россияне не готовы привиться из-за угрозы побочных эффектов (37%) и необходимости дождаться конца испытаний (23%). Кроме того, 16% в целом не видят в этом смысла. В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше — 29%, а окончания испытаний ждали больше — 30%.
Согласно данным исследования, 64% российских граждан считают, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, создали искусственно как новую форму биологического оружия. Лишь 23% считают, что вирус возник естественным путем, без участия человека.
При этом, согласно результатам опроса, россияне все меньше боятся заразиться коронавирусом. 56% опрошенных сказали, что не боятся заразиться, 43%, наоборот, сказали, что боятся этого. Для сравнения: в октябре 2020 года 64% говорили, что боятся заразиться коронавирусом, а 34% — что не боятся.
Пожалуйста, подождите...
Воістину, Кінець Світу вже близько...
Але в нас не 60%, а всі 80% не підуть. Хоча логічним було б, щоб виборці так званого президента довіряли його рішенням.
Видео; - https://rg.ru/2020/09/15/reg-szfo/mihail-boiarskij-upal-v-obmorok-pri-vakcinacii-ot-grippa.html
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Перейду на восточноукраинский язык: это что за либерастия? Прав человека захотелось, как в гейропе и пиндосии? Ану всем по расписанию явиться на ветеринарные станции! При себе иметь пластиковый пакет для захоронения в случае летального исхода!
Святослав Логинов. В ОСАДЕ
І що характерно, таких "тихих вар'ятів" дохріна.
І ось іще на тему :
Я - плохой человек
Роберт Спрехт. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
https://news.obozrevatel.com/society/grazhdane-otvetstvenno-otnosyatsya-k-vaktsinatsii-ukrainka-rasskazala-kak-v-velikobritanii-immuniziruyut-ot-covid-19.htm?_gl=1*poxr4c*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDYxODk3NC40MTEuMS4xNjE0NjE5OTMzLjA.&_ga=2.98283487.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
Спутник V - это международное название, которое в местной медицине не используется.
только как бренд или торговая марка препарата.
Кстати появился Спутник ЛАЙТ, для совсем больных и не возможным поставить другую вакцину по состоянию здоровья.
Больше половины россиян (56%) в общем не боятся заразиться коронавирусом. Это самый большой показатель с февраля 2020 года. При этом треть опрошенных (31%) определённо не боятся заразиться, 25% - скорее не боятся. 43% всё еще опасаются заразиться. Определённо опасаются - 20%, скорее опасаются - 23%.
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с этого и надо было статью начинать. Эпидемия ушла на спад, ограничений все меньше и меньше. Переболевших огромное количество + привитые уже составляют хороший % для предотвращения вспышки.
56% даже не боятся им заболеть ибо лечат сейчас его на ура.
Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок.
Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
Як відомо, Брюссель поставив мету вакцинувати 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
Кому надо, пускай за рубеж едут там в клинике все эти дни под присмотром проходят.
Возьмите население Китая и Индии. это половина населения земли. одна колется своей, другая колется взятой по лицензии чужой.
Вам же Индийскую непонятку присылают, сами они её не используют.
ваша вера во всемогущество США, надо уже положить в ящик.
в переди эпоха Китая!
Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако, наиболее популярна среди старшего поколения: 71% для людей 40-54 лет, 65% для людей 55 лет и старше. В то, что вирус возник естественным путём больше верят респонденты 18-24 лет - 34%.
https://www.golosameriki.com/a/gudkov-interview-putin-rating/5022127.html
Была бы вакцина в апреле - мае - 100% бы захотели. Когда 2 недели не выходишь из дома, а улицы патрулирует квадрокоптер - это реально жутковато.
А сейчас же - у многих уже переболели им знакомые и родственники. Страх - притупился. К тому же, у многих знакомым и родственникам уже сделали прививки и они знают что от неё могут быть относительно неприятные последствия. Вот и говорят про себя: "да ну его нафиг. Я молодой и здоровый, мне от коронавируса ничего не будет. Не будем рисковать".
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25