РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15309 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
4 946 77
вакцина (3815) карантин (16730) опрос (2620) Россия (91304) Левада-Центр (100) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

62% россиян не хотят прививаться российской вакциной

В России снижается число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" - по данным февральского исследования, лишь 30% готовы привиться, 62% не готовы. Еще в декабре это соотношение было 38% на 58%.

Зто следует из результатов опроса, проведенного Левада-Центром в феврале 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Меньше других прививку готовы сделать люди в возрасте 18-24 лет (19% — готовы, 75% — не готовы), а также в возрасте 25-39 лет (22% — готовы, 73% — не готовы). При этом среди людей 55 лет и старше так ответили 40% и 49% опрошенных соответственно.

Чаще всего россияне не готовы привиться из-за угрозы побочных эффектов (37%) и необходимости дождаться конца испытаний (23%). Кроме того, 16% в целом не видят в этом смысла. В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше — 29%, а окончания испытаний ждали больше — 30%.

Согласно данным исследования, 64% российских граждан считают, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, создали искусственно как новую форму биологического оружия. Лишь 23% считают, что вирус возник естественным путем, без участия человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины

При этом, согласно результатам опроса, россияне все меньше боятся заразиться коронавирусом. 56% опрошенных сказали, что не боятся заразиться, 43%, наоборот, сказали, что боятся этого. Для сравнения: в октябре 2020 года 64% говорили, что боятся заразиться коронавирусом, а 34% — что не боятся.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
русне надо не от ковида прививки, а от бешенства.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:03
+23
Та ні, в Рай - значить в Рай!
показать весь комментарий
01.03.2021 18:58
+13
А я наполягаю ! 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3439
показать весь комментарий
01.03.2021 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ні, в Рай - значить в Рай!
показать весь комментарий
01.03.2021 18:58 Ответить
Да. Каждому по три литра спутника ректально.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:02 Ответить
А на *** ,они **** боярой уже привились ... 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 8319
показать весь комментарий
01.03.2021 19:00 Ответить
С огуречным лосьоном на метиле...
показать весь комментарий
01.03.2021 19:08 Ответить
62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3548
показать весь комментарий
01.03.2021 19:23 Ответить
Ватан ,тебя в Украине могут напоить только смолой горящей ... 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 9487
показать весь комментарий
01.03.2021 19:55 Ответить
русне надо не от ковида прививки, а от бешенства.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:03 Ответить
Не хатят? Тю, а шо такое?
показать весь комментарий
01.03.2021 19:05 Ответить
Відколи ***** цікавить "мнєніє" холопів?
Воістину, Кінець Світу вже близько...
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 87
показать весь комментарий
02.03.2021 03:18 Ответить
А я наполягаю ! 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3439
показать весь комментарий
01.03.2021 19:05 Ответить
Зараз українців вакцинують ковішилдом наполовину із сіноваком. То буде не гірше, аніж спутнік.
Але в нас не 60%, а всі 80% не підуть. Хоча логічним було б, щоб виборці так званого президента довіряли його рішенням.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:18 Ответить
Всі бояться. Бо не вірять ні в якість, ні в ефективність.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:27 Ответить
Але ж у ефективність Зеленського повірили, хоча він гірший як президент, порівняно із Індусами-фармацевтами.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:47 Ответить
Дартаньяну Боярскому "Спутник" привили так он чуть кони не двинул, еле откачали.

Видео; - https://rg.ru/2020/09/15/reg-szfo/mihail-boiarskij-upal-v-obmorok-pri-vakcinacii-ot-grippa.html
показать весь комментарий
01.03.2021 19:07 Ответить
Тысяча чертей! Гвардейцы ***** в белых халатах против д'Артаньяна!
показать весь комментарий
01.03.2021 19:48 Ответить
Чудова новина! 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 341
показать весь комментарий
01.03.2021 19:08 Ответить
Там ніхто не питає. Не хочеш робити - вон з роботи.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:09 Ответить
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 1684
показать весь комментарий
01.03.2021 21:24 Ответить
50/50 с боярой согласны 73%.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:09 Ответить
***** заставит, ишь ты вольнодумничать надумали
показать весь комментарий
01.03.2021 19:14 Ответить
Що значить - готові, не готові?!
...
Перейду на восточноукраинский язык: это что за либерастия? Прав человека захотелось, как в гейропе и пиндосии? Ану всем по расписанию явиться на ветеринарные станции! При себе иметь пластиковый пакет для захоронения в случае летального исхода!
показать весь комментарий
01.03.2021 19:15 Ответить
Врагі сперли зкріпу, не інакше!
показать весь комментарий
02.03.2021 03:20 Ответить
Вітаю! Трохи оффтоп: щойно прочитав невеличке оповідання - ось вона яка, шизофренія у важкій формі з ускладненнями...
Святослав Логинов. В ОСАДЕ
І що характерно, таких "тихих вар'ятів" дохріна.
показать весь комментарий
02.03.2021 03:26 Ответить
Вітаю, колего. Обов'язково прочитаю, але вже завтра по обіді. Бо на 12:00 на мене чекає моторошна людина з чарівною посмішкою (дантистка). Подрімати троха треба.
показать весь комментарий
02.03.2021 03:34 Ответить
Ух, ****... Перед цим таке точно краще не читати.
І ось іще на тему 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 4242 :
Я - плохой человек
показать весь комментарий
02.03.2021 03:39 Ответить
А оце просто шедевр чорного гумору:
Роберт Спрехт. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
показать весь комментарий
02.03.2021 06:48 Ответить
62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 4107
показать весь комментарий
01.03.2021 19:24 Ответить
Принудительно,на законодательном уровне
показать весь комментарий
01.03.2021 19:24 Ответить
Та пох на рашку, сколько хотят прививаться индийской вакциной в Украине?
показать весь комментарий
01.03.2021 19:27 Ответить
Да, интересно сравнить результаты опросов.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:50 Ответить
Чего там няньчиться, заставить рабов послушаться хозаина и всё, без вариантов.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:27 Ответить
Скрєпи скрєпами, а жити то хоцца)
показать весь комментарий
01.03.2021 19:30 Ответить
Британцы массово делают прививки от COVID-19, чтобы выйти из изоляции. Эксклюзив

https://news.obozrevatel.com/society/grazhdane-otvetstvenno-otnosyatsya-k-vaktsinatsii-ukrainka-rasskazala-kak-v-velikobritanii-immuniziruyut-ot-covid-19.htm?_gl=1*poxr4c*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDYxODk3NC40MTEuMS4xNjE0NjE5OTMzLjA.&_ga=2.98283487.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
показать весь комментарий
01.03.2021 19:33 Ответить
😂😁😭😆😎😀😅
показать весь комментарий
01.03.2021 19:34 Ответить
Нет, вы только посмотрите на них, какие не патриотичные негодяи! 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3419
показать весь комментарий
01.03.2021 19:38 Ответить
А тетё Варе, по ейной воле, Да «Спутник V» - три дня кололи,От доз - распух лица овал ...Зато... кокошник не спадал 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7992
показать весь комментарий
01.03.2021 19:40 Ответить
Похер на кацапов и на их мнение
показать весь комментарий
01.03.2021 19:43 Ответить
А жаль, був би більший процент "над стопкою зажмурених".
показать весь комментарий
01.03.2021 19:44 Ответить
Их Спутником и не прививают, их прививают ГАМ-КОВИД-ВАК 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 2212
Спутник V - это международное название, которое в местной медицине не используется.
только как бренд или торговая марка препарата.

Кстати появился Спутник ЛАЙТ, для совсем больных и не возможным поставить другую вакцину по состоянию здоровья.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:50 Ответить
90 % Украинцев не хотят вакцинироваться индийской паленкой. Так что у них дела с вакцинацей получше чем у нас.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:55 Ответить
Медведчук себе спутник в зад в колол?А то тут выступал,что очень хочет.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:55 Ответить
кстати в оригинале:
Больше половины россиян (56%) в общем не боятся заразиться коронавирусом. Это самый большой показатель с февраля 2020 года. При этом треть опрошенных (31%) определённо не боятся заразиться, 25% - скорее не боятся. 43% всё еще опасаются заразиться. Определённо опасаются - 20%, скорее опасаются - 23%.

----------------
с этого и надо было статью начинать. Эпидемия ушла на спад, ограничений все меньше и меньше. Переболевших огромное количество + привитые уже составляют хороший % для предотвращения вспышки.
56% даже не боятся им заболеть ибо лечат сейчас его на ура.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:59 Ответить
гы, при выборке 1600 человек
показать весь комментарий
01.03.2021 20:04 Ответить
ЄС перевіряє індійського виробника вакцини AstraZeneca - Reuters

Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок.
Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
Як відомо, Брюссель поставив мету вакцинувати 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:05 Ответить
Так навіть в такому випадку AstraZeneca не дорівнює Covishield. Вони можуть виготовлятися на однакових потужностях але AstraZeneca має свій склад, а Covishield в будь якому випадку буде матий свій, який повинен хоч чимось відрізнятися. Такі умови вироблення аналогів. Тому власн він і має іншу назву.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:22 Ответить
Interesno jesli sprosili pro Pfizer skolko ruskix soglasilis togda,a skolko net 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7148
показать весь комментарий
01.03.2021 20:05 Ответить
они о нем и не знают, зачем всякой дурью башку забивать 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3894
показать весь комментарий
01.03.2021 20:10 Ответить
Znajet oni komu nado.Ixneje ambasadori ejio vkololi,a ne sputnik. 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 6253
показать весь комментарий
01.03.2021 20:15 Ответить
тем более какой идиот за минимум 20$ будет колоть вакцину от последствий которой в стране никто и не спасет.
Кому надо, пускай за рубеж едут там в клинике все эти дни под присмотром проходят.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:19 Ответить
U nas pfizer bolsinstve kolit,poka nekakix serioznix problem s nim nebylo i nekakix prismotrov takze.Moderna takze no tex malo poka polucili eto vot dorogaja po sravneniju s pfizer
показать весь комментарий
01.03.2021 20:25 Ответить
и 2. Эта вакцина так мало распространена по миру, что о ней знает узкий круг в ЕС и Америке. Все остальные страны, а по населению их 4/5 части колются совершенно другими вакцинами.

Возьмите население Китая и Индии. это половина населения земли. одна колется своей, другая колется взятой по лицензии чужой.

Вам же Индийскую непонятку присылают, сами они её не используют.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:28 Ответить
Segodnia anglicani dajut danyje pro pfizer.Tak danyje sleducije sto te liudi 70 let i bolse kotoryje polucili odin ukol smertnost umensilos na 85%,umensilos bolnix kotorix nado lozit v bolnicu na 80%,to jest oni probolejet liogkoj forme ili daze nepocustvojet.Pfizer eto ocen izveznaja imeno medicine kompanija jej mozno doveriat,a vot vsiakyje tam sputnik ili kitajci eto uze voprosov mnogo u nix netu imeni
показать весь комментарий
01.03.2021 20:55 Ответить
вы думаете у других не так 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 9454
ваша вера во всемогущество США, надо уже положить в ящик.
в переди эпоха Китая!
показать весь комментарий
01.03.2021 21:05 Ответить
Pocemu tolko amerika,tam vet sovmesnaja i nemeckaja kompanija ejio delali.Pro angliskuju astra zenecu toze neploxo piset,brity uze dajut rezultati posle prilivok,u nix vet ocen mnogo liudej prosli i paprostu dajiot danyje sto imejet
показать весь комментарий
01.03.2021 21:11 Ответить
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 8164
показать весь комментарий
01.03.2021 20:10 Ответить
у вас статья урезана на 90% . в оригинале:
Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако, наиболее популярна среди старшего поколения: 71% для людей 40-54 лет, 65% для людей 55 лет и старше. В то, что вирус возник естественным путём больше верят респонденты 18-24 лет - 34%.

62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 1441
показать весь комментарий
01.03.2021 20:17 Ответить
И пить только рисийский стекломой.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:28 Ответить
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 5971 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3099
показать весь комментарий
01.03.2021 20:33 Ответить
Это же Левада. Они никогда не спросят - готовы ли вы вакцинироваться? А обязательно спросят - готовы ли вы вакцинироваться отечественной вакциной? Маленький манипулятор Гудков который работает только заказу Радио Свобода, и американских же Ведомостей. И вряд ли вообще опрос имел место.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:41 Ответить
"Голос Америки" Лев Гудков.
https://www.golosameriki.com/a/gudkov-interview-putin-rating/5022127.html

62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3372
показать весь комментарий
01.03.2021 20:49 Ответить
Виглядає, що Словаччина таки теж купуватиме цю калабушку.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:01 Ответить
Ну, тогда начинайте уничтожать антирабическую вакцину. Это первое дело, а уж опосля...
показать весь комментарий
01.03.2021 23:15 Ответить
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 2211
показать весь комментарий
01.03.2021 23:13 Ответить
Правильно! Сначала надо привить всех крымлядей и лугондонов.
показать весь комментарий
01.03.2021 23:19 Ответить
Вакцины в РФ в принципе никто не любит. Тут уже играет роль - на сколько граждане боятся коронавируса. (что страшнее: вирус или вакцина?)

Была бы вакцина в апреле - мае - 100% бы захотели. Когда 2 недели не выходишь из дома, а улицы патрулирует квадрокоптер - это реально жутковато.

А сейчас же - у многих уже переболели им знакомые и родственники. Страх - притупился. К тому же, у многих знакомым и родственникам уже сделали прививки и они знают что от неё могут быть относительно неприятные последствия. Вот и говорят про себя: "да ну его нафиг. Я молодой и здоровый, мне от коронавируса ничего не будет. Не будем рисковать".
показать весь комментарий
01.03.2021 23:35 Ответить
Колоть насильно. Нам здоровый враг не нужен
показать весь комментарий
02.03.2021 01:53 Ответить
а как же скрепы? деды ваевали, и всё такое?
показать весь комментарий
02.03.2021 03:15 Ответить
Заскрипіли скрєпи...
показать весь комментарий
02.03.2021 03:24 Ответить
а что, кто-то у них будет спрашивать, хотят или нет?)
показать весь комментарий
02.03.2021 11:41 Ответить
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
показать весь комментарий
10.03.2021 11:41 Ответить
 
 