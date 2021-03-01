62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра

В России снижается число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" - по данным февральского исследования, лишь 30% готовы привиться, 62% не готовы. Еще в декабре это соотношение было 38% на 58%.

Зто следует из результатов опроса, проведенного Левада-Центром в феврале 2021 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Меньше других прививку готовы сделать люди в возрасте 18-24 лет (19% — готовы, 75% — не готовы), а также в возрасте 25-39 лет (22% — готовы, 73% — не готовы). При этом среди людей 55 лет и старше так ответили 40% и 49% опрошенных соответственно.

Чаще всего россияне не готовы привиться из-за угрозы побочных эффектов (37%) и необходимости дождаться конца испытаний (23%). Кроме того, 16% в целом не видят в этом смысла. В декабре 2020 года побочных эффектов боялись меньше — 29%, а окончания испытаний ждали больше — 30%.

Согласно данным исследования, 64% российских граждан считают, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, создали искусственно как новую форму биологического оружия. Лишь 23% считают, что вирус возник естественным путем, без участия человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина "Спутник V" - странный инструмент в руках Путина, - глава МИД Литвы категорически против использования российской вакцины

При этом, согласно результатам опроса, россияне все меньше боятся заразиться коронавирусом. 56% опрошенных сказали, что не боятся заразиться, 43%, наоборот, сказали, что боятся этого. Для сравнения: в октябре 2020 года 64% говорили, что боятся заразиться коронавирусом, а 34% — что не боятся.