Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий

С 28 марта поезд №9/10 "Приазовье" будет прибывать в конечные пункты назначения - Киев и Мариуполь - почти на час раньше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Из Киева в Мариуполь почти на час быстрее. Уже в этом месяце "Укрзализныця представляет обновленное расписание курсирования пассажирских поездов", - написал Криклий.

Он добавил, что согласно новому расписанию, поезд №9/10 "Приазовье" сообщением Киев - Мариуполь будет прибывать в конечные пункты назначения почти на час раньше. С 28 марта поезда по этому маршруту будут прибывать на 57 минут раньше в юго-восточном направлении и на 49 минут - в северо-западном направлении.

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"Сократить маршрут на 62 км, а, соответственно, и время движения поезда УЗ удалось благодаря оптимизации движения на участке Днепр - Запорожье - Мариуполь путем перекладки нити графика с участка Запорожье - Федоровка - Камыш-Заря на участок Запорожье - Пологи - Камыш-Заря" , - написал Криклий.

Он также отметил, что на очереди - оптимизация участка движения Днипро - Пятихатки - Мироновка - Киев.

Пока время в пути поезда №9/10 "Приазовье" сообщением Киев - Мариуполь составляет 13 часов.