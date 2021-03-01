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Мариуполь (5563) поезд (1010) Укрзализныця (2639) Криклий (323)

Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий

С 28 марта поезд №9/10 "Приазовье" будет прибывать в конечные пункты назначения - Киев и Мариуполь - почти на час раньше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Из Киева в Мариуполь почти на час быстрее. Уже в этом месяце "Укрзализныця представляет обновленное расписание курсирования пассажирских поездов", - написал Криклий.

Он добавил, что согласно новому расписанию, поезд №9/10 "Приазовье" сообщением Киев - Мариуполь будет прибывать в конечные пункты назначения почти на час раньше. С 28 марта поезда по этому маршруту будут прибывать на 57 минут раньше в юго-восточном направлении и на 49 минут - в северо-западном направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 28 марта внедрит обновленное расписание движения поездов и новые направления, - Перцовский

"Сократить маршрут на 62 км, а, соответственно, и время движения поезда УЗ удалось благодаря оптимизации движения на участке Днепр - Запорожье - Мариуполь путем перекладки нити графика с участка Запорожье - Федоровка - Камыш-Заря на участок Запорожье - Пологи - Камыш-Заря" , - написал Криклий.

Он также отметил, что на очереди - оптимизация участка движения Днипро - Пятихатки - Мироновка - Киев.

Пока время в пути поезда №9/10 "Приазовье" сообщением Киев - Мариуполь составляет 13 часов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
*******... почти как гиперЗелуп по скорости... Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 248
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01.03.2021 19:27
+3
Поезд Киев - Бердянск идет 17 часов. Потому что в Запорожье стоит 40 минут. В Днепре 1 час и т. д. Может просто сократить время стоянки и оптимизировать логистику, чем п..здить деньги на новом строительстве.
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01.03.2021 19:34
+3
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ!
Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 8061
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01.03.2021 19:37
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Цікаво...а чому від нас такі потяги не ходят ?
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01.03.2021 19:26 Ответить
В 90-ті швидкий потяг долав відстань віз ст.Знам'янка до ст.Біла Церква за п'ять годин, а пасажирські - за шість. Нині за три години.
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01.03.2021 19:35 Ответить
Від Ліону до Парижу потяг йде дві години. Зранку, навіть, менше двох.
Хоча це вдвічі далі.
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01.03.2021 20:33 Ответить
TGV?
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02.03.2021 07:22 Ответить
*******... почти как гиперЗелуп по скорости... Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 248
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01.03.2021 19:27 Ответить
Поезд Киев - Бердянск идет 17 часов. Потому что в Запорожье стоит 40 минут. В Днепре 1 час и т. д. Может просто сократить время стоянки и оптимизировать логистику, чем п..здить деньги на новом строительстве.
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01.03.2021 19:34 Ответить
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ!
Поезд из Киева в Мариуполь сократит время в пути почти на час, - Криклий - Цензор.НЕТ 8061
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01.03.2021 19:37 Ответить
Це беззаперечна перемога, не зря Зеленского выбрали
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01.03.2021 19:45 Ответить
и всё это - в смартфоне
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01.03.2021 19:59 Ответить
Да що ви кажете... зійти з розуму, у 21 солітті потяг рухається зі швидкістю 50 км/год, чи навіть менше. Кому сказати, що відстань у 600 км потяг долає майже за добу.... колись з Симфі до Київа перлися 21 годину.... блискавично
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01.03.2021 20:07 Ответить
як би ще попутники за ці 13 годин не сходили попалити разів зі 15 кожний, то це вже було би дуже приємно.
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02.03.2021 09:07 Ответить
 
 